ലോകകപ്പിൽ ഒഴിവാക്കിയ 5 പേർ പാക്ക് ടീമിൽ; പൊളിച്ച് പണിഞ്ഞ് മിസ്ബ

ഇസ്‍ലാമബാദ്∙ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ താരങ്ങളെ ടീമിലേക്കു തിരിച്ചുവിളിച്ച് പാക്കിസ്ഥാൻ. ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ പാക്കിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്ന ഏകദിന പരമ്പരയിലേക്കാണ് അഞ്ച് താരങ്ങളെ തിരിച്ചുവിളിക്കാൻ പരിശീലകനും ചീഫ് സിലക്ടറുമായ മിസ്ബ ഉൾ ഹഖ് തീരുമാനിച്ചത്. ഏകദിന മൽസരങ്ങൾക്കും ട്വന്റി 20ക്കും വെവ്വേറെ ടീമുകളെ വാർത്തെടുക്കാനാണു ശ്രമമെന്ന് മിസ്ബ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. ഇഫ്തികർ അഹമ്മദ്, മുഹമ്മദ് നവാസ്, മുഹമ്മദ് റിസ്‍‌വാൻ, ഉസ്മാൻ ഷിൻവാരി, ആബിദ് അലി എന്നിവരെയാണ് ടീമില്‍ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.



ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ പാക്കിസ്ഥാന്റെ പ്രകടനം വേണ്ടത്ര നിലവാരമില്ലാത്തതാണ്. 300നു മുകളിൽ റൺസെടുത്തിട്ടും ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിലും അതിനു മുൻപും പാക്കിസ്ഥാൻ തോൽക്കുകയാണ്. 50 ഓവര്‍ ക്രിക്കറ്റിൽ ബോളിങ്ങും ഫീൽഡിങ്ങും മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും പാക്കിസ്ഥാൻ പരിശീലകൻ പറഞ്ഞു. പാക്ക് ടീമിന്റെ മുൻ സിലക്ടർ ഇൻസമാം ഉൾ ഹഖും മുഖ്യപരിശീലകനായിരുന്ന മിക്കി ആർതറും തഴഞ്ഞ കളിക്കാരെയാണു ടീം പൊളിച്ചുപണിയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മിസ്ബ ടീമിലെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.



ബാറ്റ്സ്മാനായ ഇഫ്തികർ അഹമ്മദിന് ഓഫ് സ്പിന്‍ എറിഞ്ഞ് അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ക്യാപ്റ്റനെ സഹായിക്കാനാകുമെന്നാണു മിസ്ബയുടെ കണക്കുകൂട്ടല്‍. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് മുഹമ്മദ് നവാസിനെ ടീമിലെത്തിച്ചത്. മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയിട്ടും മുഹമ്മദ് റിസ്‍‌വാൻ, ഉസ്മാൻ ഷിൻവാരി, ആബിദ് അലി എന്നിവർക്കു ലോകകപ്പിനുള്ള പാക്ക് ദേശീയ ടീമിൽ ഇടം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. പാക്കിസ്ഥാൻ സിലക്ടറും പരിശീലകനും മാറിയതോടെ അഞ്ചുപേരും ടീമിലേക്കു നേരിട്ടു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.



പാക്കിസ്ഥാൻ ക്യാപ്റ്റൻ സർഫറാസ് അഹമ്മദിന്റെ മോശം ഫോമിനെക്കുറിച്ചും മാധ്യമങ്ങളോടു മിസ്ബ വിശദീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മൽസരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാറ്റിങ് പ്രകടനം മോശമായിരുന്നു. ഏതു സമയത്തും കളി മാറ്റാൻ ശേഷിയുള്ള ബാറ്റ്സ്മാനാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ സ്ഥിരമായി ബാറ്റിങ്ങിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധയൂന്നാനാണ് സർഫറാസിനു നൽകിയ നിർദേശം. ശ്രീലങ്കൻ താരങ്ങളെ വിലകുറച്ചു കാണുന്നില്ലെന്നും പാക്കിസ്ഥാൻ പരിശീലകൻ വ്യക്തമാക്കി.



സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ശ്രീലങ്കൻ ടീമിലെ പത്തു താരങ്ങളാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ പര്യടനത്തിൽനിന്ന് ഒഴിവായത്. മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളും മൂന്ന് ട്വന്റി20 മൽസരങ്ങളുമാണ് ശ്രീലങ്ക പാക്ക് പര്യടനത്തിൽ കളിക്കുന്നത്. ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ഏകദിന മൽസരങ്ങൾക്കുള്ള പാക്കിസ്ഥാൻ ടീം– സർഫറാസ് അഹമ്മദ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ബാബർ അസം, ആബിദ് അലി, ആസിഫ് അലി, ഫഖർ സമാൻ, ഹാരിസ് സൊഹൈൽ, ഇഫ്തികർ അഹമ്മദ്, ഇമാദ് വാസിം, ഇമാം ഉൾ ഹഖ്, മുഹമ്മദ് ആമിർ, മുഹമ്മദ് ഹസ്നൈൻ, മുഹമ്മദ് നവാസ്, മുഹമ്മദ് റിസ്‍വാന്‍, ശദബ് ഖാൻ, ഉസ്മാൻ ഷിന്‍വാരി, വഹാബ് റിയാസ്.



