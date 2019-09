മുംബൈ∙ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ രണ്ടാം ട്വന്റി20 മൽസരത്തിൽ ഋഷഭ് പന്ത് നിറംമങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ, ടീമിലെ സ്ഥാനത്തിന് ഇളക്കം തട്ടിയേക്കാമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം.എസ്.കെ. പ്രസാദ്. ഇപ്പോഴും ഒന്നാം നമ്പർ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി പന്തിനെ തന്നെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നതെങ്കിലും അടിയന്തര ഘട്ടം വന്നാൽ ടീമിലെടുക്കാൻ ഒരുപിടി യുവതാരങ്ങൾ പിന്നണിയിലുണ്ടെന്ന് പ്രസാദ് വ്യക്തമാക്കി. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പേര് എടുത്തുപറഞ്ഞാണ് പ്രസാദിന്റെ പ്രസ്താവന.

ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് പന്തിന്റെ ജോലിഭാരം കുറയ്ക്കാനും പകരക്കാരെ വളർത്തിയെടുക്കാനും മുൻഗണന നൽകുന്ന കാര്യം പ്രസാദ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് മുൻനിർത്തി ധോണിക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ സുനിൽ ഗാവസ്കറും രംഗത്തെത്തിയതോടെ ചർച്ച കൂടുതൽ സജീവമായി. ധോണിക്കു പകരക്കാരനായി ഋഷഭ് പന്തിനാണ് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകേണ്ടതെന്നു പറഞ്ഞ ഗാവസ്കർ, പന്തിന് പ്രതീക്ഷ കാക്കാനാകുന്നില്ലെങ്കിൽ സഞ്ജുവിനെ പരിഗണിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. പന്തിന് വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പു നൽകി പ്രസാദ് നടത്തിയ പരാമർശം ഇങ്ങനെ:

‘ഋഷഭ് പന്തിന്റെ ജോലിഭാരത്തെക്കുറിച്ച് സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട്. എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലും പന്തിന് പകരക്കാരെ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും സജീവമാണ്. ടെസ്റ്റ് മൽസരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ എയ്ക്കായി മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുന്ന കെ.എസ്. ഭരതുണ്ട്. പരിമിത ഓവർ മൽസരങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഇഷാൻ കിഷനും സഞ്ജു സാംസണും തുടർച്ചയായി മികവു കാട്ടുന്നുണ്ട്’ – പ്രസാദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ലോകകപ്പിനുശേഷം ഋഷഭ് പന്തിന്റെ വളർച്ച സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി നിരന്തരം വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇക്കാര്യം ഞാൻ മുൻപേ പറഞ്ഞതുമാണ്. യുവതാരമെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിഭയും കഴിവും പരിഗണിച്ച് കുറച്ചുകൂടി സമയം അനുവദിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്’ – പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.



∙ ധോണി മാറട്ടെ, പന്ത് വരട്ടെ

മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിക്കു പകരം നിൽക്കാൻ ഋഷഭ് പന്തിന് സാധിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യം സജീവമാകുന്നതിനിടെ യുവതാരത്തിന് പിന്തുണയുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ കൂടിയായ സുനിൽ ഗാവസ്കർ രംഗത്തെത്തി. അടുത്ത വർഷം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് മുൻനിർത്തി മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിക്കും അപ്പുറത്തേക്കു ചിന്തിക്കാൻ സമയമായെന്ന് ഗാവസ്കർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ധോണിക്കു പകരക്കാരെ തിരയുമ്പോൾ ഋഷഭ് പന്ത് തന്നെയാണ് പ്രഥമ പരിഗണന അർഹിക്കുന്നതെന്നും ഗാവസ്കർ പറഞ്ഞു.

‘ധോണിക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മള്‍ ചിന്തിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു. കുറഞ്ഞപക്ഷം എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ടീമിലെങ്കിലും ധോണിക്ക് ഇനി ഇടമില്ല. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് മുൻനിർത്തി ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഋഷഭ് പന്ത് തന്നെയാണ് വിക്കറ്റ് കീപ്പറെന്ന നിലയിൽ ഒന്നാമതു വരേണ്ടത്’ – ഗാവസ്കർ പറഞ്ഞു.

ഋഷഭ് പന്തിന് മികവു കാട്ടാനാകുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും കേരള താരം സഞ്ജു സാംസണിനെ പരിഗണിക്കണമെന്നും ഗാവസ്കർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സഞ്ജു മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാനും വിക്കറ്റ് കീപ്പറുമാണെന്നും ഗാവസ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

