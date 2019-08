മൂന്നംഗ പട്ടികയിലും റോഡ്സിന് ഇടമില്ല; ഫീൽഡിങ് പരിശീലകൻ ശ്രീധർ തന്നെ!

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ഫീൽഡിങ് പരിശീലകനാകാൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ‘ഫീൽഡിങ് ഇതിഹാസം’ ജോണ്ടി റോഡ്സിനെ അന്തിമ പട്ടികയിൽനിന്ന് തഴഞ്ഞതിൽ വിശദീകരണവുമായി സഹപരിശീലക സംഘത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സമിതിക്കു നേതൃത്വം നൽകുന്ന ചീഫ് സിലക്ടർ എം.എസ്.കെ. പ്രസാദ് രംഗത്ത്. അഭിമുഖത്തിനൊടുവിൽ ജോണ്ടി റോഡ്സ് ഒന്നാമതെത്തിയില്ലെന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങളിൽ റോഡ്സിനേപ്പോലൊരു താരത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിലുള്ള അനൗചിത്യം പരിഗണിച്ചാണ് പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതെന്നും പ്രസാദ് വിശദീകരിച്ചു.



ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ സഹ പരിശീലക സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എം.എസ്.കെ. പ്രസാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ശുപാർശ ചെയ്ത പേരുകളിൽ ഫീൽഡിങ് പരിശീലകരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജോണ്ടി റോഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. റോ‍ഡ്സ് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചതോടെ ജോലി തെറിക്കുമെന്ന് ഏവരും ഉറച്ചുവിശ്വസിച്ച നിലവിലെ ഫീൽഡിങ് പരിശീലകൻ ആർ.ശ്രീധറാണ് പ്രസാദും സംഘവും ശുപാർശ ചെയ്ത പട്ടികയിലെ ഒന്നാമൻ. ഇന്ത്യ എ ടീമിന്റെ ഫീൽഡിങ് പരിശീലകൻ അഭയ് ശർമ രണ്ടാമതും ടി.ദിലീപ് മൂന്നാമതുമാണ്. റോ‍ഡ്സ് ഉൾപ്പെടെ ഒൻപതു പേരെ അഭിമുഖം നടത്തിയാണ് പ്രസാദും സംഘവും മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ മൂന്നംഗ അന്തിമ പട്ടിക സമർപ്പിച്ചത്.

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ നിലവിലെ ഫീൽഡിങ് പരിശീലകൻ ആർ.ശ്രീധർ ഏറ്റവും മികച്ച ഫീൽഡിങ് പരിശീലകരിൽ ഒരാളാണെന്ന് പ്രസാദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘അഭിമുഖത്തിൽ ശ്രീധർ മുന്നിലെത്തിയതോടെ റോഡ്സിനെ രണ്ടാമതോ മൂന്നാമതോ ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇന്ത്യ എ ടീമിന്റെയോ, ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയുടെയോ ഫീൽഡിങ് പരിശീലകനായി റോഡ്സിനെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിൽ അനൗചിത്യമുണ്ടെന്നു തോന്നിയതിനാലാണ് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്നത്’ – പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. (ശുപാർശ പട്ടികയിലെ ഒന്നാമനെ ഇന്ത്യൻ സീനിയർ ടീമിന്റെ ഫീൽഡിങ് പരിശീലകനായും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തുന്നവരെ യഥാക്രമം ഇന്ത്യ എ, ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമി എന്നിവയുടെ പരിശീലക സ്ഥാനത്തും നിയമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക).

‘ഫീൽഡിങ് പരിശീലകനെന്ന നിലയിൽ ശ്രീധരിന്റെ മികവ് സമിതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. ലോകത്ത് നിലവിലുള്ള ഫീൽഡിങ് പരിശീലകരിൽ എന്തുകൊണ്ടും മികച്ചയാളാണ് ശ്രീധർ. ലോകകപ്പ് ടീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുമൂന്നു പേർ വിക്കറ്റ് കീപ്പർമാരായിരുന്നതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഫീൽഡിങ് ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നിരിക്കാം. ഉദ്ദേശിച്ച റിസള്‍ട്ടും കിട്ടിക്കാണില്ല. എന്തായാലും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ മികച്ച ഫീൽഡർമാരുടെ സംഘമാക്കി മാറ്റിയത് ശ്രീധറാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശ്രീധരിന് രണ്ടാമതൊരു അവസരം നൽകുന്നതിൽ പുനർവിചിന്തനം ആവശ്യമായി വന്നില്ല’ – പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ നാല് വിക്കറ്റ് കീപ്പർമാരാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. വെറ്ററൻ താരം മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി മുഖ്യ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ സ്ഥാനത്ത് തുടർന്നപ്പോൾ ലോകേഷ് രാഹുൽ, ദിനേഷ് കാർത്തിക്, ഋഷഭ് പന്ത് എന്നീ വിക്കറ്റ് കീപ്പർമാരും ടീമിൽ ഇടംപിടിച്ചു.

∙ ‘തട്ട്’ പ്രതീക്ഷിച്ച് റോഡ്സ്

ഫീൽഡിങ് പരിശീലകനായുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ നിലവിലെ പരിശീലകൻ ആർ.ശ്രീധറോളം മികവു പുലർത്താൻ തനിക്കു സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ലെന്ന് ജോണ്ടി റോഡ്സ്. ഇന്ത്യൻ ഫീൽഡിങ് പരിശീക സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള മൂന്നംഗ ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ ഇടം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാൺ റോഡ്സിന്റെ പ്രതികരണം. ചെന്നൈയിൽ ഒരു സ്വകാര്യ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

‘ഇപ്പോഴത്തെ പരിശീകനോളം അഭിമുഖത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ എനിക്കായിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാണ്. കാരണം, ഏതാനും വർഷങ്ങളായി ടീമിനൊപ്പമുള്ളയാളാണ് അദ്ദേഹം. ടീമിനായി അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായ പ്ലാനുണ്ടാകുമെന്ന് തീർച്ച. മാത്രമല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ ടീമിന്റെ വളർച്ച പെട്ടെന്നു സംഭവിച്ച ഒന്നല്ല. അഭിമുഖത്തിന്റെ രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ സംഭവിച്ചത് ഇതാണ് – അദ്ദേഹം (ശ്രീധർ) എന്നെ പിന്നിൽനിന്നു തൊഴിച്ചോടിച്ചു’ – റോഡ്സ് പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്കൊപ്പം ഏറെക്കാലമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഫീൽഡിങ് പരിശീലക സ്ഥാനത്തേക്ക് അപേക്ഷിച്ചതെന്നും ഐപിഎല്ലിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ ഫീൽഡിങ് പരിശീലകനായിരുന്ന ജോണ്ടി റോഡ്സ് പറഞ്ഞു. ‘ഫീൽഡിങ് പരിശീകലനെന്ന നിലയിൽ 2007 ലോകകപ്പു വരെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ടീമിനൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഞാൻ ജോലി ചെയ്തതെല്ലാം ഇന്ത്യയിലാണ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയേക്കാൾ ഇന്ത്യയിലെ ക്രിക്കറ്റ് സംവിധാനങ്ങളുമായാണ് എനിക്ക് പരിചയം’ – റോഡ്സ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

