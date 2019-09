അത്ര ‘പന്തിയല്ല’; അവസരങ്ങളേറെ നഷ്ടമാക്കിയ പന്ത് ടീമിനു പുറത്താകുമോ?

മൊഹാലി∙ ‘നിർഭയ ക്രിക്കറ്റിനും അശ്രദ്ധയ്ക്കും ഇടയിൽ ഒരു രേഖയുണ്ട്. യുവതാരങ്ങൾ ഇതു തിരിച്ചറിയണം,’ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ബാറ്റിങ് പരിശീലകനായി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം വിക്രം റാത്തോഡിന്റെ ആദ്യ പ്രതികരണം ഇതായിരുന്നു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് എതിരായ രണ്ടാം ട്വന്റി20ക്കു മുൻപ്, ഷോട്ട് സിലക്‌ഷനിൽ അൽപം കൂടി അച്ചടക്കം പാലിക്കണം എന്നും ഋഷഭ് പന്തിനു റാത്തോഡ് നിർദേശം നൽകി. എത്ര പ്രതിഭാസമ്പന്നനാണെങ്കിലും, മോശം ഷോട്ടിലൂടെ പുറത്തായാൽ ചെവിക്കു പിടിക്കുമെന്നു പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രി പന്തിനെ താക്കീതും ചെയ്തു. പക്ഷേ, പന്ത് നന്നായ ലക്ഷണം കാണുന്നില്ല. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് എതിരായ രണ്ടാം ട്വന്റി20യിൽ അരങ്ങേറ്റക്കാരൻ ബ്യോൺ ഫോർച്യൂണിന്റെ നിരുപദ്രവകരമായ പന്തിൽ മോശം ഷോട്ടെടുത്ത് പന്ത് പുറത്തായി. പവിലിയനിലേക്കു മടങ്ങുമ്പോൾ പന്തിന്റെ മുഖം കുറ്റബോധം കൊണ്ടു കുനിഞ്ഞിരുന്നു.

കളിച്ചു കളിച്ച്, ഇന്ത്യൻ ടീം സ്ഥാനം നഷ്ടമാകുന്ന തരത്തിലേക്കാണോ കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് എന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കണം പന്ത് അപ്പോൾ. ‘ലാസ്റ്റ് ചാൻസ്’ എന്നു പരോക്ഷ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ മത്സരത്തിലും പന്ത് നിരാശപ്പെടുത്തി. ഇഷാൻ കിഷൻ, സഞ്ജു സാംസൺ തുടങ്ങി പ്രതിഭാസമ്പന്നരായ താരങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ നിരതന്നെ പന്തിനു പകരക്കാരനാകാൻ കാത്തുനിൽക്കുമ്പോൾ സിലക്ടർമാർക്കും ഇനി തലപുകയ്ക്കാതെ രക്ഷയില്ല.

∙ ഇതോ പിൻഗാമി?

വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ് ബാറ്റ്സ്മാൻ എം. എസ്. ധോണിയുടെ പിൻ‌ഗാമി എന്ന നിലയ്ക്കു സിലക്ടർമാരും ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയും ഏറ്റവും അധികം പ്രതീക്ഷവച്ച താരമാണ് ഋഷഭ് പന്ത്. എന്നാൽ സമ്മർദഘട്ടങ്ങളിൽ പതറാതെ പൊരുതി ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിക്കുന്ന ‘ധോണി മാജിക്’ പന്തിന് ഇപ്പോഴും അന്യമാണ്. ഐപിഎല്ലിൽ തകർത്തടിക്കുമ്പോഴും, രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി നിരാശപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരൻ.

ചെറിയ സ്കോറിനു പുറത്താകുന്നു എന്നതിലുപരി, മോശം ഷോട്ടിലൂടെ വിക്കറ്റു വലിച്ചെറിയുന്ന പന്തിന്റെ ശൈലിയാണ് ടീം മാനേജ്മെന്റിനെ ചൊടിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ നില തുടർന്നാൽ, അടുത്ത വർഷത്തെ ട്വന്റി20 ലോകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ സ്ഥാനം പന്തിനു നഷ്ടമാകാൻ അധികം സമയം എടുക്കില്ല.

∙ വേണ്ടതു മനസ്സാന്നിധ്യം

അടുത്ത ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ കൂടുതൽ കെട്ടുറപ്പുള്ള ഒരു നിരയെ ഒരുക്കുക എന്നതാണു ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലിയുടെ ദൗത്യം. സമ്മർദഘട്ടങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ മികവു പുലർത്തുന്ന താരങ്ങളെ കണ്ടു പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇന്ത്യ എന്നു കോലി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച ബെംഗളൂരുവിൽ നടക്കുന്ന മൂന്നാം ട്വന്റി20യിലും പന്ത് പരാജയപ്പെട്ടാൽ, ഇഷാൻ, സഞ്ജു എന്നിവർക്ക് സ്വാഭാവികമായും ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്കു വഴി തുറക്കും.

∙ ഐപിഎല്‍ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ്

(താരം, ഇന്നിങ്സ്, റൺസ്, ഉയർന്ന സ്കോർ, ശരാശരി, സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്)

ഋഷഭ് പന്ത്: 54 – 1736 – 128 – 36.17 – 162.7

ഇഷാൻ കിഷൻ: 33 - 695 - 62 - 21.06 - 130.89

സഞ്ജു സാംസൺ: 89 - 2209 - 102 - 27.61 - 130.25

∙ രാജ്യാന്ത ട്വന്റി20യിൽ പന്തിന്റെ റെക്കോർഡ്

(ഇന്നിങ്സ് റൺസ് ഉയർന്ന സ്കോർ, ശരാശരി, സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്)

18 - 306 - 65 - 20.40 - 123.89

∙ ഈ വർഷം കളിച്ച 9 രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിൽ 3 തവണ മാത്രമാണ് ഋഷഭ് പന്ത് രണ്ടക്കം കണ്ടത്. 4, 40*, 28, 3, 1, 0, 4, 65*, 4 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഈ വർഷം ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിച്ച ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിൽ പന്തിന്റെ സ്കോറുകൾ.

English Summary: Is Rishabh Pant Moving Out of Team India with Another Dismal Performance?