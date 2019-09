കഠിന പരിശീലനത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ ലിറ്റിൽ മാസ്റ്റർ, സഞ്ജു; ലക്ഷ്യം ഒന്നുമാത്രം!

തിരുവനന്തപുരം∙ ഇന്ത്യൻ സീനിയർ ടീമിൽ സ്ഥാനം ലക്ഷ്യമിട്ടു കഠിനപരിശീലനവുമായി കേരളത്തിന്റെ ലിറ്റിൽ മാസ്റ്റർ സഞ്ജു സാംസൺ. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എ ടീമിന് എതിരെ കാര്യവട്ടത്തു നടന്ന അവസാന ഏകദിനത്തിലെ തിളങ്ങുന്ന ഇന്നിങ്സിലൂടെ (48 പന്തിൽ 91 റൺസ്) മുൻ താരങ്ങളുടെ ഉൾപ്പെടെ പിന്തുണ നേടിയെങ്കിലും ദേശീയ ടീമിൽ ഇടം നേടാൻ ആയുധങ്ങൾ രാകിമിനുക്കണമെന്നു സഞ്ജുവിനു നന്നായറിയാം. പരിശീലനസമയം കൂട്ടിയും പിഴവുകൾ തിരുത്തിയും ശാരീരികക്ഷമത വർധിപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിച്ചും തയാറെടുക്കുകയാണ് സഞ്ജു.

പരിശീലനത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതീക്ഷകളെക്കുറിച്ചും സഞ്ജു മനോരമയോടു സംസാരിക്കുന്നു:

∙ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ വീണ്ടും എത്താമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ?

ക്രിക്കറ്റിൽ ലോകത്തെ ഒന്നാമത്തെ ശക്തിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ. ക്രിക്കറ്റിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏതൊരാളെയും പോലെ ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ടി കളിക്കുക എന്നത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യമാണ്. പക്ഷേ, ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ടുമാത്രം ടീമിൽ ഇടം ലഭിക്കില്ല. സ്ഥിരമായി മികവു തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കഠിനാധ്വാനമാണു നടത്തുന്നത്.

∙ എങ്ങനെയാണു തയാറെടുപ്പ്?

കഴിഞ്ഞ ഐപിഎല്ലിൽ സെഞ്ചുറി ഉൾപ്പെടെ നേടാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും മെച്ചപ്പെടാൻ ഏറെയുണ്ടെന്നാണു സ്വയം വിലയിരുത്തിയത്. ലോകോത്തര താരങ്ങളാണ് ദേശീയ ടീമിലുള്ളത്. അവരിലൊരാളാകാൻ ആ നിലവാരത്തിലുള്ള പ്രകടനം നടത്തണം. അതിനായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. പരിശീലനസമയം 30 ശതമാനത്തോളം കൂട്ടി. ശാരീരികക്ഷമത വർധിപ്പിക്കാൻ ജിമ്മിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയവും കൂട്ടി. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെയാണു പരിശീലനം. കോച്ച് ബിജു ജോർജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സഹായിക്കുന്നു.

∙ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ എന്ന നിലയിലുള്ള സാധ്യതകൾ?

ഏതു രീതിയിലാണ് അവസരം വരുന്നതെന്നു പറയാനാകില്ല. എല്ലാ മേഖലകളിലും നല്ല പ്രകടനം വേണം. വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങിലെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്.

∙ ഇന്ത്യൻ എ ടീമിനുവേണ്ടിയുള്ള സൂപ്പർ ഇന്നിങ്സ് സാധ്യതകൾ വർധിപ്പിക്കുമോ?

ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം. ചീഫ് സിലക്ടർ എം.എസ്.കെ.പ്രസാദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആ ഇന്നിങ്സിനെ അഭിനന്ദിച്ചത് ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കുന്നു.

∙ ആഭ്യന്തരസീസൺ വരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണു പ്രതീക്ഷകൾ?

ഇത്ര റൺ നേടണം, ഇത്ര സെഞ്ചുറി അടിക്കണം എന്നുള്ള കണക്കുകൾ ലക്ഷ്യമാക്കിയല്ല കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത്. കേരളത്തെ ജയിപ്പിക്കുക എന്നതു മാത്രമേ ഞാൻ മനസ്സിൽ കാണാറുള്ളൂ. കണക്കുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ടാൽ കളി ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല.

English Summary: Sanju Samson Aims at Returning to Team India with Consistent Performance