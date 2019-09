സച്ചിനെതിരെയും പന്തു ചുരണ്ടൽ ആരോപണം; പോരാട്ടവീഥിയിലെ വിവാദങ്ങൾ

സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറിനെതിരെ പന്തു ചുരണ്ടൽ ആരോപണമോ? കേൾക്കുമ്പോൾ അവിശ്വസനീയമെന്നു തോന്നാമെങ്കിലും അങ്ങനെയും ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഇന്ത്യ–ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പരമ്പരയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് സച്ചിനെതിരെ പന്തുചുരണ്ടൽ ആരോപണം ഉയർന്നത്. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒത്തുകളി വിവാദങ്ങളിലൊന്നും ഇന്ത്യ–ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പരമ്പരയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. മറ്റൊരു ഇന്ത്യ–ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പരമ്പരയ്ക്ക് ഇന്ന് ധർമശാലയിൽ തുടക്കമാകുമ്പോൾ, ഇരു രാജ്യങ്ങളും നേർക്കുനേരെത്തിയ പോരാട്ടങ്ങളിലെ ഒരുപിടി അവിസ്മരണീയ കളി മുഹൂർത്തങ്ങളും ഓർമകളിലേക്ക് ഓടിയെത്തുകയാണ്.

ഗാരി കിര്‍സ്റ്റന്റെ അർധ സഹോദരൻ കൂടിയായ പീറ്റർ കിർസ്റ്റനെതിരെ കപിൽ ദേവിന്റെ മങ്കാദിങ്, സൗരവ് ഗാംഗുലിയെ ടീമിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച കൊൽക്കത്തയിലെ ആരാധകർക്കെതിരെ മുൻ ഇന്ത്യൻ പരിശീലകൻ ഗ്രെഗ് ചാപ്പലിന്റെ നടുവിരൽ പ്രയോഗം തുടങ്ങി ചൂടൻ സംഭവങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്, ഈ പോരാട്ടവീഥിയിൽ. അവയിൽ ചിലതിലൂടെ...

∙ കിർസ്റ്റനെതിരെ കപിലിന്റെ ‘മങ്കാദിങ്’

1992ലെ ഇന്ത്യയുടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പര്യടനം. തേ‍ർഡ് അംപയർ എന്ന ആശയം ആദ്യമായി രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ പരീക്ഷിച്ച പരമ്പരയായിരുന്നു അത്. പോർട്ട് എലിസബത്തിൽ നടന്ന രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യ 147 റൺസിന് പുറത്തായി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഒൻപത് ഓവറിൽ ഒന്നിന് 20 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ നിൽക്കെയാണ് കപിലിന്റെ വിവാദമായ മങ്കാദിങ് അരങ്ങേറിയത്. കപിൽ 10–ാം ഓവർ ബോൾ ചെയ്യാനെത്തുമ്പോൾ ക്രീസിൽ കെപ്ലെർ വെസ്സൽസും നോൺ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് എൻഡിൽ പീറ്റർ കിർസ്റ്റനുമായിരുന്നു. കപിൽ ബോൾ ചെയ്യാൻ റണ്ണപ്പെടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ കിർസ്റ്റൻ ക്രീസിന് പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. ബോൾ ചെയ്യുന്നതിനു പകരം ബെയിൽസിളക്കിയ കപിൽ ഔട്ടിന് അപ്പീൽ ചെയ്തു. നിയമപ്രകാരം അത് ഔട്ട് ആയതിനാൽ അംപയർ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു.

കിർസ്റ്റനും വെസ്സൽസും തർക്കം ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും കപിൽ സമ്മതിച്ചില്ല. മുൻപ് രണ്ടു തവണ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിട്ടും കിർസ്റ്റൻ തെറ്റ് ആവർത്തിച്ചതിനാലാണ് ഈ രീതിയിൽ പുറത്താക്കിയതെന്നും കപിൽ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, കപിൽ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല എന്ന പേരിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്നു. എങ്കിലും അംപയറിന്റെ തീരുമാനത്തെ എതിർത്ത കിർസ്റ്റന് മാച്ച് ഫീയുടെ 50 ശതമാനം പിഴ ചുമത്തുകയും ചെയ്തു.

