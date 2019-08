ഞാൻ സ്വാർഥനല്ല, ടീമാണ് മുഖ്യം: സെഞ്ചുറി നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് രഹാനെ

നോർത്ത് സൗണ്ട് (ആന്റിഗ്വ)∙ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ടെസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി നേടിയിട്ട് രണ്ടു വർഷം പിന്നിട്ടു. എന്നിട്ടും വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ കയ്യകലെ സെഞ്ചുറി നഷ്ടമായതിൽ ഇന്ത്യൻ ഉപനായകൻ അജിൻക്യ രഹാനെയ്ക്ക് നഷ്ടബോധമില്ല. രഹാനെയുടെ തന്നെ ഭാഷയിൽ, ടീമിന്റെ നേട്ടങ്ങൾക്കു മേൽ വ്യക്തിഗത നേട്ടങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന സ്വാർഥനല്ല താൻ എന്നതുതന്നെ കാരണം. വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ദിനം 81 റൺസുമായി പുറത്തായതിനു ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമ്പോഴാണ് രഹാനെ നിലപാടു വ്യക്തമാക്കിയത്.

സെഞ്ചുറി നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം താൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണെന്നും ഉത്തരം നൽകാൻ തയാറായാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും രഹാനെ പറഞ്ഞു. ‘ക്രീസിലുള്ളിടത്തോളം നേരം ടീമിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്റെ ചിന്തയിലുള്ളത്. വ്യക്തിഗത നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന സ്വാർഥനല്ല ഞാൻ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സെഞ്ചുറി നേടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുപോലുമില്ല. സെഞ്ചുറിയിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിലും വിൻഡീസിനെതിരെ നേടിയ 81 റൺസ് സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. ടീമിനെ ഭേദപ്പെട്ട നിലയിലേക്കു നയിക്കുന്നതിൽ ആ ഇന്നിങ്സിനും പങ്കുണ്ട്’ – രഹാനെ പറഞ്ഞു.

25 റൺസെടുക്കുമ്പോഴേയ്ക്കും മായങ്ക് അഗർവാൾ, ചേതേശ്വർ പൂജാര, വിരാട് കോലി എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമാക്കി കൂട്ടത്തകർച്ചയിലേക്കു നീങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അർധസെഞ്ചുറി നേടിയ രഹാനെയുടെ ഇന്നിങ്സാണ് താങ്ങായത്. നാലാം വിക്കറ്റിൽ കെ.എൽ. രാഹുലിനൊപ്പവും അഞ്ചാം വിക്കറ്റിൽ ഹനുമ വിഹാരിക്കൊപ്പവും അർധസെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ടു തീർക്കാനും രഹാനെയ്ക്കായി.

ഏഴു മാസത്തോളം നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ടെസ്റ്റ് കളിക്കുന്നതിനാൽ, ക്രീസിൽ കൂടുതൽ നേരം ചെലവഴിക്കുന്നതിനാണ് താൻ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തതെന്നും രഹാനെ പറഞ്ഞു. ‘ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ ജനുവരിയിൽ ടെസ്റ്റ് കളിച്ചശേഷം ഏഴു മാസത്തോളം നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷമാണ് മറ്റൊരു ടെസ്റ്റിന് ഇറങ്ങുന്നത്. ഞാന്‍ കളത്തിലിറങ്ങുമ്പോഴുള്ള സാഹചര്യം കൂടി പരിഗണിച്ച് പരമാവധി നേരം ക്രീസിൽ നിൽക്കാനായിരുന്നു ശ്രമം’ – രഹാനെ വിശദീകരിച്ചു.

തനിക്കൊപ്പം ക്രീസിൽ ഉറച്ചുനിന്ന ഹനുമ വിഹാരിയെ പുകഴ്ത്താനും രഹാനെ മറന്നില്ല. ‘രഞ്ജി ട്രോഫിയിലും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മൽസരങ്ങളിലും ഇഷ്ടം പോലെ റൺസ് നേടുന്ന താരമാണ് വിഹാരി. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ബാറ്റു ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ട്. ഇന്ത്യ എ ടീമിനായും ഒട്ടേറെ മൽസരങ്ങൾ കളിക്കുന്ന ഇവർക്ക് ടെസ്റ്റ് മൽസരങ്ങളിൽ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾക്കൊപ്പിച്ച് കളിക്കാനുമറിയാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിഹാരിയുടെ സമീപനം അഭിനന്ദനീയമാണെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇവിടെ മാത്രമല്ല, കഴിഞ്‍ ഓസീസ് പര്യടനത്തിലും’ – രഹാനെ പറഞ്ഞു.

