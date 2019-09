കുടുംബചരിത്രം ചികഞ്ഞ്, പരസ്യമാക്കി ദ് സൺ; രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി സ്റ്റോക്സ്

ലണ്ടൻ ∙ ഇതുവരെ പുറത്തറിയിക്കാതെ രഹസ്യമാക്കി വച്ചിരുന്ന തന്റെ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രഹസ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട ഇംഗ്ലിഷ് ടാബ്ലോയ്‌ഡ് ദ് സണ്ണിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് താരം ബെൻ സ്റ്റോക്സ്. സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രസ്താവനയിലൂടെയാണ് സ്റ്റോക്സ് ഇംഗ്ലിഷ് ടാബ്ലോയ്ഡിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമുയർത്തിയത്. തരംതാണ മാധ്യമപ്രവർത്തനമാണ് ദ് സൺ നടത്തിയതെന്ന് സ്റ്റോക്സ് ആരോപിച്ചു. സ്റ്റോക്സ‌ിന്റെ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ വെളിച്ചത്തുവരാതിരുന്ന തീർത്തും ദാരുണമായൊരു ദുരന്തചിത്രമാണ് ദ് സൺ പരസ്യമാക്കിയത്.

സ്റ്റോക്സിന്റെ അമ്മയുടെ ആദ്യ വിവാഹത്തിലെ രണ്ടു മക്കളെ അവരുടെ പിതാവ് വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവമാണ് ദ് സൺ വിശദമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. നാലും ആറും വയസ്സുള്ള കുട്ടികളാണ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ആദ്യ ഭർത്താവിൽനിന്നും അകന്ന സ്റ്റോക്സിന്റെ മാതാവ് ഡെബ്, പിന്നീട് സ്റ്റോക്സിന്റെ പിതാവായി മാറിയ ജെറാർഡുമായി അടുത്തതിലുള്ള പകയാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്കു നയിച്ചത്. സ്റ്റോക്സിന്റെ അമ്മയെയും കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവർ ജോലിക്കു പോയത് രക്ഷയായി. ഇയാൾ പിന്നീട് സ്വയം വെടിവച്ചു മരിച്ചു.

സ്റ്റോക്സിന്റെ ജനനത്തിനും മൂന്നു വർഷം മുൻപ്, 1988ൽ നടന്ന സംഭവമാണ് ദ് സൺ വിശദമായി തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇംഗ്ലിഷ് ടാബ്ലോയ്ഡിനെതിരെ ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് സ്റ്റോക്സിന്റെ കുറിപ്പ്. ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കുറിപ്പിന്റെ പരിഭാഷ ഇതാ:

‘എന്റെ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും വേദനിപ്പിക്കുന്നതും സ്വകാര്യവുമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ദ് സൺ ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി. 31 വർഷം മുൻപു നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവ. മാധ്യമപ്രവർത്തനം എന്ന പേരിൽ നടത്തുന്ന ഇത്രയും തരംതാഴ്ന്നതും നിന്ദ്യവുമായ നടപടിയെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വാക്കുകളില്ല. എന്റെ കുടുംബത്തെ ഏറ്റവുമധികം വേദനിപ്പിക്കുന്ന അധാർമികവും ക്രൂരവും നീചവുമായ നീക്കമാണ് അവരിൽനിന്നുണ്ടായത്.

ഏറെ വേദന നിറഞ്ഞ ഈ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം മറന്ന് സാധാരണ നിലയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടായി എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പെടാപ്പാടു പെടുകയാണ്. തീർത്തും വ്യക്തിപരവും വേദനിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഈ അനുഭവങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്കെത്താതെ രഹസ്യമാക്കി വയ്ക്കാൻ‌ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ മറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തേക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും പ്രതികരണം ആരായാനും ദ് സൺ അവരുടെ റിപ്പോർട്ടറെ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ന്യൂസീലൻഡിലുള്ള എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം അവരുടെ മുൻപേജിലെ പ്രധാന വാർത്തയാക്കി അനാവശ്യ ചർച്ച സൃഷ്ടിക്കാനായിരുന്നു ശ്രമം.

എന്റെ പേരു പറഞ്ഞ് എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും വ്യക്തിജീവിതങ്ങളെ സമൂഹത്തിനു മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടാനുള്ള ശ്രമം അപലപനീയമാണ്. എന്റെ ജീവിതമാണ് ഇത്തരത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്കു മുന്നിൽ പരസ്യമാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാനത് അംഗീകരിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, എന്നെ കരുവാക്കി എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെയും ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സ്വകാര്യതയിൽ കൈകടത്താനുള്ള നീക്കം അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട്. തീർത്തും സ്വകാര്യമായ ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം പൊതു സമൂഹത്തിനു മുന്നിൽ പരസ്യമാക്കിയ നടപടി എന്റെ അമ്മയെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വേട്ടയാടുമെന്ന് ഉറപ്പ്.

ഇത് ഏറ്റവും തരംതാഴ്ന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തനമാണ്. പത്രത്തിന്റെ പ്രചാരം മാത്രം വർധിപ്പിക്കാനുദ്ദേശിച്ചുള്ള ഈ നീക്കത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നതേയില്ല. ഇത് അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. ഈ സംഭവങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന വേദന വർധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചില തെറ്റായ കാര്യങ്ങളും അവരുടെ വാർത്തയിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ഗൗരവമേറിയൊരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടം അത്യാവശ്യമാണ്.

ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം പരസ്യമായെന്നത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ, എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സ്വകാര്യതയെ മാനിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർഥിക്കുന്നു.