∙ ക്രോണിയയും വാതുവയ്പ് വിവാദവും

രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒത്തുകളി വിവാദങ്ങളിലൊന്ന് ഇന്ത്യ–ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പരമ്പരയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ നായകൻ ഹാൻസി ക്രോണിയ വാതുവച്ചുവെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഡൽഹി പൊലീസ് രംഗത്തെത്തിയത് 2000 മാർച്ച് ഏഴിനാണ്. വലിയ വിവാദമായിത്തീർന്ന സംഭവ പരമ്പരകള്‍ക്കൊടുവിൽ ക്രോണിയയ്ക്ക് ആജീവനാന്ത വിലക്കു ലഭിച്ചു.

ക്രോണിയ ഒത്തുകളിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഓപ്പണർ ഹെർഷേൽ ഗിബ്സും ഹെൻറി വില്യംസും പിന്നീടു വെളിപ്പെടുത്തി. നാഗ്പുരിൽ നടന്ന അഞ്ചാം ഏകദിനത്തിൽ 20 റൺസിൽ താഴെ സ്കോർ ചെയ്യാനാണ് ഗിബ്സിനെ ക്രോണിയ നിർബന്ധിച്ചത്. ഇതേ മൽസരത്തിൽ 10 ഓവറിൽ 50 റൺസിൽ അധികം വഴങ്ങാൻ ഹെൻറിയേയും ക്രോണിയ പ്രേരിപ്പിച്ചു.

53 പന്തിൽ 74 റണ്‍സടിച്ച ഗിബ്സ് ഒത്തുകളിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. രണ്ടാം ഓവര് ബോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെൻറിക്ക് പരുക്കേറ്റതിനാൽ ആ പദ്ധതിയും പാളി. കുറ്റമേറ്റു പറഞ്ഞ ക്രോണിയ, 1996 പരമ്പരയിൽ കാൻപുരിൽ നടന്ന മൂന്നാം ടെസ്റ്റിനിടെ ഇന്ത്യൻ താരം മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീനാണ് തനിക്ക് വാതുവയ്പ്പുകാരൻ മുകേഷ് ഗുപ്തയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി. ക്രോണിയ പിന്നീട് വിമാനാപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

∙ സച്ചിന്റെ പന്തു ചുരണ്ടൽ

2001ലെ ഇന്ത്യയുടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പര്യടനം. ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മൽസരത്തിനുശേഷം ആറ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെ മാച്ച് റഫറി മൈക്ക് ഡെന്നിസ് വിവിധ സംഭവങ്ങളിൽ കുറ്റക്കാരായി കണ്ടെത്തി. പരിധിവിട്ട അപ്പീൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്കു നേരെ ഉയർന്നത്. എങ്കിലും പന്തു ചുരണ്ടിയെന്ന് ആരോപിച്ച് സൂപ്പർതാരം സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറിനെതിരെയും ഡെന്നിസ് നടപടിയെടുത്തത് വലിയ വിവാദമായി.

സച്ചിനു പുറമെ വീരേന്ദർ സേവാഗ്, ക്യാപ്റ്റൻ സൗരവ് ഗാംഗുലി, ഹർഭജൻ സിങ്, ശിവ്സുന്ദർ ദാസ്, ദീപ് ദാസ് ഗുപ്ത എന്നിവർക്ക് ഓരോ മൽസരങ്ങളിൽനിന്ന് വിലക്കു ലഭിച്ചു. ഇതോടെ, ഐസിസിക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ കനത്ത പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു. വിഷയം പാർലമെന്റിൽ വരെ എത്തി. ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളോട് ഐസിസി പക്ഷഭേദം കാണിക്കുകയാണെന്നു പോലും ആരോപണമുയർന്നു. മൂന്നാം ടെസ്റ്റിൽനിന്ന് മൈക്ക് ഡെന്നിസിനെ മാറ്റിനിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ പരമ്പരയിൽനിന്ന് പിൻമാറുമെന്ന് ബിസിസിഐ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.

