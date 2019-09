എല്ലാവരും അകത്ത്, താൻ മാത്രം പുറത്ത്; സിലക്ടർക്കു മുന്നിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ബാംഗർ

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ പരിശീലക സംഘം പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവസരം ലഭിക്കാതെ പോയ നിലവിലെ പരിശീലക സംഘത്തിലെ ഏക അംഗമായ ബാറ്റിങ് കോച്ച് സഞ്ജയ് ബാംഗർ വിവാദക്കുരുക്കിൽ. പരിശീലക സംഘത്തിൽ തുടരാൻ അവസരം ലഭിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ ദേശീയ ടീം സിലക്ടറായ ദേവാങ് ഗാന്ധിയുടെ മുറിയിൽപ്പോയി ബാംഗർ കയർത്തു സംസാരിച്ചതായാണ് ആരോപണം. ഇന്ത്യൻ പരിശീലക സംഘത്തിൽ തുടരാൻ അവസരം നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിൽ ഏതെങ്കിലും പോസ്റ്റിൽ തന്നെ നിയമിക്കണമെന്ന് ബാംഗർ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ടീമംഗങ്ങൾ തനിക്കൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്നും പുറത്താക്കാനാവില്ലെന്നും ബാംഗർ അവകാശപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.



ദേശീയ ടീം സിലക്ടറോട് സഞ്ജയ് ബാംഗർ അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയത് ബിസിസിഐയുടെയും ശ്രദ്ധയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, ദേവാങ് ഗാന്ധിയോ ടീം മാനേജർ സുനിൽ സുബ്രഹ്മണ്യനോ മുഖ്യ പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രിയോ പരാതി നൽകിയാൽ മാത്രമേ ബാംഗറിനെതിരെ അന്വേഷണമുണ്ടാകൂവെന്ന് ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയെ ഏഴാം നമ്പറിൽ ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറക്കിയ സംഭവത്തിൽ ബാംഗറിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനമുയർന്നിരുന്നു. അത് ടീമിന്റെ തീരുമാനമായിരുന്നു എന്നാണ് ബാംഗർ ഇതിനെ ന്യായീകരിച്ചത്. ഈ സംഭവത്തോടെ ഉടലെടുത്ത അതൃപ്തിയാണ് പുറത്താക്കലിലേക്ക് എത്തിയത്.

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ വിൻഡീസ് പര്യടനത്തിനിടെയാണ് പുതിയ പരിശീലകനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കപിൽ ദേവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബിസിസിഐ ഉപദേശക സമിതി അഭിമുഖങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. തുടർന്ന് മുഖ്യ പരിശീലകനായി രവി ശാസ്ത്രിയെത്തന്നെ പുനർനിയമിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ സഹ പരിശീലകരെ ദേശീയ ടീം സിലക്ടർമാരാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ബോളിങ് പരിശീലകൻ ഭരത് അരുൺ, ഫീൽഡിങ് പരിശീലകൻ ആർ.ശ്രീധർ എന്നിവരുടെ പ്രകടനം തൃപ്തികരമെന്ന് വിലയിരുത്തി പുനർനിയമനം നൽകിയ കമ്മിറ്റി, ബാംഗറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ബാംഗറിനു പകരം വിക്രം റാത്തോറിനെ ബാറ്റിങ് പരിശീലകനായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു.

പുതിയ പരിശീലക സംഘത്തിൽ തനിക്കു മാത്രം ഇടമില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞയുടനെയാണ് ടീമിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ദേശീയ ടീം സിലക്ടർ ദേവാങ് ഗാന്ധിയുടെ മുറിയിലെത്തി ബാംഗർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. ബാംഗറിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ബോർഡിലെ ചില ഉന്നതർക്ക് അമർഷമുണ്ട്. അതേസമയം, ബാംഗറിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുകയും ബിസിസിഐയുമായി മറ്റു കരാറുകളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റു നടപടികളിലേക്കു കടക്കേണ്ടത്തില്ലെന്ന വികാരവും ബോർഡിലെ ചിലർക്കുണ്ട്.

‘പുറത്താക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദേഷ്യവും നിരാശയും സ്വാഭാവികമാണ്. എങ്കിലും തൽസ്ഥാനത്ത് ഒരു ഊഴം കൂടി ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് അവകാശമാണുള്ളത്? രവി ശാസ്ത്രി, ഭരത് അരുൺ, ആർ.ശ്രീധർ എന്നിവരുടെ പ്രകടനം മികച്ചതായിരുന്നു. അവരെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു. ബാറ്റിങ് പരിശീലകനെന്ന നിലയിൽ ബാംഗറിന്റെ പ്രവർത്തനം പോരാ എന്ന രീതിയിലാണ് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടത്. സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹത്തെ നീക്കി. ഇക്കാര്യത്തിൽ ദേവാങ് ഗാന്ധിക്കെതിരെ കയർത്തു സംസാരിക്കാൻ ബാംഗറിന് എന്ത് അവകാശമാണുള്ളത്’ – പേരു വെളിപ്പെടുത്താൻ തയാറാകാതെ ഒരു ബിസിസിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചോദിച്ചു.

ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതൃപ്തി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന താരങ്ങൾക്കും പരിശീലകർക്കുമെതിരെ നടപടി ഉറപ്പാക്കുന്ന കാര്യവും ബിസിസിഐയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ദുലീപ് ട്രോഫി ടീമിൽ ഇടം നൽകാത്തതിനെതിരെ സൗരാഷ്ട്ര താരം ഷെൽഡൻ ജാക്സനും ബംഗാൾ താരം മനോജ് തിവാരിയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. രഞ്ജി ട്രോഫി ഫൈനൽ കളിച്ച സൗരാഷ്ട്ര ടീമിൽനിന്ന് ആരെയും ദുലീപ് ട്രോഫിയിലേക്കോ ഇന്ത്യ എ ടീമിലേക്കോ തിരഞ്ഞെടുക്കാത്തതിൽ അമർഷം പൂണ്ടാണ് ജാക്സന്റെ വിമർശനം.

