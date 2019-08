ധോണിയെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല, പിന്നെന്തുകൊണ്ട് ടീമിലില്ല? തുറന്ന് പറഞ്ഞ് സിലക്ടർമാര്‍

ന്യൂഡൽഹി∙ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ട്വന്റി20 പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വിൻ‍ഡീസ് പര്യടനത്തിൽ ടീമിൽനിന്നു വിട്ടുനിന്ന മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ എം.എസ്. ധോണി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെയും ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല. ധോണിയെ ടീമിൽ‌ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിനെതിരെ ആരാധകർ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ എന്തുകൊണ്ട് ധോണിയെ ട്വന്റി20 ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കുകയാണ് സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി‌. 2020 ൽ‌ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ലക്ഷ്യമാക്കി ഒരു ടീമുണ്ടാക്കാൻ ധോണി തങ്ങൾക്ക് അവസരം നല്‍കുകയായിരുന്നെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം സിലക്ടർമാർ പറയുന്നത്.



ടീം ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി ശക്തമാകേണ്ടതുണ്ടെന്നും വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങിൽ ബെഞ്ചിലും ശക്തരായ താരങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നും സിലക്ടർമാർ ഒരു ദേശീയ വാർത്താ ഏജൻസിയോടു പറഞ്ഞു. ധോണിയെ അവഗണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ചോദ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് കൂടി ലക്ഷ്യമാക്കി വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ് നിര മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്കു സമയം അനുവദിക്കുകയാണ്. ചെറിയ ഫോർമാറ്റുകളില്‍ ഋഷഭ് പന്തിനു പരുക്കേല്‍ക്കുകയാണെങ്കിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങിൽ നമുക്കു പകരക്കാരനില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനും അറിയാം.



എം.എസ്. ധോണിയുമായി നേരിട്ട് ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ടീം സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി വ്യക്തമാക്കി. ധോണി എന്താണു ടീമിന് നൽകിയതെന്നു മാനേജ്മെന്റിനു നന്നായി അറിയാം. ഒരു ഫിനിഷർ എന്ന രീതിയിൽ ധോണിക്ക് ഒരു പകരക്കാരനെ കണ്ടെത്താൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഒരു മൽസരമെങ്കിലും കളിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ സ്ഥാനത്തെ സമ്മര്‍ദം എത്രത്തോളമുണ്ടെന്നു മനസ്സിലാകൂവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.



വെസ്റ്റിൻഡീസിൽ ട്വന്റി20 പരമ്പര കളിച്ച ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഒരേയൊരു മാറ്റം വരുത്തിയാണ് സിലക്ടർമാർ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക‌യ്‌ക്കെതിരായ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഭുവനശ്വർ കുമാറിന് വിശ്രമം അനുവദിച്ചപ്പോൾ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ പരുക്കിൽനിന്നു മുക്തനായി തിരിച്ചെത്തി. മൂന്നു മൽസരങ്ങളടങ്ങിയ ട്വന്റി20 പരമ്പര സെപ്റ്റംബർ 15ന് ധരംശാലയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 18ന് മൊഹാലിയിലും 22ന് ബെംഗളൂരുവിലുമാണ് മറ്റു മൽസരങ്ങൾ.



ഇന്ത്യൻ ടീം



വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശർമ, ശിഖർ ധവാൻ, കെ.എൽ. രാഹുൽ, മനീഷ് പാണ്ഡെ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ഋഷഭ് പന്ത്, ശ്രേയസ് അയ്യർ, ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ, വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ, ഖലീൽ അഹമ്മദ്, രാഹുൽ ചഹർ, ദീപക് ചഹർ, നവ്ദീപ് സെയ്നി