ഡെന്നിസിനെ തേഡ് അംപയറുടെ ചുമതലയിൽനിന്ന് നീക്കിയ ഐസിസി മൂന്നാം ടെസ്റ്റിന്റെ ഓദ്യോഗിക സ്ഥാനം എടുത്തുകളഞ്ഞു. അഞ്ചു ദിവസത്തെ പരിശീലന മൽസരമായാണ് ഇതു പൂർത്തിയാക്കിയത്. പൂർത്തിയായ രണ്ടു മൽസരങ്ങളിലേക്ക് പരമ്പര ചുരുക്കി. ഒരു ടെസ്റ്റ് ജയിച്ച ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ വിജയികളായും പ്രഖ്യാപിച്ചു. സേവാഗിനെതിരായ നടപടി നിലനിന്നെങ്കിലും സച്ചിൻ, ഗാംഗുലി എന്നിവർക്കെതിരായ നടപടികൾ പിൻവലിച്ചു.

∙ ഗ്രെഗ് ചാപ്പലും നടുവിരൽ വിവാദവും

2005ലെ ഇന്ത്യ–ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പരമ്പരയ്ക്കിടെ ഏകദിന ടീമിൽനിന്ന് സൗരവ് ഗാംഗുലിയെ ഒഴിവാക്കി. മുൻ മൽസരങ്ങളിലെ മോശം പ്രകടനമായിരുന്നു കാരണം. ഇതോടെ ചാപ്പലിനെ വിമർശിച്ച് ഗാംഗുലി പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തി.

ഏകദിന പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം മൽസരം ഗാംഗുലിയുടെ നാടായ കൊൽക്കത്തയിലെ ഈഡൻ ഗാർഡൻസിലായിരുന്നു. ഈ മൽസരത്തിനായി എത്തിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ ഗ്രെഗ് ചാപ്പലിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയും ബാനറുകൾ ഉയർത്തിയുമായാണ് ക്രുദ്ധരായ ആരാധകർ വരവേറ്റത്. ഇതിനിടെ കലികയറിയ ഗ്രെഗ് ചാപ്പൽ ആരാധകർക്കു നേരെ നടുവിരൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയത് വലിയ വിവാദമായി. അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ചിലർ ഇതിന്റെ ചിത്രം പകർത്തുകയും ചെയ്തു.

മൽസത്തിലുടനീളം ആരാധകർ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ ആണ് പിന്തുണച്ചത്. ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് കൂവൽ മാത്രം. ഹോം ഗ്രൗണ്ടിനു സമാനമായ ആരാധക പിന്തുണ ലഭിച്ച മൽസരം ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 10 വിക്കറ്റിനു ജയിച്ചു.

∙ കാൺപുർ പിച്ചും വിക്കറ്റ് മഴയും

2008ലെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ഇന്ത്യൻ പര്യടനം. ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ അവസാന മൽസരത്തിന് ആതിഥ്യം വഹിച്ചത് കാൺപുരായിരുന്നു. മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മൽസരം ജയിച്ച ഇന്ത്യ പരമ്പരയിൽ 1–1ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് ഒപ്പമെത്തി. മൂന്നു ദിവസത്തിനിടെ 32 വിക്കറ്റുകൾ നിലംപൊത്തിയ കാൺപുരിലെ പിച്ചിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങളാണ് ഉയർന്നത്. സംഭവം ഐസിസിയുടെ ശ്രദ്ധയിലുമെത്തി.

ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും മോശം പിച്ചായിരുന്നു കാൺപുരിലേതെന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പരിശീലകൻ മിക്കി ആർതർ തുറന്നടിച്ചു. പിച്ചിന്റെ പോരായ്മകൾ തുറന്നുകാട്ടിയാണ് മാച്ച് റഫറി റോഷൻ മഹാനാമ ഐസിസിക്കു റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൺപുർ പിച്ചിനെ ഐസിസി ‘പുവർ’ എന്നാണ് റേറ്റ് ചെയ്തത്.

