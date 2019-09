കോലിയും ധോണിയും വാതുവയ്ക്കുന്നത് സങ്കൽപ്പിക്കാനാകുമോ?; അജിത് സിങ്

ന്യൂഡൽഹി∙ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയേയും വിരാട് കോലിയേയും പോലുള്ള മുൻനിര താരങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ വാതുവയ്പ്പുകാർക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയില്ലെന്ന് ബിസിസിഐ അഴിമതി വിരുദ്ധ വിഭാഗം തലവൻ അജിത് സിങ്. ഇവരേപ്പോലുള്ള താരങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് വാതുവയ്പ്പുകാർക്ക് അറിയാമെന്നും അജിത് സിങ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തമിഴ്‌നാട് പ്രീമിയർ ലീഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന ഒത്തുകളി വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അജിത് സിങ്ങിന്റെ പ്രസ്താവന.

തീരെ ചെറുപ്പമായിട്ടുള്ളവരും മുഖ്യധാരയിൽ വേണ്ടത്ര ശോഭിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയവരുമായ താരങ്ങളെയാണ് വാതുവയ്പ്പുകാർ നോട്ടമിടുന്നത്. പുതുമുഖങ്ങളായ താരങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വാതുവയ്പ്പിന്റെ ഗൗരവത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല. മുഖ്യധാരയിൽ വേണ്ടത്ര ശോഭിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാതുവയ്പ്പുകാർ വച്ചുനീട്ടുന്ന പണത്തിന്റെ പ്രലോഭനം എത്രകണ്ടു ചെറുക്കാനാകുമെന്നതും പ്രധാനമാണെന്ന് അജിത് സിങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ മുൻനിര താരങ്ങൾ വാതുവച്ചാൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ നേട്ടങ്ങളേക്കാളും വലുതാണ് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ. വിരാട് കോലിയും മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയും വാതുവയ്ക്കുന്നത് സങ്കൽപ്പിച്ചു നോക്കൂ. ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ പണം മാത്രമല്ല വിഷയം. സൽപ്പേരും താരമൂല്യവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പണത്തിനു വേണ്ടി സ്വന്തം പേരു കളഞ്ഞുകുളിക്കാൻ ഇവർ ഒരിക്കലും തയാറാകില്ല. ഇവർ വാതുവയ്പ്പിന് അതീതരായിക്കഴിഞ്ഞു’ – അജിത് സിങ് പറഞ്ഞു.

‘വാതുവയ്പ്പുകാർ വച്ചുനീട്ടുന്ന തുക എത്ര വലുതാണെങ്കിലും ഇവർ കെണിയിൽ വീഴുമെന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ? പരിചയ സമ്പത്തുകൊണ്ടും ടീമിലെ മുതിർന്ന താരങ്ങളെന്ന നിലയിലും ടീമിനായി നൽകിയ സംഭാവകൾകൊണ്ടും അവർ നേടിയ താരമൂല്യമുണ്ട്. അത് വാതുവയ്പ്പുകാരുടെ പ്രലോഭനത്തെ അതിജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ആകെക്കൂടി നോക്കിയാൽ അവർക്കു കിട്ടുന്ന പണം തുലോം തുച്ഛമായിരിക്കും’ – അജിത് സിങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഇത്തരം ആളുകൾ (വാതുവയ്പ്പുകാർ) എവിടെയങ്കിലും ഇടിച്ചുകയറാൻ അവസരം കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ്. മറ്റു ടൂർണമെന്റുകളിലെ താരങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാനാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ സ്വന്തമായി ലീഗ് തുടങ്ങും. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഉൾപ്പെടെ പോയി ക്രിക്കറ്റിന്റെ പ്രചാരത്തിനെന്ന പേരിൽ ടൂർണമെന്റുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും. ക്രിക്കറ്റിനായിട്ടെന്ന പേരിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ സത്യത്തിൽ സ്വന്തം നേട്ടത്തിനു മാത്രമാണ്’ – അജിത് സിങ് പറഞ്ഞു.

‘ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യത്ത് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റുകൾ നടത്തുന്നതിൽനിന്ന് ആരെയും തടയാൻ നമുക്കാകില്ല. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അതേസമയം, ടൂർണമെന്റുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകണമോയെന്നു തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം ബിസിസിഐയ്ക്കുണ്ട്. അംഗീകാരമില്ലാത്ത ടൂർണമെന്റുകളിൽ താരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നത് വിലക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. എങ്കിലും യുവതാരങ്ങൾ ഇത്തരം കെണികളിൽ വീഴാൻ സാധ്യതയേറെയാണ്. ചിലപ്പോഴെങ്കിലും വിദേശത്തുനിന്ന് താരങ്ങളെ എത്തിച്ച് ഇത്തരം ടൂർണമെന്റുകൾക്ക് പ്രചാരം നൽകുന്നതു കാണാം’ – അജിത് സിങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അതേസമയം, ഇത്തരം ആളുകൾ ഇന്ത്യ വിട്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ബിസിസിഐ ശക്തമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന് അജിത് സിങ് അവകാശപ്പെട്ടു.

