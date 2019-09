വിരമിക്കൽ തീരുമാനം വ്യക്തിപരം, ആരും കൈകടത്തേണ്ട: ധോണിയെ പിന്തുണച്ച് കോലി

ധരംശാല∙ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് എപ്പോൾ വിരമിക്കണമെന്നത് മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനമാണെന്നും ആരും അതിൽ കൈ കടത്തേണ്ടതില്ലെന്നും ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെക്കുറിച്ചു മാത്രം എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ധോണിയെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കോലി, പരിചയ സമ്പത്തിനു പകരം വയ്ക്കാൻ മറ്റൊന്നുമില്ലെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോലി ട്വീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ധോണി ഉടൻ വിരമിക്കുമെന്ന് അഭ്യൂഹം പരന്നിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കോലിയുടെ വിശദീകരണം.

ലോകകപ്പിനു ശേഷം ഇന്ത്യൻ ടീമിൽനിന്നു വിട്ടുനിൽക്കുന്ന ധോണി വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ പര്യടനത്തിൽനിന്ന് പിൻമാറിയിരുന്നു. സൈനിക സേവനത്തിനു പോകുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ഇത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോഴും ധോണിക്ക് ടീമിൽ ഇടം ലഭിക്കാത്തത് വാർത്തയായിരുന്നു.

‘നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും പരിചയ സമ്പത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. പ്രായം വെറും നമ്പർ മാത്രമാണെന്ന് തെളിയിച്ച ഒട്ടേറെ താരങ്ങളുണ്ട്. ധോണിയും അവരിൽ ഒരാളാണ്. എപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് ധോണിയെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്ന ഘടകം. എപ്പോൾ കളി നിർത്തണമെന്നത് ഒരാളുടെ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനമാണ്. അതേക്കുറിച്ച് ആരും അഭിപ്രായം പറയേണ്ടതില്ല’ – ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ഒന്നാം ട്വന്റി20ക്കായി ധരംശാലയിലെത്തിയ കോലി പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ, മൂന്നു വർഷം മുൻപത്തെ ട്വന്റി20 മത്സരത്തിൽ എം.എസ്. ധോണിയുമൊത്തുള്ള ബാറ്റിങ് ഓർമിച്ച് കോലി ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് വിരമിക്കൽ വാർത്തകൾ ശക്തമാക്കിയത്. 2016ലെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഓസ്ട്രേലിയയുമായുള്ള മത്സരത്തിനിടെ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റിൽ എന്നതുപോലെ ധോണി തന്നെ ഓടിച്ചുവെന്നായിരുന്ന കോലിയുടെ ട്വീറ്റ്.

‘പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു രാത്രിയായിരുന്നു അത്. ആ കളി മറക്കാൻ കഴിയില്ല. കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷയിലെന്നതുപോലെ ഈ മനുഷ്യൻ അന്നു രാത്രി എന്നെ ഓടിച്ചു.’ ധോണിക്കു മുന്നിൽ കുമ്പിട്ടുനിൽക്കുന്ന ചിത്രവും കോലി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഇതിനു പിന്നാലെ, ധോണി വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹം പരന്നു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ബിസിസിഐ പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചിരുന്നതു സൂചനകൾക്കു വേഗമേകി. പക്ഷേ, ധോണിയുടെ വിരമിക്കൽ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചും ധരംശാലയിൽ കോലി പ്രതികരിച്ചു.

‘ആ ചിത്രം ട്വീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വീട്ടിൽ വെറുതെയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്ത ചിത്രമാണത്. അതു വലിയ വാർത്തയായി. എന്തായാലും അത് എനിക്കു വലിയൊരു പാഠമായി. എന്നെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതുപോലെയാകില്ല ലോകം ചിന്തിക്കുക എന്നു മനസ്സിലായി. ആ മൽസരം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതേക്കുറിച്ച് ഞാൻ പൊതുവേദികളിലൊന്നും അധികം സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ആളുകൾ പക്ഷേ വേറൊരു രീതിയിലാണ് അതിനെ കണ്ടത്’ – കോലി പറഞ്ഞു.

