പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ഇന്ത്യയെയും കോലിയെയും കണ്ടുപഠിക്കണം: റമീസ് രാജ

ഇസ്‍ലാമാബാദ്∙ ക്രിക്കറ്റ് ഭരണത്തിലും കളിയിലും ഇന്ത്യയെ ‘കണ്ടു പഠിക്കാൻ’ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിനോട് (പിസിബി) മുൻ പാക്കിസ്ഥാൻ താരം കൂടിയായ റമീസ് രാജ. രാജ്യവ്യാപകമായി വേരുകളുള്ള ക്രിക്കറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കണ്‍ട്രോൾ ബോർഡിനെ (ബിസിസിഐ) നോക്കി പഠിക്കാനാണ് റമീസ് രാജ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കളിയോടുള്ള സമീപനത്തിൽ വിരാട് കോലിയെയും സംഘത്തെയും മാതൃകയാക്കാമെന്നും റമീസ് രാജ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘കളിയെ സമീപിക്കുന്ന രീതിയിൽത്തന്നെ ഇന്ന് വ്യാപകമായി മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞു. ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള നേർക്കുനേർ പോരാട്ടമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേകത. വിരാട് കോലിയേയും സംഘത്തെയും നോക്കുക. ആക്രമണോത്സുകത കൊണ്ടും നിർഭയമായ സമീപനം കൊണ്ടും അവർ ഇന്ത്യയുടെ കളിയെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു’– തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ റമീസ് രാജ പറഞ്ഞു.

പാക്കിസ്ഥാന്റെ പ്രകടനത്തെ ‘കുമിളയ്ക്കുള്ളിലെ കളി’യോട് ഉപമിച്ച റമീസ് രാജ, രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ശക്തരായ എതിരാളികൾ വന്നാൽ ടീം തകർന്നുപോകുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘പാക്കിസ്ഥാനും അവരുടെ ജനിതക ഘടനയോടു ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന സമീപനമാണു സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. കളിയെ ഏറ്റവും ആധുനികമായി സമീപിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയെയാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിന് ഇന്ന് ആവശ്യം. ലോകകപ്പിലും ഏഷ്യാകപ്പിലും ടെസ്റ്റിലും കളിക്കുമ്പോൾ ശക്തരായ ടീമുകൾക്കെതിരെ‌ പാക്കിസ്ഥാന്റെ ദൗർബല്യങ്ങളെല്ലാം തുടർച്ചയായി പുറത്തുവരാറുണ്ട്. എതിർ ടീമുകൾ ഏറ്റവും സുന്ദരവും ആകർഷകവുമായി കളിക്കുമ്പോൾ പാക്കിസ്ഥാൻ ടീം ഇപ്പോഴും 1970കളിൽ തങ്ങിനിൽക്കുകയാണ്’ – റമീസ് രാജ പറഞ്ഞു.

English Summary: What Pakistan needs to learn from Indian cricket, Virat Kohli: Ramiz Raja gives clear answer