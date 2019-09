രോഹിത്തിനെ ടെസ്റ്റിലും ഓപ്പണറാക്കി ‘നശിപ്പിക്കരുത്’; എതിർപ്പുമായി മോംഗിയ

ന്യൂഡൽഹി∙ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ രോഹിത് ശർമയെ ഓപ്പണറുടെ വേഷത്തിൽ പരീക്ഷിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം മാനേജ്മെന്റ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ ലോകേഷ് രാഹുലിനു പകരം രോഹിത് ഓപ്പണറുടെ വേഷത്തിൽ എത്താനും സാധ്യതയേറെ. രോഹിത് ശർമയെ ഓപ്പണറായി പരിഗണിക്കുമെന്ന സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം.എസ്.കെ. പ്രസാദിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെ കയ്യടികളോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ലോകം സ്വീകരിച്ചത്. സൗരവ് ഗാംഗുലി, വി.വി.എസ്. ലക്ഷ്മൺ തുടങ്ങിയ മുൻ താരങ്ങൾ ഈ പ്രഖ്യാപനത്തെ പരസ്യമായി പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

എന്നാൽ, ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ പരീക്ഷണത്തോട് തുടക്കത്തിലേ മുഖംതിരിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മുൻ താരം നയൻ മോംഗിയ. ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവമായിരുന്ന കാലത്ത് ഓപ്പണറുടെ വേഷത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട താരമാണ് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാനായിരുന്ന മോംഗിയ. രോഹിത്തിനെ ടെസ്റ്റിലും ഓപ്പണറാക്കിയുള്ള പരീക്ഷണം വിജയിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്നാണ് മോംഗിയയുടെ പക്ഷം. ടെസ്റ്റ് ഓപ്പണർ എന്നത് ഒരു സ്പെഷലൈസ്ഡ് ജോലിയാണെന്നും മോംഗിയ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

‘വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ് പോലെ സ്പെഷലൈസ്ഡ് സ്വഭാവമുള്ള ജോലിയാണ് ഓപ്പണറുടേതും. പരിമിത ഓവർ മൽസരങ്ങളിൽ രോഹിത് നമ്മുടെ സ്ഥിരം ഓപ്പണറാണ് എന്നത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ, ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഓപ്പണർക്ക് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ മനോഭാവമാണ് വേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ ഏകദിന, ട്വന്റി20 മൽസരങ്ങളിലേതു പോലെ ഏതു പന്തും അടിച്ചകറ്റാൻ ശ്രമിക്കണം. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ രീതികൾക്കനുസരിച്ച് രോഹിത് സ്വന്തം ശൈലി മാറ്റുന്നത് നല്ലതല്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അദ്ദേഹം തന്റെ സ്വാഭാവികമായ കളിയോടു നീതി പുലർത്തട്ടെ. ശൈലി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഏകദിന, ട്വന്റി20 മൽസരങ്ങളിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മികവിനെയും അതു ദോഷകരമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയേറെയാണ്’ – മോംഗിയ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഏകദിന, ട്വന്റി20 ടീമുകളിൽ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമാണെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇനിയും സമ്പൂർണ മികവു പുറത്തെടുക്കാൻ രോഹിത്തിനു സാധിച്ചിട്ടില്ല. 27 മൽസരങ്ങൾ മാത്രം നീളുന്ന ടെസ്റ്റ് കരിയറിൽ മൂന്നു സെഞ്ചുറിയും 10 അർധസെഞ്ചുറിയും സഹിതം 39.62 റൺസ് ശരാശരിയിൽ 1585 റൺസാണ് രോഹിത്തിന്റെ സമ്പാദ്യം.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ രോഹിത്തിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെ താരത്തെ ഓപ്പണിങ്ങിൽ പരീക്ഷിച്ചേക്കുമെന്ന സൂചനകൾ ശക്തമാണ്. വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ കഴിഞ്ഞ പരമ്പരയിൽ ഓപ്പണറായിരുന്ന ലോകേഷ് രാഹുൽ ഫോം ഔട്ടായ സാഹചര്യത്തിലാണിത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് ടീമിൽനിന്ന് രാഹുലിനെ ഒഴിവാക്കിയ സിലക്ടർമാർ, യുവതാരം ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിനെയാണ് പകരം ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. മധ്യനിരയിലെ ‘തിരക്കു’ മൂലം വിൻഡീസിനെതിരെ അവസരം ലഭിക്കാതിരുന്ന രോഹിത്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ ഓപ്പണറാകാനാണ് സാധ്യത.

English Summary: Nayan Mongia questions move to try Rohit Sharma as opener in Tests