ഇന്ത്യയ്ക്കായി ‘ക്യാപ്റ്റൻ കോലി’ ശോഭിക്കാൻ കാരണം ധോണിയും രോഹിത്തും: ഗംഭീർ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയെ പരോക്ഷമായി വിമർശിച്ചും പരിഹസിച്ചും മുന്‍ താരവും ബിജെപി എംപിയുമായ ഗൗതം ഗംഭീർ രംഗത്ത്. ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിലും ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിന്റെ നായകനെന്ന നിലയിലും കോലിയെ താരതമ്യം ചെയ്താണ് ഗംഭീറിന്റെ പരിഹാസം. ഇന്ത്യൻ ടീം ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ കോലി ശോഭിക്കുന്നതിനു കാരണം മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി, രോഹിത് ശർമ തുടങ്ങിയ താരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമാണെന്ന് ഗംഭീർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഐപിഎല്ലിലാണ് ഒരു താരത്തിന്റെ യഥാർഥ നായകമികവ് കാണാനാകുകയെന്നും ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.

‘(നായകനെന്ന നിലയിൽ) കോലി ഇനിയും ഒരുപാടു ദൂരം മുന്നേറാനുണ്ട്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിൽ കോലിയുടെ പ്രകടനം മികച്ചതായിരുന്നു. എങ്കിലും ഇനിയും ഏറെദൂരം പോകാനുണ്ട്. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഇന്ത്യയെ നയിക്കുമ്പോൾ കോലി ശോഭിക്കുന്നതിനു കാരണം നായക മികവുള്ള മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി, രോഹിത് ശർമ തുടങ്ങിയവരുടെ സാന്നിധ്യമാണ്. ഐപിഎല്ലിൽ ടീമിനെ നയിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർഥ മികവ് പുറത്താകുന്നത്. അവിടെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ആരുമില്ല’ – ഗംഭീർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2012ലും 2014ലും കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് ഐപിഎൽ ചാംപ്യൻമാരാകുമ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ ഗംഭീറായിരുന്നു. അതേസമയം, വിരാട് കോലിക്കു കീഴിൽ ഐപിഎല്ലിൽ ദയനീയ പ്രകടനമാണ് റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്‌സ് ബാംഗ്ലൂരിന്റേത്.



‘ഈ വിഷയത്തേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം സത്യസന്ധമായാണ് ഞാൻ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഐപിഎല്ലിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് നായകനെന്ന നിലയിൽ രോഹിത് ശർമയും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് നായകനെന്ന നിലയിൽ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയും കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ നോക്കൂ. അതും റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സിന്റെ പ്രകടനവും താരതമ്യം ചെയ്താൽ എല്ലാം വ്യക്തമാകും’ – ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.

രോഹിത് ശർമയെ ടെസ്റ്റിൽ ഓപ്പണറുടെ വേഷത്തിലേക്കു മാറ്റാനുള്ള നീക്കത്തെ ഗംഭീർ പിന്തുണച്ചു. രോഹിത്തിനെപ്പോലെ കഴിവുള്ളൊരു താരം ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കേണ്ടയാളല്ലെന്ന് ഗംഭീർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.‘കെ.എൽ. രാഹുലിന് ആവശ്യത്തിലധികം അവസരം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി രോഹിത് ശർമയെ ടെസ്റ്റിൽ ഓപ്പണറായി പരീക്ഷിക്കേണ്ട സമയമാണ്. രോഹിത്തിനെ ടീമിലെടുത്താൻ കളത്തിലിറക്കണം. പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ 15 അംഗ ടീമിലും രോഹിത്തിനെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. ഇങ്ങനെ ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കേണ്ട താരമല്ല രോഹിത്’ – ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.

2007ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പോടെ ക്രിക്കറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചു പോലും താൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നതായി ഗംഭീർ വെളിപ്പെടുത്തി. ഗംഭീറിന് ടീമിൽ ഇടം ലഭിക്കാതെ പോയ ഈ ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജിൽത്തന്നെ പുറത്തായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇതേ വർഷം തന്നെ നടന്ന പ്രഥമ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ കിരീടം നേടിയാണ് മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ തിരിച്ചുവന്നത്. അന്ന് ധോണിക്കൊപ്പം ഗംഭീറും ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോററായിരുന്നു.

‘2007ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് ടീമിൽ ഇടം കിട്ടാതെ പോയപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് തന്നെ നിർത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിച്ചതാണ്. എന്റെ ക്രിക്കറ്റ് കരിയറിലെ ഏറ്റവും മറക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന സമയമാണത്. അതിനു മുൻപ് അണ്ടർ 14, അണ്ടർ 19 ലോകകപ്പുകളും എനിക്കു നഷ്ടമായിരുന്നു. 2007 ലോകകപ്പിനുള്ള ടീമിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പായും ഇടമുണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു ചിന്ത. എന്നാൽ ടീം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തായി. കളി നിർത്തിയാലോ എന്നുപോലും ആലോചിച്ചു.’

‘ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് പ്രഥമ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ടീമിൽ ഇടം കിട്ടുന്നത്. എന്നാൽ തുടക്കം പാളിപ്പോയി. ആദ്യ മൽസരത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഡക്കിനു പുറത്ത്. എന്നാൽ, ടൂർണമെന്റ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ താരമായി ഞാൻ മാറി. നമ്മൾ കിരീടവും നേടി. ഒന്നും പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കരുതെന്ന പാഠവും പഠിച്ചു’ – ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.

രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഓസീസ് സ്പിൻ ഇതിഹാസം ഷെയ്ൻ വോണിനെ നേരിടാൻ സാധിക്കാതെ പോയതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നിരാശയെന്നും ഗംഭീർ പറഞ്ഞു. വോണിനെതിരെ ആകെ കളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിലാണ്. അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പന്തുകൾ കളിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായി തോന്നിയില്ലെന്നും ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.

