ആർച്ചറിന്റെ പന്തു കഴുത്തിൽ കൊണ്ടപ്പോൾ ഹ്യൂസിനെ ഓർത്തുപോയി: സ്മിത്ത്

ലണ്ടൻ ∙ ആഷസ് പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനിടെ ഇംഗ്ലിഷ് പേസ് ബോളർ ജോഫ്ര ആർച്ചറിന്റെ പന്ത് കഴുത്തിൽ പതിച്ചു നില‍ത്തു വീണപ്പോൾ, ബൗൺസർ തലയിലിടിച്ചു മരിച്ച ഫിൽ ഹ്യൂസിനെ ഓർത്തുപോയെന്ന് ഓസീസ് താരം സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്. പരുക്കിനെത്തുടർന്ന് വിശ്രമിക്കുന്ന സ്മിത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഓസീസ് ടീമിൽ സ്മിത്തിന്റെ സഹതാരമായിരുന്ന ഹ്യൂസ്, 2014ലാണ് എതിർ ടീം ബോളറുടെ ബൗൺസർ തലയിലിടിച്ച് മരിച്ചത്. 2014ൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ആഭ്യന്തര മത്സരത്തിനിടെയായിരുന്നു ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ സങ്കടക്കടലിലാഴ്ത്തി ഹ്യൂസിന്റെ വിയോഗം.

പന്തു കഴുത്തിൽക്കൊണ്ടു വീണയുടൻ കുറേ ചിന്തകൾ എന്റെ മനസ്സിൽക്കൂടി കടന്നു പോയി. അതിലൊന്ന് ഫിൽ ഹ്യൂസിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. നന്നായി മദ്യപിച്ച് ലക്കുകെട്ട പോലെയാണ് ആശുപത്രിയിലെത്തിയപ്പോൾ അനുഭവപ്പെട്ടതെന്നും സ്മിത്ത് തമാശരൂപേണ പറഞ്ഞു. എന്താണു തോന്നുന്നതെന്നു ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു: കഴിഞ്ഞ രാത്രി ആറ് ബീയറെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് അതിന്റെ കെട്ടുവിടാത്ത പോലെ തോന്നുന്നു എന്നാണു മറുപടി നൽകിയത്. സാവധാനമാണ് ഈ അവസ്ഥ മാറിയത് – സ്മിത്ത് പറഞ്ഞു.

പരുക്കിൽനിന്നു വിമുക്തനാകുന്ന സ്മിത്ത് ആഷസ് പരമ്പരയിലെ നാലാം ടെസ്റ്റിനു മുന്നോടിയായി ടീമിൽ തിരിച്ചെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പരിശീലനം പുനഃരാരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇതിനു പുറമെ പരിശീലന മൽസരത്തിലും കളിക്കും. സ്മിത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ മൂന്നാം ടെസ്റ്റിനിറങ്ങിയ ഓസ്ട്രേലിയ, ദയനീയ തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു. സ്മിത്തിനു പകരം ടീമിൽ ഇടംപിടിച്ച മാർനസ് ലബുഷെയ്ൻ രണ്ട് ഇന്നിങ്സിലും അർധസെഞ്ചുറി നേടി തിളങ്ങിയെങ്കിലും രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇംഗ്ലിഷ് ഓൾറൗണ്ടർ ബെൻ സ്റ്റോക്സ് പുറത്തെടുത്ത അവിശ്വസനീയ പ്രകടനമാണ് ഓസീസിന് വിജയം നിഷേധിച്ചത്.

English Summary: Steven Smith's first thought was of Phillip Hughes after being struck by ball to the neck