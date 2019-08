2008 ഏഷ്യാകപ്പ് ഫൈനലിലെ ‘ഞെട്ടൽ’ മറക്കാം; അജാന്ത മെൻഡിസ് വിരമിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇടക്കാലത്ത് ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെ ഒന്നടങ്കം ‘കറക്കിവീഴ്ത്തി’ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് അതിവേഗം ഉദിച്ചുയരുകയും പിന്നീട് അതിലേറെ വേഗത്തിൽ മാഞ്ഞുപോകുകയും ചെയ്ത ശ്രീലങ്കയുടെ ‘അജ്ഞാത സ്പിന്നർ’ അജാന്ത മെൻഡിസ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റിൽനിന്നും വിരമിച്ചു. 2008ൽ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറിയ മെൻഡിസ്, 2015ലാണ് അവസാന മൽസരം കളിച്ചത്. ടെസ്റ്റ്, ഏകദിന, ട്വന്റി20 ഫോർമാറ്റുകളിലായി 288 വിക്കറ്റുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ നൽകി അരങ്ങേറിയ മുപ്പത്തിനാലുകാരനായ മെൻഡിസ്, പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് ഉയരാനാകാതെയാണ് അകാലത്തിൽ കളം വിട്ടത്. നാലു വർഷത്തോളമായി രാജ്യാന്തര മൽസരങ്ങളിൽ കളിച്ചിട്ടില്ല.



2008 ഏപ്രിലിൽ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ഏകദിന മൽസരത്തിലൂടെയായിരുന്നു രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ മെൻഡിസിന്റെ അരങ്ങേറ്റം. ഏഴു വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം 2015 ഡിസംബറിൽ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെയാണ് അവസാനമായി രാജ്യാന്തര മൽസരത്തിൽ ലങ്കൻ കുപ്പായമണിഞ്ഞത്. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ 19 ടെസ്റ്റുകളും 87 ഏകദിനങ്ങളും 39 ട്വന്റി20 മൽസരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് മെൻഡിസിന്റെ കരിയർ. ടെസ്റ്റിൽ 70, ഏകദിനത്തിൽ 152, ട്വന്റി20യിൽ 66 വിക്കറ്റുകളും നേടിയിട്ടുണ്ട്.

ശ്രീലങ്കയിലെ മൊറാട്ടുവയിലെ കുടിലിൽ ജനിച്ചുവളർന്ന അജാന്ത കടലാന എന്ന സ്‌ഥലത്തെ സെന്റ് ആന്റണീസ് കോളജ്, മൊറാട്ടുവ മഹാവിദ്യാലയ എന്നീ സ്‌ഥാപനങ്ങളിലാണു പഠിച്ചത്. സ്‌കൂൾ കോച്ച് ലക്കി റോജേഴ്‌സ് ആണ് അജാന്തയിലെ പ്രതിഭയെ കണ്ടെത്തിയത്. 2003 - 2004 സീസണിൽ ശ്രീലങ്കൻ ആർമി ടീമിൽ ഇടം ലഭിച്ചതിനുശേഷം അജാന്തയ്‌ക്കു തിരിഞ്ഞുനോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. സൈന്യത്തിൽ ഗണ്ണറായി ജോലി നോക്കുന്ന അജാന്ത 2006 - 2007 സീസണിലെ പ്രാദേശിക മൽസരങ്ങളിൽ തിളങ്ങി. ഈ ഘട്ടത്തിലാണു ബോളിങ്ങിൽ പുതിയ ആയുധങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കിയത്. 2007 ജൂണിൽ ഇന്ത്യയിൽ പരിശീലനത്തിനെത്തിയിരുന്നു. 2007 - 08 സീസണിൽ വയാംബ പ്രവിശ്യയ്‌ക്കുവേണ്ടി ആഭ്യന്തര ടൂർണമെന്റിൽ ഉജ്‌ജ്വല പ്രകടനം നടത്തിയതിനെ തുടർന്നാണു ദേശീയ ടീമിൽ ഇടം ലഭിച്ചത്.

∙ ഇന്ത്യയെ ‘കറക്കി’ തുടക്കം

2008ലെ ഏഷ്യാകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക‌െതിരായ വിസ്മയ പ്രകടനത്തിലൂടെയാണ് മെൻഡിസ് ആദ്യമായി ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിലെത്തുന്നത്. അന്ന് വെറും 13 റൺസ് വഴങ്ങി ആറു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ മെൻഡിസിന്റെ മികവിൽ 100 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ വിജയത്തോടെയാണ് ലങ്ക കിരീടം ചൂടിയത്. ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കയെ ബാറ്റിങ്ങിന് അയയ്ക്കുകയായിരുന്നു. സെഞ്ചുറി നേടിയ ഓപ്പണർ സനത് ജയസൂര്യയുടെയും (114 പന്തിൽ 125), അർധസെ‍ഞ്ചുറി നേടിയ തിലകരത്‌നെ ദിൽഷന്റെയും മികവിൽ ലങ്ക 273 റൺസണെടുത്തത്.

ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യയെ അജാന്ത മെന്‍ഡിസ് വട്ടം കറക്കുകയായിരുന്നു. മെൻഡിസിന്റെ പന്തുകളുടെ ഗതി പിടികിട്ടാതെ കീഴടങ്ങിയത് വീരേന്ദർ സേവാഗ്, സുരേഷ് റെയ്ന, യുവരാജ് സിങ്, രോഹിത് ശർമ, ഇർഫാൻ പത്താൻ, ആർ.പി. സിങ് എന്നിവരാണ്. കുറച്ചെങ്കിലും പിടിച്ചുനിന്നത് അർധസെഞ്ചുറി നേടിയ സേവാഗ് മാത്രം. ഒടുവിൽ മെൻഡിസിന് തന്നെ വിക്കറ്റ് സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു. എട്ട് ഓവറിൽ 13 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി ആറു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ മെൻഡിസിന്റെ മികവിൽ ശ്രീലങ്ക കൂറ്റൻ ജയത്തോടെ കിരീടം ചൂടി. കളിയിലെയും പരമ്പരയിലെയും താരമായത് മെൻഡിസ് തന്നെ.

ഇതേ വർഷം തന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ടെസ്റ്റ് അരങ്ങേറ്റവും കുറിച്ചു. മൂന്നു മൽസരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പര 2–1ന് ജയിച്ച ലങ്കൻ ടീമിനു കരുത്തായത് മെൻഡിസിന്റെ പന്തുകളായിരുന്നു. ഈ പരമ്പരയിൽനിന്ന് 26 വിക്കറ്റുകളാണ് മെൻഡിസ് അന്നു സ്വന്തമാക്കിയത്. പിന്നീട് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഏകദിനത്തിൽ 50 വിക്കറ്റ് പൂർത്തിയാക്കിയും മെൻഡിസ് റെക്കോർഡിട്ടു. 19 മൽസരങ്ങളിൽനിന്നാണ് മെൻഡിസ് 50 വിക്കറ്റ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഈ നേട്ടം ഇതുവരെ ആർക്കും മറികടക്കാനായിട്ടുമില്ല.

∙ അതിവേഗം, തിരിച്ചിറക്കവും

അജാന്ത എറിയുന്നതു സ്‌പിന്നാണോ സ്‌ലോ മീഡിയമാണോ എന്നുപോലും വ്യക്‌തമായി പറയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. ഇതു രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള പുതിയൊരു വഴിയാണ് അജാന്ത വെട്ടിത്തുറന്നത്. ഓഫ് സ്‌പിന്നും ലെഗ് സ്‌പിന്നും ഗൂഗ്ലിയും സ്‌ട്രെയിറ്റർ ബോളും ഫ്ലിപ്പറുമെല്ലാം തരംപോലെ പ്രയോഗിച്ച അജാന്തയ്‌ക്കു മുന്നിൽ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് മറുപടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ‘ദൂസ്ര’യ്‌ക്കു ശേഷം പുതിയൊരു പന്തും അജാന്ത കണ്ടെത്തി - കാരം ബോൾ. ഈ പന്തു തിരിച്ചറിയാനാണു പല ലോകോത്തര ബാറ്റ്‌സ്‌മാൻമാരും വിഷമിച്ചത്.

സാധാരണ സ്‌പിൻ പന്തുകളുടെ റിലീസും കാരം ബോളിന്റെ റിലീസും തമ്മിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. തള്ളവിരലിനും ചൂണ്ടുവിരലിനും നടുവിരലിനുമിടയിലാണ് ഗ്രിപ്പ്. പന്തു വിരലുകൾക്കിടയിലൂടെ പിഴിഞ്ഞുവിടുന്നതു പോലെയാണ് അജാന്ത എറിയുന്നത്. പന്തിന്റെ റിലീസിന് കാരം ബോർഡിൽ സ്‌ട്രൈക്കർ തട്ടുന്നതുമായി സാമ്യമുള്ളതിനാലാണ് കാരം ബോൾ എന്ന പേര്. ഇതിന്റെ ഫലം ലെഗ് ബ്രേക്കോ ഓഫ് ബ്രേക്കോ ഗൂഗ്ലിയോ സൂട്ടറോ ആകാം. അത് എന്താകുമെന്ന് ബാറ്റ്‌സ്‌മാൻമാർക്കെന്ന പോലെ അജാന്തയക്കും വലിയ നിശ്‌ചയമില്ല.

ഷെയ്‌ൻ വോണിന്റെയും മുരളിയുടെയും സ്‌പിൻതുടർച്ചാവകാശി ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമായിപ്പോലും മെൻഡിസ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, മികവിന്റെ ഔന്നത്യത്തിലേക്കുള്ള വളർച്ചയിലും വേഗത്തിലായിരുന്നു മെൻഡിസിന്റെ തിരിച്ചിറക്കം. അരങ്ങേറ്റ ടെസ്‌റ്റ് പരമ്പരയിൽ 26 വിക്കറ്റിന്റെ റെക്കോർഡും ഏകദിനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ നേടിയ 50 വിക്കറ്റുകളുമായി താരോദയമെന്ന തോന്നൽ ഉളവാക്കിയെങ്കിലും എല്ലാം വെറുതെയായി. മെൻഡിസിന്റെ പന്തുകൾ ബാറ്റ്സ്മാൻ ‘പഠിച്ചതോടെ’ ബോളിങ് മുൻപത്തേ പോലെ ഫലപ്രദമല്ലാതായി. പുതിയ ആയുധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ക്രമേണ ടീമിനു പുറത്തുമായി.

