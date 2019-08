ശിവം ദുബെയിലൂടെ ഇതാ, യുവരാജിന് ഒരു പിൻഗാമി; വഴികാട്ടാൻ ദ്രാവിഡ്!

തിരുവനന്തപുരം∙ ‘സൗരവ് ഗാംഗുലിക്കും യുവരാജ് സിങ്ങിനും ശേഷം, പന്ത് ഇത്ര ക്ലീനായി അടിച്ചു പറത്തുന്ന മറ്റൊരു ഇടംകൈ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റ്സ്മാനെ കണ്ടിട്ടില്ല,’ മുംബൈക്കാരൻ ശിവം ദുബെയുടെ ആഭ്യന്തര മത്സരങ്ങളിലെ പ്രകടനം കണ്ട് സുനിൽ ഗാവസ്കർ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ഷോട്ട് സിലക്​ഷനിലും ബാറ്റിങ് ശൈലിയിലും യുവരാജ് സിങ്ങിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന ദുബെ മറ്റൊന്നു കൂടി ചെയ്തു. രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ, ബറോഡ താരം സ്വപ്നിൽ സിങ്ങിനെ ഒരോവറിൽ തുടർച്ചയായി 5 സിക്സിനു പറത്തി. സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡിനെതിരെ 6 സിക്സടിച്ച യുവിയുമായുള്ള താരതമ്യത്തിനും ഇതോടെ ഉറപ്പു കൂടി.

ഇന്നലെ ഇന്ത്യ എയ്ക്കായി മത്സരം രക്ഷിച്ചെടുത്ത ഇന്നിങ്സിലൂടെ (60 പന്തിൽ 79*) ദുബെ ഓർമപ്പെടുത്തിയതും യുവിയെത്തന്നെ. മെല്ലെത്തുടങ്ങിയ ദുബെ, പിന്നീട് 6 വട്ടം പന്ത് ബൗണ്ടറി ലൈനിനു മുകളിലൂടെ പറത്തി. ജൂനിയർ ഡാലയെ 3 സിക്സിനു തൂക്കിയ ദുബെ ഹെൻഡ്രിക്സിനെയും (2 സിക്സ്) വെറുതേ വിട്ടില്ല. കോച്ച് രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന്റെ ഉപദേശങ്ങളാണു കരിയറിൽ വഴിത്തിരിവായതെന്നു ദുബെ മത്സരശേഷം പറഞ്ഞു.

ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇതുവരെ 14 മൽസരങ്ങൾ മാത്രം കളിച്ച ദുബെയുടെ ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനം ശ്രദ്ധേയമാണ്. 14 മൽസരങ്ങളിലെ 22 ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്ന് 48.63 റണ്‍സ് ശരാശരിയിൽ 924 റൺസാണ് സമ്പാദ്യം. ഇതിൽ രണ്ടു സെഞ്ചുറിയും ആറ് അർധസെഞ്ചുറിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. 114 റൺസാണ് ഉയർന്ന സ്കോർ. ഇത്രയും മൽസരങ്ങളിൽനിന്ന് 39 വിക്കറ്റുകളും നേടി. ഇതിൽ രണ്ട് അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നേട്ടങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. 53 റൺസ് വഴങ്ങി ഏഴു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയതാണ് മികച്ച പ്രകടനം.

അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ ഐപിഎൽ സീസണിൽ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് ഉയരാനാകാതെ പോയത് തിരിച്ചടിയായി. ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി നയിച്ച റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ അഞ്ചു കോടി രൂപയ്ക്ക് ടീമിലെടുത്ത ദുബെ, നാലു മൽസരങ്ങൾ മാത്രമാണ് കളിച്ചത്. 13.33 റൺസ് ശരാശരിയിൽ ആകെ നേടിയത് 40 റൺസ്. വിക്കറ്റൊന്നും ലഭിച്ചുമില്ല. പ്രകടനം മോശമായതോടെ ടീമിൽ സ്ഥിരാംഗത്വം ലഭിച്ചുമില്ല.

∙ ഓൾറൗണ്ടർമാരുടെ കൂട്ടയിടി

ഇന്ത്യൻ എ ടീമിൽ ഓൾ റൗണ്ടർമാരുടെ ഇടി. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 3 ഓൾറൗണ്ടർമാരുമായാണ് ഇന്ത്യ ഇറങ്ങിയത്. സ്പെഷലിസ്റ്റ് ബോളർമാർ 3 പേർ മാത്രം. ഇന്ത്യയുടെ ലോകകപ്പ് ഓൾ റൗണ്ടർ വിജയ് ശങ്കറും സ്പിന്നിങ് ഓൾ റൗണ്ടർ വാഷിങ്ടൺ സുന്ദറും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ടീമിനു പുറത്ത് ഊഴം കാത്തു നിൽക്കുകയാണെന്നു കൂടി ഓർക്കണം.

ആദ്യകളിയിൽ മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് ആയ അക്സർ പട്ടേൽ ബാറ്റിങ്ങിലും ബോളിങ്ങിലും തിളങ്ങി. ബാറ്റിങ്ങിൽ എട്ടാം നമ്പരിലിറങ്ങി 36 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 60 റൺസ് നേടിയ അക്സർ പിന്നീട് 8 ഓവറിൽ 39 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി നിർണായകമായ 2 വിക്കറ്റുകളും വീഴ്ത്തി. ശിവം ദുബൈയും അക്സറും കൂടി അവസാന 14 ഓവറിൽ അടിച്ചുകൂട്ടിയത് 121 റൺസ് ആണ്. ഇന്ത്യയുടെ വിജയത്തിൽ നിർണായകമായത് ഈ കൂട്ടുകെട്ടാണ്.

