രോഹിത് ടെസ്റ്റിലും ക്ലിക്കായാൽ വമ്പൻ വിജയലക്ഷ്യങ്ങൾ അപ്രാപ്യമാകില്ല: ബാംഗർ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഏകദിന, ട്വന്റി20 ഫോർമാറ്റുകളിലേതു പോലെ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലും രോഹിത് ശർമയ്ക്ക് തിളങ്ങാനായാൽ കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യങ്ങൾ പോലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനായാസം പിന്തുടരാനാകുമെന്ന് മുൻ ബാറ്റിങ് പരിശീലകൻ സഞ്ജയ് ബാംഗർ. ഒക്ടബോർ രണ്ടിന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ ആരംഭിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ രോഹിത്തിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബാംഗറിന്റെ നിരീക്ഷണം. വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലും രോഹിത് ടീമിൽ ഇടംപിടിച്ചിരുന്നെങ്കിലും രണ്ടു ടെസ്റ്റുകളിലും കളിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല.

പരിമിത ഓവർ മൽസരങ്ങളിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിനാശകാരിയായ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരിൽ ഒരാളാണെങ്കിലും ടെസ്റ്റിൽ ഇതുവരെ പ്രതിഭയോടു നീതിപുലർത്തുന്ന പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ രോഹിത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഏകദിനത്തിൽ മൂന്ന് ഇരട്ടശതകങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ള ഏക താരമായ രോഹിത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോറിന്റെ റെക്കോർഡും. ട്വന്റി20യിലും രോഹിത്തിന്റെ പേരിൽ നാലു സെഞ്ചുറികളുണ്ട്. വിൻഡീസിനെതിരായ രണ്ടു ടെസ്റ്റിലും ഓപ്പണറുടെ വേഷത്തിലെത്തിയ കെ.എൽ. രാഹുൽ നിരാശപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ രോഹിത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ ഓപ്പണറാകാൻ സാധ്യതയേറെയാണ്.

‘ടെസ്റ്റിലും രോഹിത്തിനു വിജയിക്കാനായാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈലി ടീമിനു വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. മുന്‍പു നാം ഇടറിവീണ പല വമ്പൻ വിജയലക്ഷ്യങ്ങളും അനായാസം പിന്തുടരാനും സാധിക്കും’ – കേപ്ടൗൺ, എജ്ബാസ്റ്റൺ എന്നീ ടെസ്റ്റുകൾ ഉദാഹരണമായി ഉയർത്തിക്കാട്ടി ബാംഗർ പറഞ്ഞു.

ഇതുവരെ 27 ടെസ്റ്റുകളിൽ ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയണിഞ്ഞ രോഹിത് 39.62 റൺസ് ശരാശരിയിൽ 1585 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ മൂന്നു സെഞ്ചുറികളും 10 അർധസെഞ്ചുറികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. അതേസമയം, ഇപ്പോഴും ടീമിൽ സ്ഥാനമുറപ്പിക്കാൻ രോഹിത്തിനു സാധിച്ചിട്ടുമില്ല. ടെസ്റ്റിൽ മധ്യനിര ബാറ്റ്സ്മാന്റെ റോളിലാണ് രോഹിത്തിനെ ഇതുവരെ പരിഗണിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും ഹനുമ വിഹാരിയുടെ വരവോടെ ആ വഴി അടഞ്ഞ മട്ടാണ്. വിൻഡീസിനെതിരായ പരമ്പരയിൽ വിഹാരി അസാമാന്യ പ്രകടനത്തോടെ ടീമിലെ സ്ഥാനം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് തുടർച്ചയായി പരാജയപ്പെടുന്ന രാഹുലിനു പകരം രോഹിത്തിനെ ഓപ്പണറുടെ റോളിൽ പരീക്ഷിക്കാനുള്ള നീക്കം.

‘ടെസ്റ്റിലും തന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലി കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ രോഹിത്തിനു സാധിക്കുമോ എന്നതാണ് നിർണായകം. അതിനു സാധിച്ചാൽ ടെസ്റ്റിലും അദ്ദേഹം എതിരാളികളുടെ പേടിസ്വപ്നമാകുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല’ – ബാംഗർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ മധ്യനര സന്തുലിതമാണ്. അവിടെ രോഹിത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുക പ്രയാസം. അതേസമയം, ഓപ്പണറുടെ വേഷത്തിൽ വലിയൊരു വെല്ലുവിളി അദ്ദേഹത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ടെസ്റ്റിൽ അപൂർവമായി മാത്രം മികവു കാട്ടുന്ന താരമെന്ന നിലയിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ രോഹിത്തിന്റെ പ്രകടനം ശ്രദ്ധയോടെ വീക്ഷിക്കപ്പെടും’ – ബാംഗർ പറഞ്ഞു.

‘കാഠിന്യമേറിയ പന്തു നേരിടാൻ രോഹിത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുന്നുവെന്നതാണ് ടെസ്റ്റിലെ പ്രത്യേകത. മാത്രമല്ല, ഫീൽഡിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഗ്യാപ്പുകൾ കണ്ടെത്താനാകും എന്നതും അനുകൂലഘടകമാണ്. (ഓപ്പണറുടെ വേഷത്തിലാകുമ്പോൾ) ബാറ്റിങ്ങിൽ തന്റെ ഊഴത്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരില്ലെന്നതും അനുകൂലമാണ്. ഇത് രോഹിത്തിന് മാനസികമായി കൂടുതൽ ഊർജം നൽകും’ – ബാംഗർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Rohit Sharma's success as Test opener can help India chase down targets: Sanjay Bangar