വിരമിക്കൽ തീരുമാനം പിൻവലിക്കുന്നു, ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം; റായുഡുവിന്റെ കത്ത്

ഹൈദരാബാദ്∙ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചശേഷം തീരുമാനം തിരുത്തിയ ഇന്ത്യൻ താരം അമ്പാട്ടി റായുഡു, ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി ഹൈദരാബാദ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന് കത്തയച്ചു. വിരമിക്കൽ തീരുമാനത്തിൽനിന്ന് പിന്തിരിയുകയാണെന്നും ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഹൈദരാബാദ് ടീമിനായി എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലും കളിക്കാൻ സന്നദ്ധനാണെന്നുമാണ് കത്തിലുള്ളത്. ലോകകപ്പ് ടീമിൽ ഇടം ലഭിക്കാത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉടലെടുത്ത അസ്വാരസ്യങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി റായുഡു വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച വിരമി‍ക്കൽ തീരുമാനം 58–ാം ദിവസം തന്നെ റായുഡു പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇക്കാര്യം നേരത്തെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ഔദ്യോഗികമായി ഹൈദരാബാദ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനെ അറിയിക്കാനാണ് വ്യാഴാഴ്ച കത്തെഴുതിയത്. ഇക്കാര്യം വിശദീകരിച്ച് ഹൈദരാബാദ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസ്താവനയും പുറത്തിറക്കി.

‘അമ്പാട്ടി റായുഡു വിരമിക്കൽ തീരുമാനം പിൻവലിച്ചതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും സീസണിൽ ഹൈദരാബാദിനായി എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലും കളിക്കാൻ സന്നദ്ധനാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്’ – അസോസിയേഷൻ വ്യക്തമാക്കി. വി.വി.എസ്.ലക്ഷ്മൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുൻ താരങ്ങളുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് റായുഡു വിരമിക്കൽ തീരുമാനം പിൻവലിച്ചതെന്നാണ് സൂചന.

∙ ശങ്കറിന്റെ വരവും റായുഡുവിന്റെ മടക്കവും

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെ ഒന്നാകെ ഞെട്ടിച്ചാണ് ലോകകപ്പിനിടെ അമ്പാട്ടി റായുഡു രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ റിസർവ് താരമായിരുന്നു റായുഡു. എന്നാൽ ടീമിലെ രണ്ടു ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ (ശിഖർ ധവാൻ, വിജയ് ശങ്കർ) പരുക്കേറ്റു പുറത്തായിട്ടും റായുഡുവിനു ടീമിൽ സ്ഥാനം നൽകിയില്ല. ശിഖർ ധവാനു പകരക്കാരനായി മറ്റൊരു റിസർവ് താരമായ ഋഷഭ് പന്ത് ടീമിലെത്തി. വിജയ് ശങ്കറിനു പകരം റിസർവ് പട്ടികയിൽ ഇല്ലാത്ത മായങ്ക് അഗർവാളിനെയാണ് ബിസിസിഐ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.

ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് റായുഡു വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇന്ത്യയ്ക്കായി 55 ഏകദിനങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണു റായുഡു. ഐപിഎല്ലിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് താരമായിരുന്നു. വിരമിക്കുന്നതായി ബിസിസിഐ ക്രിക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ സബാ കരീമിന് അമ്പാട്ടി റായുഡു ഇ– മെയിൽ അയയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: Rayudu set to play for Hyderabad again