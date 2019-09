‘ബാറ്റ് പിടിക്കാനും’ അറിഞ്ഞേ തീരൂ; ‘കുൽ–ചാ’ സഖ്യം പൊളിക്കാൻ കാരണം ബാറ്റിങ്?

മുംബൈ∙ അടുത്ത വർഷം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് മുൻനിർത്തി ടീമിൽ വലിയ അഴിച്ചുപണികൾ നടത്തുകയാണ് ഇന്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റ്. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ മികവുകാട്ടിയ യുവതാരങ്ങൾക്ക് അവസരം ഉറപ്പാക്കി സന്തുലിതമായൊരു ടീമിനെ വാർത്തെടുക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിലാണ് സിലക്ടർമാരും. ഒരു മൽസരത്തിലെ മികച്ച പ്രകടനം കൊണ്ട് ദീർഘകാലം ടീമിൽ ഇരിപ്പുറപ്പിക്കാമെന്ന പഴയ രീതിയൊന്നും ഇപ്പോൾ നടപ്പില്ല. കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ടീമിനു പുറത്ത് എന്നതാണ് അവസ്ഥ.

ഏകദിന ലോകകപ്പിനു പിന്നാലെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് മുൻനിർത്തി ടീം ഇന്ത്യ അഴിച്ചുപണികൾ തുടരുമ്പോൾ, തുടർച്ചയായ അസാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധ കവരുന്ന രണ്ടു പേരുണ്ട്. ‘കുൽ–ചാ’ എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ സ്പിൻ മുഖമായി മാറിയ കുൽദീപ് യാദവും യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹലും. മധ്യ ഓവറുകളിൽ വിക്കറ്റെടുക്കാനുള്ള കഴിവുകൊണ്ട് കോലിയുടെ വിശ്വസ്തരായി മാറിയ ഇരുവർക്കും മാറിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ടീമിൽ സ്ഥാനമുറപ്പില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ലോകകപ്പിനുശേഷം തുടർച്ചയായ രണ്ടാം പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴും ട്വന്റി20 മൽസരങ്ങളിൽ ഇരുവരും പുറത്തുതന്നെ.

വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽനിന്നാണ് ഇരുവരും ആദ്യം പുറത്തായത്. പകരമെത്തിയത് രാഹുൽ ചഹാർ, ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ, വാഷിങ്ടൻ സുന്ദർ തുടങ്ങിയ താരതമ്യേന പുതുമുഖങ്ങൾ. ഇവർക്കൊപ്പം രവീന്ദ്ര ജഡേജയെന്ന പരിചയ സമ്പന്നനുമുണ്ട്. ചെഹലിനും കുൽദീപിനും മുന്നിൽ ഇന്ത്യൻ ട്വന്റി20 ടീമിന്റെ വഴി അടഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി തന്നെ ആവർത്തിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴും, യാഥാർഥ്യം പൂർണമായും അങ്ങനെയല്ല. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ഒരു വർഷം മാത്രം അകലെ നിൽക്കെ ഇരുവരെയും തുടർച്ചയായി ടീമിനു പുറത്തുനിർത്തുന്നത് സൂചന തന്നെയാണ്.

∙ കുൽ–ചാ സഖ്യത്തെ തിരിച്ചടിച്ചതെന്ത്?

കോലിപ്പടയുടെ സ്പിൻ മുഖമായിരുന്ന ‘കുൽ–ചാ’ സഖ്യത്തെ തഴയാൻ സിലക്ടർമാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്തായിരിക്കും? ഇതിന്റെ ഉത്തരം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏകദിന ലോകകപ്പിലേക്ക് ഒന്നു തിരിഞ്ഞുനോക്കണം. ലോകകപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ബോളിങ് പ്രതീക്ഷകളിൽ അഗ്രസ്ഥാനത്തായിരുന്നു കുൽദീപും ചെഹലും. ലോകകപ്പിനിടെ ഈ പ്രതീക്ഷകളിൽ മാറ്റം വന്നു.

രണ്ടു കാരണങ്ങളാണ് ഇതിനു വഴിയൊരുക്കിയത്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പിച്ചുകളിൽ ഇരുവർക്കും അത്രകണ്ട് ശോഭിക്കാനായില്ല എന്നതായിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനം. ഒപ്പം, ബാറ്റിങ്ങിലെ ചില പോരായ്മകളും ഇരുവരുടെയും ടീമിലെ സ്ഥാനത്തെ ബാധിച്ചു. മധ്യനിരയിൽ ഇന്ത്യ നേരിട്ട പ്രശ്നങ്ങളും ഇരുവരുടെയും ടീമിലെ സ്ഥാനത്തിനു ഭീഷണിയായെന്നു സാരം. ലോകകപ്പിൽ മധ്യനിര ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെയാണ് അത്യാവശ്യം ബാറ്റു ചെയ്യാൻ കൂടി കഴിയുന്ന സ്പിൻ–ഓൾറൗണ്ടർമാരുടെ പ്രാധാന്യം ഇന്ത്യ തിരിച്ചറിയുന്നത്. സ്പിന്നിനെ കാര്യമായി തുണയ്ക്കാത്ത വിദേശ പിച്ചുകളിൽ ഇത്തരം താരങ്ങളാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് എന്നതിന് ലോകകപ്പിൽ രവീന്ദ്ര ജഡേജയുടെ പ്രകടനം തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണം.

