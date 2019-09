മികച്ച താരങ്ങളുടെ തണലിൽ ‘ജീവിക്കുന്ന’ ശരാശരിക്കാർ ഇന്ത്യൻ ടീമിലുണ്ട്: ബേദി

ന്യൂഡൽഹി∙ രണ്ടോ മൂന്നോ മികച്ച താരങ്ങളുടെ തണലിൽ ടീമിൽ സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചു മുന്നോട്ടുപോകുന്ന ശരാശരി താരങ്ങൾ എക്കാലവും ഇന്ത്യൻ ടീമിലുണ്ടെന്ന് മുൻ താരവും സിലക്ടറുമായ ബിഷൻസിങ് ബേദി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിലാണ് ബേദിയുടെ പരാമർശം. രണ്ടോ മൂന്നോ താരങ്ങളുടെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന്റെ തണലിൽ അതിന്റെ ഫലമനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ഇതുപോലുള്ള താരങ്ങളെന്നും ബേദി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഡൽഹിയിലെ ഫിറോസ് ഷാ കോട്‌ല സ്റ്റേഡിയം അന്തരിച്ച കേന്ദ്രമന്ത്രി അരുൺ ജയ്റ്റ്‌ലിയുടെ പേരിൽ പുനർനാകരണം ചെയ്തതിനെയും ബേദി വിമർശിച്ചു. ‘ഇതിലും വലിയ അസംബന്ധമില്ല’ എന്നായിരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിന് ബേദിയുടെ മറുപടി.

കായിക ഭരണത്തിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ സാന്നിധ്യം ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത തിന്മയാണെന്നും ബേദി പറഞ്ഞു. ‘മുൻപ് നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അടിമത്തത്തിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തന്നെ ഭരണാധികാരികളുടെ അടിമത്തത്തിലും’ – ബേദി പറഞ്ഞു. റിട്ടയേർഡ് ജസ്റ്റിസ് ആർ.എം. ലോധ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എന്നും ബേദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

‘ഗ്രൗണ്ട് കോട്‌ലയെന്നും സ്റ്റേഡിയം അരുൺ ജയ്‌റ്റ്‍‌ലിയെന്നും അറിയപ്പെടുക – ഇതിലും വലിയ അസംബന്ധം കേട്ടിട്ടില്ല. ഡൽഹി ക്രിക്കറ്റിന് ജയ്റ്റ്‍ലിയുെട സംഭാവനയെന്താണ്? മരിച്ചുപോയ ഒരാളെക്കുറിച്ച് പരുക്കൻ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ എനിക്കു താൽപര്യമില്ല. എങ്കിലും നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതുകൊണ്ടു മാത്രം പറയാം. ആ തീരുമാനം ഒട്ടും ശരിയല്ല.’

ഖേൽരത്‌ന പുരസ്കാരത്തിന് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ പേരു നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ താൻ എതിർത്ത കാര്യവും ബേദി സംഭാഷണ മധ്യേ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘അർജുന പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരുകാലത്ത് ഞാനും അംഗമായിരുന്നു. ആയിടയ്ക്കാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽരത്‌ന പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന വിവരം അധികൃതർ അറിയിച്ചത്. ഞാൻ എതിർപ്പുന്നയിച്ചു. രാജീവ് ഗാന്ധി മികച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കാം. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തു പരിചയവുമുണ്ട്. മാത്രമല്ല, മികച്ച പൈലറ്റും രാഷ്ട്രീയക്കാരനും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. പക്ഷേ, ഇന്ത്യൻ കായിക രംഗത്തിന് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സംഭാവന എന്താണ്? അർജുന അവാർഡിനും മുകളിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽരത്‌ന എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായിക പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ സാംഗത്യമെന്താണ്? ചോദ്യമുയർത്തിയതോടെ ഞാൻ കമ്മിറ്റിയിൽനിന്ന് നീക്കപ്പെട്ടു. അവർക്കതു ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. എനിക്കതുകൊണ്ട് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടുമില്ല. ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ എനിക്കാകില്ല.’

‘വാംഖഡെ സ്റ്റേഡിയം, ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയം, ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയം.. ഇവയൊന്നും ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ പേരിലല്ല. ഈ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ചിലപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ പേരിലേക്കു മാറ്റിയേക്കാം. എങ്കിലും ഇതു നിർഭാഗ്യകരമാണ്’ – ബേദി പറഞ്ഞു.

പണ്ട് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ ഇമ്രാൻ ഖാനുണ്ടായിരുന്നതിനു സമാനമായ അധികാരമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ വിരാട് കോലിക്കുള്ളതെന്നും ബേദി നിരീക്ഷിച്ചു. ‘കോലിയോളം ആനുകൂല്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ചൊരു ക്യാപ്റ്റൻ മുൻപ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ടൈഗർ പട്ടൗഡി പോലും ഇത്രയ്ക്ക് അധികാരങ്ങളുള്ള ആളായിരുന്നില്ല. പാക്ക് നായകനായിരുന്ന ഇമ്രാൻ ഖാനും ഇത്തരത്തിൽ വലിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ച വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം സിലക്ടർമാരെ കൂസാറില്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും കോലിയിൽനിന്ന് വിഭിന്നനായ നേതാവായിരുന്നു ഇമ്രാൻ. കോലി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതും പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്നതും സങ്കല്‍പ്പിക്കാനാകില്ല. അതു സംഭവിക്കാനും സാധ്യത വിരളം. പക്ഷേ ഇമ്രാന് അതിനു കഴിഞ്ഞു’ – ബേദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

