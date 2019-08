ഇന്ത്യ വിളിച്ചാൽ ആർക്കു ‘നോ’ പറയാനാകും: മലക്കം മറിഞ്ഞ് അമ്പാട്ടി റായുഡു

ചെന്നൈ∙ ലോകകപ്പ് ടീമിൽനിന്ന് തഴയപ്പെട്ടതിൽ മനംനൊന്ത് കളി നിർത്തുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ച അമ്പാട്ടി റായുഡു, വിരമിക്കൽ തീരുമാനത്തിൽനിന്ന് മലക്കം മറിയുന്നു. ഐപിഎല്ലിൽ ഉൾപ്പെടെ തുടർന്നു കളിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ബിസിസിഐയ്ക്ക് ഹൃദയഭേദകമായ കത്തുമെഴുതി മടങ്ങിയ റായുഡു, ഐപിഎല്ലിൽ വരും സീസണിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനായി കളിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിൽ തുടർന്നും അവസരം ലഭിച്ചാൽ നിഷേധിക്കില്ലെന്നുകൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ, മുപ്പത്തിമൂന്നുകാരനായ റായുഡുവിന്റെ വിരമിക്കൽ തീരുമാനത്തിൽനിന്നുള്ള മലക്കം മറിച്ചിൽ പൂർണം!

ചെന്നൈയിൽ തമിഴ്നാട് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഏകദിന ലീഗിൽ കളിക്കുന്ന റായുഡു, സിലക്ടർമാരോട് തനിക്കു ദേഷ്യമൊന്നുമില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, ലോകകപ്പ് ടീമിൽ ഇടം ലഭിക്കാത്തതിൽ മനംനൊന്താണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്നും റായുഡു വിശദീകരിച്ചു.

‘ഈ സീസണിൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനായി കളിക്കും. ഐപിഎല്ലിലൂടെ വൈറ്റ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിലേക്കുള്ള മടങ്ങിവരവാണ് ഞാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സമ്പൂർണ കായികക്ഷമത വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനാണ് പ്രാഥമിക പരിഗണന’ – റായുഡു പറ‍ഞ്ഞു.

‘വിരക്കാനുള്ള തീരുമാനം തീർത്തും വൈകാരികം മാത്രമായിരുന്നുവെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാനാകില്ല. ലോകകപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷമായി ഞാൻ വളരെയധികം അധ്വാനിച്ചു. ഇടംകിട്ടാതെ പോയപ്പോൾ ഞാൻ നിരാശനായി. വിരമിക്കാനുള്ള സമയമായെന്നും തോന്നി. ടീമിൽനിന്നും പിന്തള്ളപ്പെട്ടതിലുള്ള നിരാശയല്ല വിരമിക്കാനുള്ള കാരണം. നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിനായി അധ്വാനിക്കുകയും അതു കിട്ടാതെ വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത നിർത്താം എന്നു തോന്നും. അത്രേയുള്ളൂ’ – റായുഡു വിശദീകരിച്ചു.

ക്രിക്കറ്റിനോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് തിരിച്ചുവരവിനു തന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും റായുഡു വ്യക്തമാക്കി. വിരമിക്കലിനുശേഷം ഇതേക്കുറിച്ചെല്ലാം വിശദമായി ചിന്തിക്കാൻ അവസരം കിട്ടി. അങ്ങനെയാണ് കളത്തിലേക്കു തിരിച്ചുവരാനും കുറച്ചുനാൾ കൂടി കളിക്കാനും തീരുമാനിച്ചതെന്നും റായുഡു പറഞ്ഞു.

ക്രിക്കറ്റിന്റെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റിൽനിന്നും വിരമിച്ചെങ്കിലും രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഇപ്പോഴുമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് റായുഡുവിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ: ‘ഇന്ത്യ വിളിച്ചാൽ ആർക്കു ‘നോ’ പറയാനാകും. എങ്കിലും ഇതേക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദമായി ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. ഓരോ ചുവടുവച്ച് മുന്നോട്ടുവരാനാണ് ആഗ്രഹം. കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പുവശം നോക്കി ഭാവി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും.’

∙ ശങ്കറിന്റെ വരവും റായുഡുവിന്റെ മടക്കവും

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെ ഒന്നാകെ ഞെട്ടിച്ചാണ് ലോകകപ്പിനിടെ അമ്പാട്ടി റായുഡു രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ റിസർവ് താരമായിരുന്നു റായുഡു. എന്നാൽ ടീമിലെ രണ്ടു ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ (ശിഖർ ധവാൻ, വിജയ് ശങ്കർ) പരുക്കേറ്റു പുറത്തായിട്ടും റായുഡുവിനു ടീമിൽ സ്ഥാനം നൽകിയില്ല. ശിഖർ ധവാനു പകരക്കാരനായി മറ്റൊരു റിസർവ് താരമായ ഋഷഭ് പന്ത് ടീമിലെത്തി. വിജയ് ശങ്കറിനു പകരം റിസർവ് പട്ടികയിൽ ഇല്ലാത്ത മായങ്ക് അഗർവാളിനെയാണ് ബിസിസിഐ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.

ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് റായുഡു വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇന്ത്യയ്ക്കായി 55 ഏകദിനങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണു റായുഡു. ഐപിഎല്ലിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് താരമായിരുന്നു. വിരമിക്കുന്നതായി ബിസിസിഐ ക്രിക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ സബാ കരീമിന് അമ്പാട്ടി റായുഡു ഇ– മെയിൽ അയയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് റായുഡു ബിസിസിഐയ്ക്ക് എഴുതിയ കത്ത്

ബഹുമാനപ്പെട്ട സർ,

ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നു വിടവാങ്ങുകയാണെന്നുള്ള തീരുമാനം താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തുന്നു. ക്രിക്കറ്റിന്റെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റിൽനിന്നും വിരമിക്കാനാണു തീരുമാനം. ഈ അവസരത്തിൽ ബിസിസിഐയോടും ഹൈദരാബാദ്, ബറോഡ, ആന്ധ്ര, വിദർഭ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനുകളോടുമുള്ള കടപ്പാട് അറിയിക്കുന്നു. എന്നിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിന് മുംബൈ, ചെന്നൈ എന്നീ ഐപിഎൽ ഫ്രാഞ്ചൈസികളോടുള്ള നന്ദിയും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനായതിൽ അതിയായ സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഉണ്ട്. ഞാൻ കളിച്ചപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻമാരായിരുന്ന എം.എസ്. ധോണിയോടും രോഹിത് ശർമയോടും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കരിയറിൽ ഉടനീളം എന്നിൽ പൂർണമായ സ്നേഹവും വിശ്വാസവും അർപ്പിച്ച വിരാട് കോലിയെ പ്രത്യേകം സ്മരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവമായിരുന്നു. വളരെ വലിയ ഒരു യാത്രയായിരുന്നു ഇത്. ഉയർച്ച താഴ്ചകളിൽനിന്ന് ഒരുപാടു കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായി. ഈ യാത്രയുടെ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും എന്നോടൊപ്പം നിന്ന എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളോടുമുള്ള നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു.

English Summary: Who can say no to India: Ambati Rayudu makes retirement u-turn