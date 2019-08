6000 റൺസ്, 300 വിക്കറ്റ്; ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിക്ക് സക്സേന ഇനിയുമെത്ര വെയിൽ കൊള്ളണം?

ബെംഗളൂരു∙ ഇന്ത്യൻ സീനിയർ ടീമിൽ കളിക്കാനുള്ള അവസരത്തിനായി ജലജ് സക്സേനയെന്ന കേരള രഞ്ജി ടീമിലെ അതിഥി താരം ഇനിയുമെത്ര വെയിൽ കൊള്ളണം? വെറുതെ ശൂന്യതയിൽനിന്ന് ഉയരുന്ന ചോദ്യമല്ലിത്. ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടിനിടെ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ 6000 റൺസും 300 വിക്കറ്റും നേടുന്ന ആദ്യ താരമെന്ന നേട്ടം സക്സേന സ്വന്തമാക്കിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്. 6000 റൺസ് നേരത്തേതന്നെ പിന്നിട്ട സക്സേന, ദുലീപ് ട്രോഫിയിൽ ഇന്ത്യ റെ‍ഡിനെതിരെ ഇന്ത്യ ബ്ലൂവിനായി രണ്ടു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയതോടെയാണ് 300 വിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബിലെത്തിയത്. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ 6000 റൺസും 300 വിക്കറ്റുമെന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ചിട്ടും ഇന്ത്യൻ കുപ്പായത്തിൽ കളിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കാത്ത ഏക താരമാണ്, മുപ്പത്തിരണ്ടുകാരനായ സക്സേന!

സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ സക്സേന തന്നെയാണ് തന്റെ അപൂർവ നേട്ടത്തിന്റെ കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. സയിദ് ആബിദ് അലി, ലാല അമർനാഥ്, സഞ്ജയ് ബംഗാർ, സായ്‌രാജ് ബഹുതുലെ, എസ്. വെങ്കട്ടരാഘവൻ തുടങ്ങിയവരാണ് സമാനമായ നേട്ടത്തിന് മുൻപ് അർഹരായിട്ടുള്ളവർ. ഇവരെല്ലാം ഇന്ത്യൻ കുപ്പായമണിയാനും അവസരം ലഭിച്ചവരാണ്.

കേരളീയനല്ലെങ്കിലും മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നെത്തി ഇപ്പോൾ മലയാളികളുടെ ‘സ്വന്തമായി’ മാറിയ കേരള രഞ്ജി ട്രോഫി താരം ജലജ് സക്സേന, ദുലീപ് ട്രോഫിയിൽ ഇന്ത്യ ബ്ലൂവിനായി ഇന്ത്യ റെഡിനെതിരെ 162 റൺസ് വഴങ്ങി ഏഴു വിക്കറ്റാണ് വീഴ്ത്തിയത്. ഇതോടെ, ഈ മൽസരത്തിൽ ഇന്ത്യ‍ ബ്ലൂവിനായി കൂടുതൽ വിക്കറ്റെടുത്ത ബോളറുമായി. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 34 ഓവറിൽ ഒൻപതു മെയ്ഡൻസഹിതം 57 റൺ‌സ് വഴങ്ങി മൂന്നു വിക്കറ്റ് പിഴുത സക്സേന, രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 38 ഓവറിൽ ആറു മെയ്ഡൻ സഹിതം 105 റൺസ് വഴങ്ങി നാലു വിക്കറ്റുകൂടി പിഴുതു. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇന്ത്യ റെഡ് 285 റൺസാണ് നേടിയത്. ബ്ലൂ 255ന് പുറത്തായി. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇന്ത്യ റെഡ് ആറിന് 297 റൺസെന്ന നിലയിൽ ഡിക്ലയർ ചെയ്തു.

