സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട: സഞ്ജുവിനെ ചൂണ്ടി ഋഷഭ് പന്തിന് ഗംഭീറിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

ന്യൂഡൽഹി∙ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണോടുള്ള ഇഷ്ടം ആവർത്തിച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ചും ഇന്ത്യൻ താരം ഋഷഭ് പന്തിന് മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയും ഗൗതം ഗംഭീർ രംഗത്ത്. മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ പിൻഗാമിയായി ടീം ഇന്ത്യയിൽ ഇടമുറപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ ഋഷഭ് പന്തിന് സഞ്ജു സാംസൺ കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുമെന്നാണ് ഗംഭീറിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ധരംശാലയിൽ ഇന്നലെ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ട്വന്റി20 മൽസരത്തിനു മുന്നോടിയായാണ് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിലെഴുതിയ കോളത്തിൽ സഞ്ജുവിനോടുള്ള ഇഷ്ടം ബിജെപി എംപി കൂടിയായ ഗംഭീർ ആവർത്തിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എയ്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യ എയ്ക്കായി പുറത്തെടുത്ത ഉജ്വല പ്രകടനം മുൻനിർത്തിയാണ് പന്തിന് സഞ്ജു വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നുവെന്ന ഗംഭീറിന്റെ നിരീക്ഷണം. മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ പിൻഗാമിയായി ടെസ്റ്റ്, ഏകദിന, ട്വന്റി20 ഫോർമാറ്റുകളിൽ പന്തിനെയാണ് സിലക്ടർമാർ കാണുന്നതെങ്കിലും മിക്കപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനം ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് മുൻനിർത്തി സഞ്ജു സാംസൺ, ഇഷാൻ കിഷൻ എന്നിവരെയും വിക്കറ്റ് കീപ്പർ സ്ഥാനത്തേക്ക് സിലക്ടർമാർ പരിഗണിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

ഇന്ത്യ എയ്ക്കായി പുറത്തെടുത്ത മികച്ച പ്രകടനത്തിന്റെ പിൻബലത്തിൽ സഞ്ജുവിനെ ഇന്ത്യൻ സീനിയർ ടീമിൽ നാലാം നമ്പറിലേക്കു പരിഗണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വെറ്ററൻ സ്പിന്നർ ഹർഭജൻ സിങ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഏകദിനത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യൻ മധ്യനിര നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് സഞ്ജുവെന്നായിരുന്നു ഹർഭജന്റെ നിരീക്ഷണം. ‘ഈ ഫോമിൽ സഞ്ജുവിന് ചന്ദ്രനിലും ബാറ്റു ചെയ്യാനാകുമെന്ന്’ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തൊട്ടുപിന്നാലെ ഗൗതം ഗംഭീറും രംഗത്തെത്തി. സഞ്ജുവിനെ നാലാം നമ്പറിൽ കളിപ്പിക്കണമെന്ന് ഏകദിന ലോകകപ്പിനു മുൻപേ ആവശ്യമുന്നയിച്ച വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഗംഭീർ.

ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്, ഡൽഹി ഡെയർഡെവിൾസ് (ഇപ്പോൾ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്) ടീമുകൾക്കായി പുറത്തെടുത്ത ഉജ്വല പ്രകടനങ്ങളാണ് സഞ്ജുവിനെ ആദ്യം ദേശീയ ശ്രദ്ധയിലെത്തിച്ചത്. അന്നുമുതൽ സഞ്ജു ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇടം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഇതുവരെ ഒരേയൊരു ട്വന്റി20 മൽസരത്തിൽ മാത്രമാണ് അവസരം ലഭിച്ചത്. ഋഷഭ് പന്ത് തുടർച്ചയായി നിറംമങ്ങുകയും സഞ്ജു ഇന്ത്യ എ ടീമിനായി ഉജ്വല പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് മലയാളി താരത്തെ പിന്തുണച്ച് ഗംഭീർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ രംഗത്തെത്തിയത്.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എ – ഇന്ത്യ എ അഞ്ചാം ഏകദിനത്തിലാണ് സഞ്ജു ഉജ്വല പ്രകടനവുമായി ആരാധകരെ കയ്യിലെടുത്തത്. മഴമൂലം 20 ഓവറാക്കി ചുരുക്കിയ മൽസരത്തിൽ ഇന്ത്യ എ ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത് നേടിയത് നാലു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 204 റണ്‍സായിരുന്നു. 48 പന്തിൽ ആറു ഫോറും ഏഴു സിക്സും സഹിതം 91 റണ്‍സെടുത്ത സഞ്ജുവിന്റെ പ്രകടനമാണ് അന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനായാസ ജയം സമ്മാനിച്ചത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ 168 റൺസിന് പുറത്താക്കി ഇന്ത്യ എ 36 റൺസിന്റെ വിജയമാഘോഷിച്ചപ്പോൾ കളിയിലെ കേമനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതും സഞ്ജു തന്നെ.

English Summary: Gautam Gambhir warns Rishabh Pant, says ‘my favourite is throwing serious challenges at him’