ഇന്ത്യ എയ്ക്കായി ധൂം ധൂം ദുബെ; സീനിയർ ടീമിൽ ഇടം തേടി ‘ജൂനിയർ യുവി’ !

ആറടിപ്പൊക്കം, ഒത്ത കൈക്കരുത്ത്, സിക്സറുകൾ കൊണ്ടു സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇടംകയ്യൻ ബാറ്റ്സ്മാൻ. പറഞ്ഞു വരുന്നത് യുവരാജ് സിങ്ങിനെക്കുറിച്ചല്ല. ഇത് ദുബെയാണ്, ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ പുത്തൻ താരോദയമായ ശിവം ദുബെ. ഇന്ത്യ എ– ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എ രണ്ടാം ചതുർദിന ടെസ്റ്റിൽ അർധ സെഞ്ചുറിയുമായി (84 പന്തിൽ 68 റൺസ്) തിളങ്ങിയ ദുബെ, ദേശീയ ടീമിലേക്കുള്ള ഓട്ടത്തിന് ഒന്നുകൂടി വേഗംകൂട്ടി. മലയാളി താരം കരുൺ നായർ പുറത്തായ ശേഷം ക്യാപ്റ്റൻ വൃദ്ധിമാൻ സാഹയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ദുബെ നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് ഇന്ത്യ എയെ മാന്യമായ സ്കോറിലെത്തിച്ചത്.

ബാറ്റിങ് ശൈലിയിൽ യുവരാജിനോടു സാമ്യമുള്ള ഈ മുംബൈക്കാരൻ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ കൊച്ചു സിക്സർ കിങ് കൂടിയാണ്. 2016ലെ സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിലൂടെയാണ് ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് അരങ്ങേറ്റം. വെടിക്കെട്ടു ബാറ്റിങ്ങിനൊപ്പം മീഡിയം പേസ് ബോളിങും ചേർന്നപ്പോൾ ദുബെ മുംബൈയുടെ വിശ്വസ്ത ഓൾറൗണ്ടറായി. മുംബൈയ്ക്കുവേണ്ടി മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ പുറത്തെടുത്തെങ്കിലും, 2018ൽ ബറോഡയ്ക്കെതിരെ നടന്ന രഞ്ജി മത്സരത്തിലാണ് ദുബെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. അന്ന് ഒരോവറിൽ 5 സിക്സടിച്ച ദുബെ ഐപിഎൽ ലേലത്തിലെ നോട്ടപ്പുള്ളിയായി.

പിന്നാലെ, 5 കോടി രൂപയ്ക്ക് റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ ദുബയെ സ്വന്തമാക്കി. വമ്പൻ ഇന്നിങ്സുകൾ കളിക്കാനായില്ലെങ്കിലും ലസിത് മലിംഗ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പേസർമാരെ സിക്സിനു പറത്തി ദുബെ കയ്യടി വാങ്ങി. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ മികവിനുള്ള അംഗീകാരം എന്നവണ്ണം, ഒടുവിൽ ഇന്ത്യ എ ജഴ്സിയും ദുബെയെ തേടിയെത്തി. കാര്യവട്ടത്തു ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എയ്ക്കെതിരെ നടന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ, നേരിട്ട ആദ്യത്തെ 2 പന്തുകൾതന്നെ സിക്സർ പറത്തിയാണു ദുബെ കളി ജയിപ്പിച്ചത്. രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലും അർധ സെഞ്ചുറി നേടി സീനിയർ ടീമിന്റെ മധ്യനിരയിലേക്ക് ടിക്കറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ഈ ഇരുപത്തിയാറുകാരൻ.

