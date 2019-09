ധോണിയുടെ പകരക്കാരനായി വരുമോ സഞ്ജു? ഇന്ത്യൻ ടീമിലെത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ ശക്തം

തിരുവനന്തപുരം ∙ മഹേന്ദ്ര സിങ് ധോണിയുടെ പകരക്കാരനാവാൻ സഞ്ജു സാംസണു കഴിയില്ലേ? കാര്യവട്ടത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച അഞ്ചാം ഏകദിനത്തിൽ തകർത്തടിച്ച സഞ്ജുവിന്റെ കളി കണ്ട സിലക്ടർമാർക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇനി സംശയവുമുണ്ടാവില്ല. ഇത്രയ്ക്കു പൂർണതയോടെ സിക്സറുകളും ഫോറുകളും നേടുന്ന അധികം കളിക്കാർ ഇന്ത്യയുടെ യുവനിരയിലില്ല എന്നു ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു സഞ്ജുവിന്റെ ഷോട്ടുകൾ. 48 പന്തിൽ 91 റൺസ്. ഇന്ത്യൻ ടീം ചീഫ് സിലക്ടർ എം.എസ്.കെ. പ്രസാദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കു മുന്നിലായിരുന്നു സഞ്ജു ക്ലാസ് തെളിയിച്ചത്.



അടുത്ത വർഷത്തെ ലോക ട്വന്റി20 ചാംപ്യൻഷിപ് ലക്ഷ്യമിട്ട് വിക്കറ്റ് കീപ്പർമാരുടെ സംഘത്തെ കണ്ടെത്താനുള്ള ബിസിസിഐയുടെ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഇനി സഞ്ജുവിനെ ഒഴിവാക്കാനാകില്ല. ഋഷഭ് പന്ത്, ഇഷാൻ കിഷൻ, സഞ്ജു സാംസൺ എന്നിവരാണ് ഇപ്പോൾ ബിസിസിഐയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളത്. ഇന്നലത്തെ ഇന്നിങ്സോടെ സഞ്ജു സാധ്യതകൾ ശക്തമാക്കി.



ഐപിഎല്ലിൽ പതിവായി തിളങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരത പുലർത്താനാകുന്നില്ലെന്ന പരാതിയാണ് സഞ്ജുവിന്റെ വഴി പലപ്പോഴും മുടക്കിയിരുന്നത്. സീസണിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിൽ മികച്ച ഇന്നിങ്സ് കളിക്കാനായത് സഞ്ജുവിന്റെ കരിയറിൽ വഴിത്തിരിവാകും. രഞ്ജി ട്രോഫി, വിജയ് ഹസാരെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഭ്യന്തര ടൂർണമെന്റുകളിൽ കൂടി തിളങ്ങാനായാൽ സഞ്ജു വീണ്ടും ഇന്ത്യൻ സീനിയർ ടീമിലെത്താനുള്ള സാധ്യത തെളിയും. ഇന്നലത്തെ ഇന്നിങ്സിനു പിന്നാലെ സഞ്ജുവിനെ ഇന്ത്യൻ ഏകദിനടീമിലെ 4–ാം നമ്പരിൽ ഇറക്കണമെന്ന് ഹർഭജൻ സിങ് ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.



ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ടി കളിക്കണമെന്നതു തന്നെ ലക്ഷ്യം. അതിനായി സ്പെഷൽ പ്രകടനം വേണമെന്നറിയാം. അതിനുളള ശ്രമമാണു നടത്തുന്നത്. ഐപിഎല്ലിനു ശേഷമുള്ള 3 മാസമായി ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ പരിശീലനമാണു നടത്തുന്നത്. ചീഫ് സിലക്ടർ എംഎസ്കെ പ്രസാദ് തോളത്തു തട്ടി അഭിനന്ദിച്ചത് ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കുന്നു. – സഞ്ജു സാംസൺ പറയുന്നു



ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ സഞ്ജു സാംസണെ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള 5 കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ?



മുൻ കേരള രഞ്ജി ടീം പരിശീലകൻ പി. ബാലചന്ദ്രൻ വിലയിരുത്തുന്നു.

സ്വാഭാവിക മികവ്: സ്വാഭാവിക മികവാണ് സഞ്ജുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം. നിർഭയക്രിക്കറ്റാണ് സഞ്ജുവിന്റെ ശൈലി. സഞ്ജുവിന്റെ സിക്സറുകൾ കണ്ടു നോക്കൂ. എത്ര ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് പന്തുകൾ അതിർത്തി കടത്തുന്നത്! വളരെച്ചുരുക്കം താരങ്ങൾക്കു മാത്രമേ ഈ മികവ് അവകാശപ്പെടാനുള്ളു.



ആക്രമണോത്സുകത: ലോക ക്രിക്കറ്റിൽത്തന്നെ ഇതു ശൈലീമാറ്റത്തിന്റെ കാലമാണ്. മെല്ലെപ്പോക്ക് ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെക്കാൾ അതിവേഗം റൺസ് സ്കോർ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ടീമുകൾക്കു വേണ്ടത്. സമ്മർദം അനുഭവപ്പെടാതെ, അതിവേഗം സ്കോർ മുന്നോട്ടു നീക്കുന്ന സഞ്ജുവിനെപ്പോലെയുള്ള താരങ്ങളുടെ നാളുകളാണ് ഇനി വരാനുള്ളത്.



ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി: വിക്കറ്റ് കീപ്പർ എന്നതിലുപരി മികച്ച ഫീൽഡർ കൂടിയാണു സഞ്ജു. നന്നായി ബാറ്റുചെയ്യുന്ന വിക്കറ്റ് കീപ്പറെയാണ് ആവശ്യമെങ്കിലും, സഞ്ജുവിനെ ബാറ്റ്സ്മാൻ മാത്രമായിട്ടും ടീമിലെടുക്കാം, ട്വന്റി20യിൽ ആണെങ്കിൽ ഓപ്പണിങ് ബാറ്റ്സ്മാനായി കളിപ്പിക്കാം. അത്രയേറെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് സഞ്ജു.



ട്വന്റി20 കാലം: ലിമിറ്റഡ് ഓവർ ക്രിക്കറ്റിലെ തിരക്കേറിയ കാലമാണ് ഇന്ത്യയെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത വർഷം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടക്കുന്ന ലോക ട്വന്റി20 കിരീമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കു മുന്നിൽ ഉള്ള വലിയ വെല്ലുവിളി. ട്വന്റി20, ഏകദിന ടീമുകളിൽ ഇടംപിടിക്കാനായാൽ, ക്രമേണ ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിന്റെ വാതിലും സഞ്ജുവിനു മുന്നിൽ തുറക്കും.



മനസ്സാന്നിധ്യം: കഴിഞ്ഞ രഞ്ജി സീസണിൽ അൽപം നിരാശപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഐപിഎല്ലിൽ സെഞ്ചുറിയടിച്ച സഞ്ജുവിനെ ആരും മറന്നു കാണില്ലല്ലോ. മോശം ഫോമിനെ മനസ്സാന്നിധ്യം കൊണ്ടു മറികടക്കുന്നതാണു സഞ്ജുവിന്റെ ശൈലി. പരിശീലകൻ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഇതു ഞാൻ നേരിട്ടു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മികച്ച ഒരു ആഭ്യന്തര സീസൺ കൂടി സഞ്ജുവിനു ലഭിക്കട്ടെ, അപ്പോൾ കാണാം.

