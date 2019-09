‘ഫിയർലെസ്’ ആകാം, ‘കെയർലെസ്’ ആകരുത്; പന്തിനോട് ബാറ്റിങ് പരിശീലകൻ

മൊഹാലി∙ ഇന്ത്യ–ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മൽസരത്തിന് മൊഹാലി ഇന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമ്പോൾ ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധയത്രയും യുവതാരം ഋഷഭ് പന്തിലാണ്. മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ അസാന്നിധ്യം സൃഷ്ടിച്ച വിടവു നികത്താനുള്ള തത്രപ്പാടിൽ ഇന്ത്യ‍ ടീം മാനേജ്മെന്റ് ഏറ്റവുമധികം പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുന്ന താരമാണ് ഈ ഇരുപത്തൊന്നുകാരൻ. എന്നാൽ, മികച്ച തുടക്കമിട്ട ശേഷം പിന്നീട് മങ്ങിപ്പോയ പന്തിന്, ഈ പരമ്പരയിലെ പ്രകടനം ഏറെ നിർണായകമാണ്. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ, ധോണിയുടെ നാട്ടിൽനിന്നുള്ള ഇഷാൻ കിഷൻ തുടങ്ങി ഒരുപിടി യുവതാരങ്ങൾ വിക്കറ്റിനു പിന്നിൽ അവസരം കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ പന്തിന്റെ ഭാവി അത്ര സുരക്ഷിതമല്ല.

രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ 18 മൽസരങ്ങൾ പിന്നിട്ടുകഴിഞ്ഞ പന്ത്, മുപ്പതിനു മുകളിൽ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാലു തവണ മാത്രമാണ്. അവസാന കളിച്ച ഒൻപതു ട്വന്റി20 മൽസരങ്ങളിൽ ആറു തവണയും അഞ്ചു റൺസിനപ്പുറം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പന്തിനു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏറ്റവുമൊടുവിൽ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ മൂന്നാം ട്വന്റി20 മൽസരത്തിൽ അർധസെഞ്ചുറി പിന്നിട്ടതു മാത്രമാണ് ഏക ആശ്വാസം. ഇതേ മികവു ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെയും പുറത്തെടുക്കാനായാൽ വിമർശനങ്ങളെല്ലാം തൽക്കാലത്തേക്ക് അടങ്ങും. അടുത്ത വർഷം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് മുൻനിർത്തി ടീമിനെ ഒരുക്കുന്ന സിലക്ടർമാർക്കും ടീം മാനേജ്മെന്റിനും പന്തിന്റെ ഈ ‘പ്രകടനം’ സമ്മാനിക്കുന്ന ആശങ്കകൾ ചില്ലറയല്ല.

ഷോട്ട് സിലക്ഷന്റെ കാര്യത്തിൽ തുടർച്ചയായി പഴികേൾക്കുന്ന പന്ത്, ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആവേശം കെടുത്തിയ സംഭവങ്ങളുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്തു. ഇനിയും മികവു കാട്ടാനായില്ലെങ്കിൽ സഞ്ജു സാംസണിനേപ്പോലുള്ള താരങ്ങൾ കയറിവരുമെന്ന് മുൻ താരം ഗൗതം ഗംഭീർ പന്തിനു മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയതും കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്. ടീം ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രി, ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി എന്നിവർക്കു പിന്നാലെ ഇതാ, പുതിയ ബാറ്റിങ് പരിശീലകൻ വിക്രം റാത്തോറും പന്തിനു മുന്നറിയിപ്പുമായി രംഗത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും പ്രകടനം മോശമായാൽ ടീമിൽ ഇടമുണ്ടാകില്ല എന്ന് ശാസ്ത്രി പറയാതെ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്. അവസരോചിതമായി കളിക്കുന്ന താരത്തെയാണ് പന്തിൽ തേടുന്നതെന്ന് കോലിയും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

പന്തിന്റെ ‘ഫിയർലെസ്’ (നിർഭയ) ക്രിക്കറ്റ് ശ്ലാഘനീയമാണെങ്കിലും അത് ‘കെയർലെസ്’ (അശ്രദ്ധ) ക്രിക്കറ്റിലേക്കു വഴിമാറുന്നത് നല്ലതല്ല എന്നാണ് വിക്രം റാത്തോറിന്റെ ഭാഷ്യം. ഇക്കാര്യം പന്തുമായി സംസാരിച്ചുകഴിഞ്ഞെന്നും രണ്ടാം ട്വന്റി20ക്കു മുന്നോടിയായി നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ റാത്തോർ വ്യക്തമാക്കി. ലോകകപ്പിനു മുന്നോടിയായി ടീമിനെ ഒരുക്കുമ്പോൾ, ഐപിഎല്ലിൽ റണ്‍സടിച്ചു കൂട്ടുന്ന പന്തിനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിലും സിലക്ടർമാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഐപിഎല്ലിൽ 488, 684 എന്നിങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു സീസണുകളിൽ‌ ഡൽഹി ജഴ്സിയിൽ പന്തിന്റെ സമ്പാദ്യം.

‘പന്ത് പ്രതിഭയുള്ള താരമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എങ്കിലും സ്വന്തമായൊരു ഗെയിം പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നത് പന്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നിർണായകമാണ്. ഷോട്ട് സിലക്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടെ കുറച്ചുകൂടി അച്ചടക്കം വേണം. ‘ഫിയർലെസ് ക്രിക്കറ്റും’ ‘കെയർലെസ് ക്രിക്കറ്റും’ തമ്മിൽ വ്യക്തമായ അന്തരമുണ്ടെന്ന് പന്തിനേപ്പോലുള്ള യുവതാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. യാതൊരുവിധ ഭയവും കൂടാതെ യുവതാരങ്ങൾ കളിക്കണമെന്നു തന്നെയാണ് ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ നിലപാട്. വ്യക്തമായ ഗെയിം പ്ലാനോടെ സ്വതസിദ്ധമായി കളിക്കാനാകണം. അതേസമയം, അശ്രദ്ധ നമ്മുടെ കളിയെ ബാധിക്കാനും പാടില്ല. ഇക്കാര്യം അവർക്കു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്’ – റാത്തോർ പറഞ്ഞു.

