അപൂർവ നേട്ടത്തിൽ സച്ചിന്‍ തെൻഡുൽക്കർക്കൊപ്പം; ഈ യുവതാരം വേറെ ലെവലാ...

ന്യൂഡൽഹി∙ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ അപൂർവ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഹനുമ വിഹാരി. സച്ചിന്‍ തെൻഡുൽക്കർക്കു ശേഷം ഒരു ടെസ്റ്റിലെ ഇന്നിങ്സുകളിൽ ആറാം നമ്പരിലോ, അതിൽ താഴെയോ ബാറ്റിങ്ങിൽ ഇറങ്ങി സെഞ്ചുറിയും അർധസെഞ്ചുറിയും നേടുന്ന ഇന്ത്യൻ താരമെന്ന റെക്കോർഡാണ് യുവതാരം സ്വന്തമാക്കിയത്. വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ കിങ്സ്റ്റൻ ടെസ്റ്റിൽ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ താരം സെഞ്ചുറിയും (111) രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ അർധസെഞ്ചുറി (53)യും നേടിയിരുന്നു.



ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടുന്ന അഞ്ചാമത്തെ മാത്രം താരമാണ് വിഹാരി. ഒരു ടെസ്റ്റ് മൽസരത്തിൽ തന്നെ സെഞ്ചുറിയും അർധസെഞ്ചുറിയും സ്വന്തമാക്കിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ താരം പോളി ഉംറിഗറാണ്. 1962ൽ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെ നടന്ന ടെസ്റ്റിൽ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ 56 ഉം രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 172 ഉം റൺസാണ് അദ്ദേഹം നേടിയത്. 1967ൽ ടൈഗർ പട്ടൗ‍ഡി ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഇതേ പ്രകടനം നടത്തി. ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ 64ഉം രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 148ഉം റൺസാണ് പട്ടൗഡി നേടിയത്.



1968ൽ എം.എൽ. ജയ്സിംഹ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ 68 ഉം 119 ഉം റൺസെടുത്തു. 1990ലായിരുന്നു സച്ചിന്റെ ഇതേ പ്രകടനം. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ആറാം നമ്പരിൽ ഇറങ്ങിയ സച്ചിൻ തെൻഡുല്‍ക്കർ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ 68 ഉം രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 119 റൺസുമാണ് അടിച്ചെടുത്തത്. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ കന്നി സെഞ്ചുറിയാണ് വിൻഡീസിനെതിരെ കിങ്സ്റ്റൻ ടെസ്റ്റിൽ വിഹാരി നേടിയത്. പരമ്പരയിൽ മികച്ച ഫോമിലുള്ള താരം രണ്ട് അർധസെഞ്ചുറികളും ഒരു സെഞ്ചുറിയുമുൾപ്പെടെ 289 റൺസാണ് ഇതുവരെ നേടിയിട്ടുള്ളത്.



മരിച്ചുപോയ പിതാവ് സത്യനാരായണയ്ക്ക് സെഞ്ചുറി നേട്ടം സമർപ്പിക്കുന്നതായി ബാറ്റിങ്ങിനുശേഷം ഹനുമ വിഹാരി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒൻപതാം വയസ്സിൽ പിതാവ് സത്യനാരായണയുടെ കൈപിടിച്ചാണു വിഹാരി ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലെത്തുന്നത്. ഹൈദരാബാദ് ജിംഖാന ഗ്രൗണ്ടിൽ അമ്പാട്ടി റായുഡു ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ കളി കണ്ടു വളർന്നു. 2012ൽ അണ്ടർ 19 ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അംഗമായിരുന്നു.