ഇന്ത്യ റെ‍ഡിനായി പാതി മലയാളി കൂടിയായ കരുൺ നായർ സെഞ്ചുറി നേടിയ മൽസരം സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചിരുന്നു. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ സെഞ്ചുറിക്ക് ഒരു റൺ അകലെ പുറത്തായ കരുൺ, രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 166 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. രണ്ടു വർഷത്തോളം നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷമാണ് കരുൺ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ സെഞ്ചുറി നേടുന്നത്. മൽസരം സമനിലയിലായെങ്കിലും ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് ലീഡിന്റെ പിൻബലത്തിൽ ഇന്ത്യ റെഡിന് മൂന്നു പോയിന്റ് ലഭിച്ചു. ബ്ലൂവിന് ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം.

∙ സക്സേനയുടെ ഫെയ്സ്ബുക് കുറിപ്പ്

നന്ദി 🙏🏼

ഇന്ത്യ റെഡിനെതിരായ ഏഴു വിക്കറ്റ് നേട്ടത്തോടെ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഞാൻ 300 വിക്കറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി. ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിക്കാതെ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ 6000 റൺസും 300 വിക്കറ്റും പൂർത്തിയാക്കുന്ന ആദ്യ താരവുമായി. കഴിഞ്ഞ 14 വർഷത്തിനിടെ ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെയാളുമാണ്.

∙ സക്സേന @ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റ്

ഇതുവരെ 113 ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മൽസരങ്ങളിലെ 180 ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്നായി 37.30 റൺസ് ശരാശരിയിൽ 6044 റൺസാണ് സക്സേനയുടെ സമ്പാദ്യം. ഇതിൽ 14 സെഞ്ചുറികളും 30 അർധസെഞ്ചുറികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. 194 റൺസാണ് ഉയർന്ന സ്കോർ. ഇത്രയും മൽസരങ്ങളിൽനിന്ന് 305 വിക്കറ്റും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 45 റൺസ് വഴങ്ങി എട്ടു വിക്കറ്റ് പിഴുതതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം.10 വിക്കറ്റ് നേട്ടം അഞ്ചു തവണയും അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നേട്ടം 17 തവണയും നാലു വിക്കറ്റ് നേട്ടം 11 തവണയും സ്വന്തമാക്കി.

∙ രഞ്ജിയിൽ കേരളത്തിന്റെ ഭാഗ്യതാരം

കഴിഞ്ഞ രണ്ടു സീസണിലായി കേരള ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഭാഗ്യതാരമാണ് മധ്യപ്രദേശുകാരനായ സക്സേന. 551 റൺസും 28 വിക്കറ്റുമെടുത്ത സക്സേനയുടെ കൂടി ഓൾറൗണ്ട് മികവിലാണ് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കേരളം സെമിഫൈനൽ വരെയെത്തിയത്. 2012–13 സീസൺ മുതൽ ആഭ്യന്തര സീസണിൽ സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനമാണ് സക്സേനയുടേത്. എല്ലാ സീസണിലും മുന്നൂറിലധികം റൺസ് നേടി. ഇതിൽ രണ്ടു സീസണിൽ 821, 768 എന്നിങ്ങനെയും. മൂന്നു സീസണുകളിൽ 45, 39, 44 എന്നിങ്ങനെയാണ് വിക്കറ്റ് നേട്ടം. എന്നിട്ടും ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിച്ചത് നാല് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരങ്ങൾ മാത്രം.

സക്സേന @ 2017

മൽസരം: 6

റൺസ്: 482

സെഞ്ചുറി: 1

വിക്കറ്റ്: 37

പത്തുവിക്കറ്റ് : 2

സക്സേന @ 2018

മൽസരം: 9

റൺസ്: 551

സെഞ്ചുറി: 2

വിക്കറ്റ്: 28

അഞ്ച് വിക്കറ്റ്: 2

∙ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മൽസരത്തിൽ സെഞ്ചുറിയും എട്ടു വിക്കറ്റും എന്ന നേട്ടം രണ്ടു വട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യാക്കാരനാണ് സക്സേന. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഇതിഹാസ താരം ഡബ്ലിയുജി ഗ്രേസ് മൂന്നു തവണ ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ 5000 റൺസും 200 വിക്കറ്റും തികയ്ക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ കളിക്കാരനാണ് സക്സേന. ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഈ നേട്ടത്തിലെത്തിയ താരവും സക്സേന തന്നെ.

English Summary: Jalaj Saxena at historical achievement in First Class Cricket