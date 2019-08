രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ കളിമറന്ന് ലങ്ക; കിവീസിന് ഇന്നിങ്സ് ജയം, പരമ്പര സമനിലയിൽ

കൊളംബോ∙ സമനിലയിലേക്കെന്ന് ഉറപ്പിച്ച മൽസരത്തിന്റെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ആതിഥേയരായ ശ്രീലങ്ക അവിശ്വസനീയമായ രീതിയിൽ തകർന്നടിഞ്ഞതോടെ, രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ന്യൂസീലൻഡിന് അപ്രതീക്ഷിത വിജയം. ഇന്നിങ്സിനും 65 റൺസിനുമാണ് ന്യൂസീലൻഡ് ലങ്കയെ തകർത്തുവിട്ടത്. ന്യൂസീലൻഡ് ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 431 റൺസെടുത്ത് ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് ഡിക്ലയർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. 187 റൺസിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് കടവുമായി ഇറങ്ങിയ ശ്രീലങ്ക, കിവീസ് ബോളർമാരുടെ കൂട്ടായ ആക്രമണത്തിനു മുന്നിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ് 122 റൺസിന് പുറത്താവുകയായിരുന്നു. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറിയുമായി കിവീസ് ഇന്നിങ്സിനെ തോളിലേറ്റിയ ടോം ലാഥമാണ് കളിയിലെ കേമൻ. ലാഥം 251 പന്തിൽ 15 ബൗണ്ടറി സഹിതം 154 റൺസെടുത്തു. ഇതോടെ രണ്ടു മൽസരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പര 1–1ന് സമനിലയിലായി.

ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 431 റൺസെടുത്ത് ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് ഡിക്ലയർ ചെയ്തശേഷം ശ്രീലങ്കയെ ബാറ്റിങ്ങിന് വിട്ട ന്യൂസീലൻഡ് ക്യാപ്റ്റൻ കെയ്ൻ വില്യംസന്റെ തീരുമാനമാണ് മൽസരത്തിന് ഫലമുണ്ടാക്കിയത്. 187 റൺസിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് കടവുമായി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ശ്രീലങ്ക, 70.2 ഓവറിലാണ് 122 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായത്. രണ്ടു വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തിയ ട്രെന്റ് ബോൾട്ട്, ടിം സൗത്തി, അജാസ് പട്ടേൽ, വില്യം സോമർവില്ലെ എന്നിവരുടെ കൂട്ടായ ശ്രമമാണ് ന്യൂസീലൻഡിന് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. കോളിൻ ഡി ഗ്രാൻഡ്ഹോം ഒരു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.

187 റൺസിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് കടവുമായി രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിന് ഇറങ്ങിയ ശ്രീലങ്കൻ നിരയിൽ നാലു പേർ മാത്രമാണ് രണ്ടക്കം കണ്ടത്. അർധസെഞ്ചുറി കുറിച്ച നിരോഷൻ ഡിക്ക്‌വല്ലയാണ് ലങ്കയുടെ ടോപ് സ്കോറർ. ഡിക്ക്‌വല്ല 161 പന്തിൽ ആറു ബൗണ്ടറി സഹിതം 51 റൺസെടുത്തു. കുശാൽ മെൻഡിസ് (20), ദിമുത് കരുണരത്‌നെ (21), സുരംഗ ലക്മൽ (14) എന്നിവരാണ് രണ്ടക്കം കണ്ട മറ്റുള്ളവർ. ലഹിരു തിരിമാന്നെ (0), കുശാൽ പെരേര (0), എയ്ഞ്ചലോ മാത്യൂസ് (ഏഴ്), ധനഞ്ജയ ഡിസിൽവ (ഒന്ന്), ദിൽറുവാൻ പെരേര (0), ലസിത് എംബുൽദേനിയ (അഞ്ച്) എന്നിവരെല്ലാം നിരാശപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് ലങ്ക തോൽവി വഴങ്ങിയത്.

നേരത്തെ, ടോം ലാഥത്തിനു പുറമെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ വാട്‌ലിങ്ങും സെഞ്ചുറി നേടിയതോടെയാണ് ന്യൂസീലൻഡ് മികച്ച സ്കോറിലേക്കെത്തിയത്. അഞ്ചിന് 382 റൺസെന്ന നിലയിൽ അവസാന ദിനം ബാറ്റിങ് പുനഃരാരംഭിച്ച ന്യൂസീലൻഡ്, അഞ്ച് ഓവർ കൂടി ബാറ്റു ചെയ്ത ശേഷം ഇന്നിങ്സ് ഡിക്ലയർ ചെയ്തു. ഇതിനിടെ വാട്‌ലിങ് സെഞ്ചുറി തികച്ചു. പരമാവധി ലീഡ് നേടിയ ശേഷം ശ്രീലങ്കയെ ബാറ്റിങ്ങിന് ക്ഷണിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ കോളിൻ ഡി ഗ്രാൻഡ്ഹോം, ടിം സൗത്തി എന്നിവരുടെ പ്രകടനമാണ് കിവീസിന് തുണയായത്. ഗ്രാൻഡ്ഹോം 77 പന്തിൽ അഞ്ചുവീതം ഫോറും സിക്സും സഹിതം 83 റൺസെടുത്തു പുറത്തായി. സൗത്തി 10 പന്തിൽ രണ്ടുവീതം ഫോറും സിക്സും സഹിതം 24 റൺസെടുത്തു. ഇവരുട കരുത്തിൽ ഇന്നു ബാറ്റു ചെയ്ത അഞ്ച് ഓവറിൽ ന്യൂസീലൻഡ് നേടിയത് 49 റൺസാണ്.

English Summary: New Zealand Vs Sri Lanka 2nd Test, Day Five, Live Report