ബാറ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീർത്തും ‘ദരിദ്രരായ’ കുൽദീപിന്റെയും ചെഹലിന്റെയും സ്ഥാനത്തേക്ക് ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ, രാഹുൽ ചഹാർ, വാഷിങ്ടൻ സുന്ദർ എന്നിവർ ഉയർന്നു വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഇവർക്കൊപ്പം ടീമിൽ ഇടംതേടി രവീന്ദ്ര ജഡേജയെന്ന പോരാളിയുമുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം, ട്വന്റി20ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ബിഗ് ഹിറ്റുകൾക്ക് കെൽപ്പുള്ള താരങ്ങളാണ് ഇവരെല്ലാം തന്നെ. ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യയും വാഷിങ്ടൻ സുന്ദറുമെല്ലാം ഇക്കാര്യം പലകുറി അടിവരയിട്ട് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത്ര മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാനല്ലെങ്കിലും ചെഹൽ, കുൽദീപ് എന്നിവരേക്കാൾ ബാറ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ് ചഹാറും.

∙ ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണം, അറ്റമില്ലാത്ത ബാറ്റിങ് നിര

‘ലോകത്തുള്ള മറ്റെല്ലാ ടീമുകൾക്കും ഒൻപതും പത്തും നമ്പർ വരെ നീളുന്ന ശക്തമായ ബാറ്റിങ് ലൈനപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും അതുതന്നെ ആയിക്കൂടെ?’ – ഈ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുടേതാണ്. കുൽദീപ് യാദവ്, ചെഹൽ എന്നിവരെ പുറത്തിരുത്തിയതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തോടു പ്രതികരിക്കുമ്പോഴാണ്, ബാറ്റിങ് നിരയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനെന്ന് കോലി ന്യായം പറഞ്ഞത്.

‘പുതിയ താരങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാൻ അതും (ബാറ്റിങ് ശക്തിപ്പെടുത്തൽ) ഒരു കാരണമാണ്. മാത്രമല്ല, ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലും ഐപിഎല്ലിലും കരുത്തുകാട്ടിയ യുവതാരങ്ങൾക്ക് അവസരം ഉറപ്പാക്കാനും ഇതു വഴിയൊരുക്കും. ലോകകപ്പിനു മുൻപ് ഏറ്റവും സന്തുലിതമായ ടീമിനെ കണ്ടെത്തുകയാണ് പ്രധാനം. അതിന് എപ്പോഴും ഒരേ താരങ്ങളെ തന്നെ കളിപ്പിക്കാനാകില്ല’ – കോലി പറഞ്ഞു.

‘ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടിവരും. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അശ്വിൻ, ജഡേജ എന്നിവർക്കു പകരം കുല്‍ദീപിനെയും ചെഹലിനെയും കൊണ്ടുവന്നതും ആദ്യം ആരാധകർക്കു സുഖിച്ചിരുന്നില്ല. ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തു തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടാലും അത് അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനായി സന്തുലിതമായ ടീമിനെ ഒരുക്കുന്നതിനു മാത്രമാണ്. ബാറ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ ടീമിനു കൂടുതൽ കരുത്തുപകരുന്ന താരങ്ങളെയാണ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യം’ – കോലി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പേസ് ബോളർമാരിൽ പ്രധാനിയായ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ബാറ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും മികവുള്ളവരല്ല എന്നതും ബാറ്റിങ് അറിയാവുന്ന സ്പിന്നർമാരെ തിരയാൻ കാരണമാണ്. ഭുവനേശ്വർ കുമാറും ദീപക് ചഹാറും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അത്യാവശ്യം ബാറ്റു ചെയ്യുമെങ്കിലും എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാവുന്നവരല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ മികച്ച സ്ട്രോക് പ്ലേയ്ക്കു കെൽപ്പുള്ള സ്പിൻ–ഓൾറൗണ്ടർമാർ രാജ്യത്ത് സുലഭമായതിനാൽ ആ തരത്തിൽ സന്തുലിതമായ ടീമിനെ വാർത്തെടുക്കാനാണ് ശ്രമമെന്നു വ്യക്തം.

English Summary: Kul-Cha Pay the Price in India's Search for Batting Depth