ആറ് ടെസ്റ്റ് ഇന്നിങ്സുകള്‍, മുഹമ്മദ് ഷമി നേടിയത് പൂജ്യം; ഇതെന്ത് ബാറ്റിങ്?

ന്യൂഡൽഹി∙ എതിരാളികളെ പന്തുകൊണ്ട് വിറപ്പിക്കുന്ന ബോളറാണ് മുഹമ്മദ് ഷമി. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ മുൻനിര ബോളറായ ഷമിയുടെ ബാറ്റിങ്ങിലെ ‘പിടിപ്പുകേടാണ്’ ഇപ്പോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം. കഴിഞ്ഞ ആറ് ടെസ്റ്റ് ഇന്നിങ്സുകളിലും ഷമി നേടിയ സ്കോർ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ്, ‌പൂജ്യം!.



ഇപ്പോൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിലും ഷമി പുറത്തായത് പൂജ്യത്തിന്. റഖീം കോൺവാളാണ് ഈ ഇന്നിങ്സിൽ ഷമിയെ പുറത്താക്കിയത്. സെഞ്ചുറിയുമായി ഹനുമാ വിഹാരിയും അർധ സെഞ്ചുറിയുമായി ഇഷാന്ത് ശർമയും നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നതിനാൽ ഷമിയുടെ പുറത്താകൽ ഇന്ത്യയെ ബാധിച്ചിരുന്നില്ല.



വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ മൽസരത്തിലും അതിനു മുൻപ് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടങ്ങളിലും അവസാനത്തെ ആറ് ഇന്നിങ്സുകൾ നോക്കിയാലും ഷമിക്ക് റണ്ണൊന്നും നേടാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ബോളറെന്ന നിലയിൽ ബാറ്റിങ്ങിൽ വാലറ്റത്തുള്ള ഷമിക്കു പല മൽസരങ്ങളിലും ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങേണ്ടിവരാറില്ല. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ 433 റൺസാണ് താരം ഇതുവരെ നേടിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു അർധസെഞ്ചുറിയും താരം നേടിയിട്ടുണ്ട്.



മുഹമ്മദ് ഷമിയുടെ അവസാന ആറ് ഇന്നിങ്സുകളിലെ പ്രകടനങ്ങൾ (സ്കോർ, പന്ത്, എതിർ ടീം, സ്റ്റേഡിയം എന്ന ക്രമത്തിൽ)



പൂജ്യം (2)– വെസ്റ്റിൻഡീസ് (കിങ്സ്റ്റൻ)



പൂജ്യം (1)– വെസ്റ്റിൻഡീസ് (നോർത് സൗണ്ട്)

പൂജ്യം* (3)– ഓസ്ട്രേലിയ (മെൽബൺ)

പൂജ്യം* (0)– ഓസ്ട്രേലിയ (പെർത്ത്)

പൂജ്യം (1)– ഓസ്ട്രേലിയ (പെർത്ത്)

പൂജ്യം (1)– ഓസ്ട്രേലിയ (അ‍ഡ്‍ലെയ്ഡ്)

വിൻഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ 1 വിക്കറ്റാണ് ഷമി ഇതുവരെ നേടിയത്. ഷിമ്രൺ ഹെയ്റ്റ്മെയറെയാണ് ഷമി പുറത്താക്കിയത്. ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി 41 മൽസരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള ഷമിയുടെ ഉയർന്ന സ്കോർ 51 റൺസാണ്. ഏകദിനത്തില്‍ 70 മൽസരങ്ങളിൽനിന്ന് 136 റൺസും താരം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ടോപ് ഉയർന്ന സ്കോർ 25. ടെസ്റ്റിൽ 41 കളികളില്‍നിന്ന് 148 വിക്കറ്റും ഏകദിനത്തിൽ 131 വിക്കറ്റും താരം വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്.



English Summary: Mohammed Shami has failed to get past zero in his last six Test innings