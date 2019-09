കോലിയും രോഹിതും ഏറ്റവും മികച്ചവർ, നേരിടുക വെല്ലുവിളി: റാസി വാൻ ഡർ ദസൻ

ബെംഗളൂരു∙ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയെയും രോഹിത് ശർമയെയും നേരിടേണ്ടിവരുമ്പോഴുള്ള വെല്ലുവിളികൾ തുറന്നുപറഞ്ഞ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ റാസി വാൻ ഡർ ദസൻ. വിരാടിനും രോഹിതിനും എതിരെ പന്തെറിയുകയെന്നത് ഏതു ബൗളിങ് നിരയ്ക്കും വെല്ലുവിളിയുള്ള കാര്യമാണെന്ന് റാസി പറഞ്ഞു. ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ട്വന്റി20 ബാറ്റ്സ്മാൻമാരാണ് ഇരുവരുമെന്നും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം അടിവരയിടുന്നു.



ശിഖർ ധവാനും ഈ നിരയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നയാളാണ്. ഈ താരങ്ങൾക്കെതിരെ ബോൾ ചെയ്യുകയെന്നതു യുവതാരങ്ങൾക്ക് ഏറെ വെല്ലുവിളിയുള്ള കാര്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിൽ കോലിയും രോഹിതുമാണ് റൺവേട്ടക്കാർ. എന്നാൽ ആ വെല്ലുവിളി എന്താണെന്നു ഞങ്ങൾക്കു നന്നായിട്ട് അറിയാം. കളി ജയിക്കണമെങ്കിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് ഈ കളിക്കാരെ പരാജയപ്പെടുത്തണമെന്നും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ വ്യക്തമാക്കി.



ലെഗ് സ്പിന്നർ ഇമ്രാൻ താഹിറിനു കളിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കു തിരിച്ചടിയാണ്. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നും വിരമിച്ചതിനാൽ ട്വന്റി20യിൽ ഇമ്രാൻ താഹിര്‍ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദഹം പറഞ്ഞു. ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ നോക്കൗട്ടിൽ പോലുമെത്താതെ പുറത്തായ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കു കുറച്ചെങ്കിലും ആശ്വാസമായത് റാസി വാൻ ഡർ ദസന്റെ പ്രകടനമായിരുന്നു. പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ എട്ടു മൽസരങ്ങൾ കളിച്ച ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ജയിച്ചതു മൂന്നെണ്ണത്തിൽ മാത്രം. സ്വയം അഭിമാനിക്കാവുന്ന പ്രകടനമായിരുന്നു ലോകകപ്പിലേതെന്ന് അതേക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ റാസി വാൻ ഡർ ദസൻ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.



ഇനിയുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലാണ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കു യുവത്വമുള്ള ഒരു ടീമുണ്ട്. താരങ്ങൾ പെട്ടെന്നുതന്നെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന ലോകകപ്പിനു മുൻപു ഞങ്ങൾക്ക് 18ൽ അധികം മൽസരങ്ങൾ കളിക്കാനുണ്ട്. കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട് ട്വന്റി20യിൽ ലോകത്തെ മികച്ച ടീമാകാനാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ശ്രമമെന്നും വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞു.



