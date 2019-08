കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബാറ്റ് പിന്നെ എന്തിനാണ്? ബാറ്റ്സ്മാൻമാരോട് സേവാഗിന്റെ ചോദ്യം!

ലണ്ടൻ ∙ ‘കയ്യിൽ ബാറ്റിരുപ്പില്ലേ? തലയിൽ ഹെൽമറ്റുമുണ്ട്. ഇതിൽക്കൂടുതൽ എന്തുവേണം?’ – ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ മുൻ ഓപ്പണറും ‘നിർഭയ ക്രിക്കറ്റി’ന്റെ വക്താവുമായ വീരേന്ദർ സേവാഗിന്റേതാണ്. ഇംഗ്ലണ്ട് പേസ് ബോളർ ജോഫ്ര ആർച്ചറിന്റെ മാരകയേറിനെ ‘ഭയന്ന്’ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്ക് കഴുത്തിനും സുരക്ഷ നൽകുന്ന ‘നെക്ക് ഗാർഡു’കളോടു കൂടിയ ഹെൽമറ്റ് നിർബന്ധമാക്കാൻ ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ തയാറെടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സേവാഗിന്റെ പ്രതികരണം. പന്ത് അടിച്ചകറ്റാൻ കയ്യിൽ നല്ലൊരു ബാറ്റും ശിരസിൽ കൊള്ളാതിരിക്കാൻ ഹെൽമറ്റും ഉള്ളപ്പോൾ കൂടുതൽ ‘ആഡംബര’ങ്ങൾ എന്തിനെന്നാണ് സേവാഗിന്റെ ചോദ്യം. ഏതു മാരകപന്തും വരുന്നതിലും വേഗം അതിർത്തി കടത്തി ശീലിച്ച സേവാഗിന്റെ ചോദ്യം ന്യായവുമാണ് !

എന്തുകൊണ്ട് ‘നെക്ക് ഗാർഡു’കൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഹെൽമറ്റുകൾ? സംഭവം ഇതാണ്. ആഷസ് പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് സമനിലയായിട്ടും ‘സമനില തെറ്റി’ നിൽക്കുകയാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ. തലയ്ക്കു നേരെ മൂളിപ്പാഞ്ഞെത്തിയ, ഇംഗ്ലണ്ട് പേസ് ബോളർ ജോഫ്ര ആർച്ചറുടെ മാരകയേറിനു മുന്നിൽ അടി തെറ്റി വീണത് ആദ്യ ടെസ്റ്റിലെ രണ്ട് ഇന്നിങ്സിലും സെഞ്ചുറിയടിച്ച സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് ഉൾ‌പ്പെടെയുള്ള ഓസീസ് ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ. രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനിടെ ആർച്ചറുടെ ഏറുകൊണ്ട് പരുക്കേറ്റ സ്മിത്തിന് മൂന്നാം ടെസ്റ്റ് നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്തു.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കഴുത്തിനും സുരക്ഷ നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഹെൽമെറ്റുകൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ കളിക്കാർക്കു നിർബന്ധമാക്കിയേക്കുമെന്നാണ് ഓസീസ് ദേശീയ ടീം മെഡിക്കൽ ബോർഡ് നൽകുന്ന സൂചന. 2014ൽ, ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ആഭ്യന്തര മത്സരത്തിനിടെ ബൗൺസർ തലയിലിടിച്ച് ഫിൽ ഹ്യൂസ് മരിച്ചതോടെ ഓസ്ട്രേലിയ സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങൾ കർശനമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ആഭ്യന്തര മത്സരങ്ങളിൽ, പേസ് ബോളർമാരെ നേരിടുമ്പോൾ കഴുത്തിനും സുരക്ഷ നൽകുന്ന ‘നെക്ക് ഗാർഡു’കളോടുകൂടിയ ഹെൽമെറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാനും ഓസ്ട്രേലിയൻ താരങ്ങൾക്കു നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.

എന്നാൽ, ഇതിന്റെ ഉപയോഗം നിർബന്ധമാക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, പതിവു ഹെൽമെറ്റാണ് ആഷസ് പരമ്പരയിൽ സ്മിത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇത്തരം ഹെൽമെറ്റുകൾ നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന് ഓസീസ് ടീം മുൻ ഡോക്ടർ പീറ്റർ ബ്രക്നെറും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, ക്രിക്കറ്റിൽ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ നെക്ക് ഗാർഡ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കണമെന്ന നിർദേശത്തോട് തനിക്ക് യോജിപ്പില്ലെന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഒരു സ്വകാര്യ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കവേയാണ് സേവാഗ് തുറന്നടിച്ചത്. സേവാഗിന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ:

എന്റെ ക്രിക്കറ്റ് കരിയറിൽ ചെസ്റ്റ് പാഡ് പോലും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ‘നെക്ക് പാഡു’കൾ വേണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തോടും എനിക്കു യോജിപ്പില്ല. ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ കയ്യിൽ ബാറ്റുണ്ട്. ശിരസ്സിൽ ഹെൽമറ്റുമുണ്ട്. ഇതിൽക്കൂടുതൽ എന്തുവേണം? മാത്രമല്ല, ഒരു ഓവറിൽ രണ്ടു ബൗൺസർ മാത്രമാണ് ഐസിസി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്’ – സേവാഗ് പറയുന്നു. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ എല്ലാവരും ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ചു തുടങ്ങിയതിനു ശേഷവും അതു ധരിക്കാതെ നിർഭയം കളി തുടർന്ന വെസ്റ്റിൻഡീസിന്റെ വിവിയൻ റിച്ചഡ്സിന്റെ ‘ലൈനിലാണ്’ സേവാഗിന്റെയും ചിന്തയെന്ന് വ്യക്തം. 1991ൽ വിരമിക്കുന്നതു വരെ റിച്ചഡ്സ് ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നില്ല!

