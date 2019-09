ഇന്ത്യയ്ക്ക് കളിച്ചിട്ട് 12 വർഷം പിന്നിട്ടു; വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് ദിനേഷ് മോംഗിയ

മുംബൈ∙ 2003 ലോകകപ്പിൽ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പായ ഇന്ത്യൻ ടീമംഗം ദിനേഷ് മോംഗിയ ക്രിക്കറ്റിന്റെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റിൽനിന്നും വിരമിച്ചു. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയണിഞ്ഞിട്ട് 12 വർഷം പൂർത്തിയായതിനു പിന്നാലെയാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടുകാരനായ മോംഗിയ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ 57 ഏകദിനങ്ങള്‍ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരേയൊരു ട്വന്റി20 മൽസരം കൂടി ചേരുമ്പോൾ രാജ്യാന്തര കരിയർ പൂർണം. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലും കളിച്ചിട്ട് ഒരു പതിറ്റാണ്ടു പിന്നിടുമ്പോഴാണ് വിരമിക്കൽ. 2007ൽ വിമത ക്രിക്കറ്റ് ലീഗായ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൽ കളിച്ചതിന് ബിസിസിഐയുടെ വിലക്കു ലഭിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ഒത്തുകളി വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും മോംഗിയയുടെ പേരു പറഞ്ഞുകേട്ടെങ്കിലും താരം അതു നിഷേധിച്ചിരുന്നു. അവിടുന്നങ്ങോട്ട് ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിൽ മടങ്ങിയെത്താൻ സാധിക്കാതെയാണ് മോംഗിയയുടെ പടിയിറക്കം.

2001 മാർച്ചിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ പുണെയിലാണ് മോംഗിയ രാജ്യാന്തര അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. 2007 മേയിൽ ബംഗ്ലദേശിനെതിരെ ധാക്കയിലായിരുന്നു അവസാന ഏകദിനം. ഈ മൽസരത്തിൽ 16 പന്തിൽ 17 റൺസ് നേടി. മൽസരം ഇന്ത്യ ജയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിൽ 57 ഏകദിനങ്ങളിൽനിന്ന് 27.95 റൺസ് ശരാശരിയിൽ 1230 റൺസാണ് സമ്പാദ്യം. ഇതിൽ ഒരു സെഞ്ചുറിയും നാല് അർധസെഞ്ചുറികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. 2002ൽ സിംബാബ്‌വെയ്ക്കെതിരെ പുറത്താകാതെ നേടിയ 159 റണ്‍സാണ് ഉയർന്ന സ്കോർ. 14 വിക്കറ്റുകളും വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. 31 റൺസ് വഴങ്ങി മൂന്നു വിക്കറ്റ് പിഴുതതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം.

രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിൽ ഒരേയൊരു തവണ ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയണിഞ്ഞത് 2006ലാണ്. രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിൽ ഇന്ത്യ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച മൽസരത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ ജൊഹാനാസ്ബർഗിലാണ് മോംഗിയയ്ക്കും അവസരം ലഭിച്ചത്. വീരേന്ദർ സേവാഗും സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറും മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയും, സുരേഷ് റെയ്നയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ടീമിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ മൽസരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോറർ മോംഗിയയായിരുന്നു. എന്നാൽ, പിന്നീട് താരത്തിന് ട്വന്റി20യിൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ല. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരിക്കലും അരങ്ങേറ്റത്തിന് അവസരം ലഭിക്കാതെ പോയതും നിരാശയായി.

ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലോകകപ്പ് നേടിത്തന്ന നായകൻ കപിൽ ദേവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കാളികളായിരുന്ന വിമത ക്രിക്കറ്റ് ലീഗായ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൽ പങ്കാളിയായതോടെയാണ് ദിനേഷ് മോംഗിയയുടെ കരിയറിലെ തിരിച്ചിറക്കം ആരംഭിക്കുന്നത്. ലീഗുമായി സഹകരിച്ചിരുന്ന കപിൽ ദേവും അമ്പാട്ടി റായുഡുവും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ബിസിസിഐയോടു മാപ്പപേക്ഷിച്ച് കളത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ, മോംഗിയ മാത്രം ഒറ്റപ്പെട്ടു നിന്നു. പിന്നീട് കളത്തിലേക്കു മടങ്ങിയെത്താതെ പോയ മോംഗിയയെ, കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ പഞ്ചാബ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ സിലക്ടറായി നിയമിച്ചിരുന്നു.

