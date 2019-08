ഇന്ത്യയുടെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് പദ്ധതികളിൽ സഞ്ജുവും; പന്തിനു പിന്നിൽ രണ്ടാമൻ?

ന്യൂഡൽഹി∙ അടുത്ത വർഷം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് മുൻനിർത്തി മികച്ച ടീമിനെ വാർത്തെടുക്കാനുള്ള സിലക്ടർമാരുടെ പദ്ധതികളിൽ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണും. ബിസിസിഐയിലെ വിശ്വസനീയമായ കേന്ദ്രങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ട്വന്റി20 ഉൾപ്പെടെ മൂന്നു ഫോർമാറ്റിലും ധോണിയുടെ പിൻഗാമിയായി ഡൽഹി താരം ഋഷഭ് പന്തിനെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിലും, പന്തിനൊപ്പം സഞ്ജു സാംസൺ, ഇഷാൻ കിഷൻ എന്നീ യുവതാരങ്ങളെക്കൂടി വലിയ മൽസരങ്ങൾക്ക് പ്രാപ്തരാക്കാനാണ് സിലക്ടർമാരുടെ പദ്ധതി. ഈ സംഘത്തിൽ രണ്ടാമനായിട്ടാണ് സിലക്ടർമാർ സഞ്ജുവിനെ കാണുന്നത്.

ഭാവിയിലേക്കായി ഈ മൂവർ സംഘം ഉൾപ്പെട്ട ‘ഒരു വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ് പൂൾ’ ഒരുക്കാനാണ് നീക്കമെന്നും പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്ക എ ടീമിനെതിരെ വ്യാഴാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിക്കുന്ന പരമ്പരയിൽ സഞ്ജുവിനും ഇഷാൻ കിഷനും അവസരം നൽകിയതും ഈ ഉദ്ദേശത്തോടെയാണെന്ന് പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മനീഷ് പാണ്ഡെ നയിക്കുന്ന ആദ്യ മൂന്നു മൽസരങ്ങൾക്കുള്ള ടീമിൽ ഇഷാൻ കിഷനാണ് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ. ശ്രേയസ് അയ്യർ ക്യാപ്റ്റനാകുന്ന അവസാനത്തെ രണ്ട് ഏകദിനങ്ങളിലാണ് സഞ്ജു സാംസൺ വിക്കറ്റ് കീപ്പറിന്റെ റോളിലെത്തുക. ഈ മൽസരങ്ങളിൽ ദേശീയ ടീം സിലക്ടർമാരുടെ സാന്നിധ്യം തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടാകും. വിക്കറ്റിനു പിന്നിലും ബാറ്റ്സ്മാനെന്ന നിലയിലും സഞ്ജുവിന്റെ പ്രകടനമാകും ശ്രദ്ധേയോടെ വീക്ഷിക്കപ്പെടുക.

ബാറ്റിങ്ങിൽ പന്ത്, ഇഷാൻ കിഷൻ എന്നിവർക്കൊപ്പം വിസ്ഫോടന ശേഷിയുള്ള താരമാണ് സാംസണെന്ന് ഐപിഎല്ലിൽ പലകുറി തെളിഞ്ഞതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ സിലക്ടർമാർ തൃപ്തരാണെങ്കിലും വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് നിലപാട്. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ താരതമ്യേന വലുപ്പമേറിയ പിച്ചുകളിൽ സാംസണിനേപ്പോലുള്ള താരങ്ങൾ അനിവാര്യരാണെന്ന് സിലക്ടർമാർ കരുതുന്നു. ടെസ്റ്റ്, ഏകദിന, ട്വന്റി20 ഫോർമാറ്റുകളിൽ ഒന്നാം വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് ഋഷഭ് പന്താണെങ്കിലും യുവതാരത്തെക്കൊണ്ട് അധികഭാരം എടുപ്പിക്കാൻ ടീം മാനേജ്മെന്റ് തയാറല്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പന്തിന് ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമം ഉറപ്പാക്കാനും സഞ്ജുവിനെയും ഇഷാൻ കിഷനെയും പകരം കളിപ്പിക്കാനുമാണ് തീരുമാനം.

∙ ധോണി കളിച്ചേക്കില്ല

രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നുള്ള വിരമിക്കൽ അഭ്യൂഹങ്ങൾ സജീവമായി തുടരുന്നതിനിടെ, അടുത്ത മാസം നടക്കുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലും മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി കളിച്ചേക്കില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ മൂന്നു മൽസരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ കളിക്കുന്നത്. പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിനെ സെപ്റ്റംബർ നാലിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർ‍ട്ട്. സെപ്റ്റംബർ 15ന് ധരംശാലയിലാണ് ആദ്യ മൽസരം. രണ്ടാം മൽസരം സെപ്റ്റംബർ 18ന് മൊഹാലിയിലും മൂന്നാം മൽസരം സെപ്റ്റംബർ 22ന് ബെംഗളൂരുവിലുമാണ്.

പരുക്കും പ്രശ്നങ്ങളുമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ പരമ്പരയിൽ കളിച്ച ടീമിനെ ഇന്ത്യ നിലനിർത്താനാണ് സാധ്യത. 2020 ഒക്ടോബറിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് പ്രമാണിച്ച് ടീമിനെ ഒരുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സിലക്ടർമാരും ടീം അധികൃതരും. വിൻഡീസിനെതിരായ മൂന്നു മൽസരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പര 3–0നാണ് ഇന്ത്യ ജയിച്ചത്. ധോണിയില്ലെങ്കിൽ ഋഷഭ് പന്ത് തന്നെ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി തുടരും.

‘ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനു മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് 22 രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20 മൽസരങ്ങൾ കളിക്കാനാണ് അവസരമുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലോകകപ്പിനുള്ള ടീമിനെ സജ്ജമാക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്ന് സിലക്ടർമാർക്ക് വ്യക്തമായ ബോധ്യമുണ്ട്’ – ബിസിസിഐ ഉന്നതൻ വ്യക്തമാക്കി.

‘ഒരു താരം എപ്പോൾ വിരമിക്കണമെന്നത് അവരുടെ തീരുമാനമാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ സിലക്ടർമാർക്കോ മറ്റുള്ളവർക്കോ കൈകടത്താനാകില്ല. എങ്കിലും ലോകകപ്പ് മുൻനിർത്തി ടീമിനെ ഒരുക്കാനുള്ള ബാധ്യതയും അവകാശവും അവർക്കുണ്ട്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഋഷഭ് പന്തിന് പരമാവധി അവസരം നൽകാനാണ് തീരുമാനം’ – അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

