എനിക്കപ്പൊഴേ തോന്നി; ആ പ്രതിഭ 2013 മുതൽ അറിയാം: യുവതാരത്തിന് കയ്യടിച്ച് യുവരാജ്

ന്യൂഡൽഹി∙ പേസ് ബോളർ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം യുവരാജ് സിങ്. ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രധാന താരമാകുമെന്ന് തനിക്ക് 2013 മുതലേ അറിയാമായിരുന്നെന്നാണ് യുവരാജ് സിങ്ങിന്റെ വാക്കുകൾ. ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയെ ആദ്യമായി നേരിടേണ്ടി വന്ന 2013ലെ രഞ്ജി ട്രോഫി മൽസരം ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് യുവി.



ബുമ്ര ക്ലാസ് ബോളറാണ്. ബുമ്രയെപ്പോലെ ഈ തലമുറയിൽ ഒരു കളിക്കാരൻ‌ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. 2013ലെ രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ മൊഹാലിയിൽവച്ചാണ് ആദ്യമായി ബുമ്രയ്ക്കെതിരെ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നാല് ഓവറുകളാണ് അന്ന് ബുമ്രയില്‍നിന്നു നേരിടേണ്ടിവന്നത്. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ നിർണായക ഘടകമായി അയാൾ മാറുമെന്ന് എനിക്ക് അന്നേ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു– ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു യുവരാജ് സിങ് വ്യക്തമാക്കി.



ബുമ്ര എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ തിളങ്ങുമെന്നായിരുന്നു പലരുടെയും സംശയം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോളിങ് സ്റ്റൈലായിരുന്നു അതിനു കാരണം. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷമായി ക്രിക്കറ്റിലെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിലും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തി അദ്ദേഹം വിമർശകരെ നിശബ്ദരാക്കുകയാണ്. നിലവിൽ അദ്ദേഹം മറ്റു ബോളർമാർ‌ക്ക് ഏറെ മുകളിലാണെന്നും യുവ‍രാജ് സിങ് പറഞ്ഞു. 2016 ജനുവരിയിലാണ് ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര ഏകദിന, ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റുകളിൽ അരങ്ങേറുന്നത്. രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം 2018ൽ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലും അരങ്ങേറി.



2018ലെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പര്യടനത്തിൽ ബുമ്ര കളിക്കുമ്പോൾ ടെസ്റ്റിൽ ബുമ്രയുടെ പ്രകടനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പലരും സംശയം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മൂന്ന് മൽസരങ്ങളിൽനിന്ന് 14 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയാണ് ബുമ്ര ഇതിനു മറുപടി നൽകിയത്. നിലവിലെ വെസ്റ്റിൻഡീസ് പര്യടനത്തിലും ഇന്ത്യയ്ക്കുവേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ താരം ബുമ്രയാണ്. ടെസ്റ്റിൽ‌ 11 മൽസരങ്ങളിൽനിന്ന് 55 വിക്കറ്റുകളാണ് ബുമ്ര ഇതുവരെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.



English Summary: Yuvraj Singh knew in 2013 Jasprit Bumrah would be a match-winner in Tests