ഗ്ലൗ അണിഞ്ഞെന്നു കരുതി എല്ലാവരും കീപ്പറാകില്ല: സാഹയെ പിന്തുണച്ച് കിർമാനി

കൊൽക്കത്ത∙ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ വെറ്ററൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ വൃദ്ധിമാൻ സാഹയ്ക്ക് അവസരം നൽകണമെന്ന നിർദ്ദേശവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും ദേശീയ ടീം സിലക്ടറുമായിരുന്ന സയ്യിദ് കിർമാനി. രാജ്യാന്തര മൽസരങ്ങൾ കളിക്കാൻ ഋഷഭ് പന്ത് കുറച്ചുകൂടി പാകപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കിർമാനിയുടെ നിർദ്ദേശം. പരുക്കുമൂലം കുറേക്കാലം പുറത്തിരിക്കേണ്ടി വന്ന സാഹയ്ക്ക്, ടീമിൽ ഇടംപിടിക്കാൻ പന്തിനേപ്പോലെ തന്നെ അർഹതയുണ്ടെന്ന് കിർമാനി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘പന്ത് ഇപ്പോഴും കരിയറിന്റെ ശൈശവ ദശയിലാണ്. പ്രതിഭയുള്ള താരമാണ് അദ്ദേഹം. എങ്കിലും ഇനിയും ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. ക്രിക്കറ്റ് കളത്തിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ സ്ഥലമേതെന്നു ചോദിച്ചാൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെ സ്ഥാനം തന്നെയെന്നു പറയേണ്ടിവരും. ഗ്ലൗസ് ധരിച്ചെന്നു കരുതി വിക്കറ്റ് കീപ്പറാകാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയില്ല’ – കിർമാനി പറഞ്ഞു.

‘നിർഭാഗ്യവശാൽ പരുക്കുകൾ അലട്ടിയ കരിയറാണ് സാഹയുടേത്. അദ്ദേഹത്തിനും വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങിൽ തുല്യ അവസരം ഉറപ്പാക്കണം. അവസരം നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ടീമിൽ നിലനിർത്തുന്നതിൽ എന്താണ് കാര്യം? ബാറ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനം പരിഗണിച്ചാലും കളത്തിൽ ആരാണു കൂടുതൽ സ്ഥിരത പുലർത്തുന്നത് എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്’ – കിർമാനി പറഞ്ഞു.

‘പ്രകടനം നോക്കി മാത്രം താരങ്ങളെ വിലയിരുത്താന്‍ നമുക്കു സാധിക്കണം. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ ദേശീയ ടീമിൽ ഇടംപിടിച്ചയാളാണ് സാഹ. പക്ഷേ, ഒരാൾ മുഖ്യധാരയിൽനിന്നു പുറത്തുപോകുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ അവിടെ സ്ഥാനം പിടിക്കും. അങ്ങനെ വന്നവരാണ് ഋഷഭ് പന്തും ദിനേഷ് കാർത്തിക്കുമെല്ലാം’ – കിർമാനി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

∙ ധോണി വിരമിക്കണോ?

മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ വിരമിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും കിർമാനി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി. ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ധോണിക്ക് സമയമനുവദിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് കിർമാനി പറഞ്ഞു. ധോണി ഉറപ്പായും വിരമിക്കും. അതേക്കുറിച്ചുള്ള അനാവശ്യ സംസാരങ്ങളാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടതെന്ന് കിർമാനി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാപ്റ്റനാണ് ധോണിയെന്ന കാര്യം മറക്കരുതെന്നും കിർമാനി പറഞ്ഞു. ടെസ്റ്റിലും ഏകദിനത്തിലും ട്വന്റി20യിലും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്കു നയിച്ച താരമാണ് ധോണി. യുവതാരങ്ങൾക്കുള്ള മികച്ച റോൾമോഡലെന്ന നിലയിൽ ധോണി കളത്തിൽ തുടരണം. ടെസ്റ്റിൽനിന്ന് അദ്ദേഹം വിരമിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനമാണ്. നമുക്ക് ഇടപെടാൻ അവകാശമില്ല. ധോണിയെപ്പോലെ പ്രശസ്തി നേടിയ മറ്റാരുണ്ടെന്നും കിർമാനി ചോദിച്ചു.

