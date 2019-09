അരോചകമായ ആക്ഷൻ ബുമ്രയുടെ ബലഹീനതയല്ല, ബലമാണ്: സഹീർ ഖാൻ

മുംബൈ∙ കാഴ്ചയിൽ അരോചകമെന്നും വികൃതമെന്നും തോന്നാവുന്ന ബോളിങ് ആക്ഷനാണ് ഇന്ത്യയുടെ പുത്തൻ ബോളിങ് വിസ്മയം ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയുടെ കരുത്തെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം സഹീർ ഖാൻ. ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയെ ‘അപൂർവ പ്രതിഭ’ എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ച സഹീർ, ബാറ്റ്സ്മാനു മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്നത് സവിശേഷമായ ബോളിങ് ആക്ഷനാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അടുത്ത വർഷം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഒരുക്കങ്ങളേക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ലെന്നും എല്ലാം കാത്തിരുന്നു കാണാമെന്നും സഹീർ പറഞ്ഞു.

‘അദ്ദേഹം (ബുമ്ര) ഒരു അപൂർവ പ്രതിഭയാണ്. അരോചകമെന്നും വികൃതമെന്നും തോന്നാവുന്ന ബോളിങ് ആക്ഷനാണ് ബുമ്രയുടേതെങ്കിലും ബാറ്റ്സ്മാനു മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ബുമ്രയെ സഹായിക്കുന്നത് അതേ ആക്ഷൻ തന്നെയാണ്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും ഉയരങ്ങളിലേക്കു വളരാനുമുള്ള ബുമ്രയുടെ ശ്രമം ശ്രദ്ധേയം. കായികക്ഷമതയുടെ കാര്യത്തിൽ പുലർത്തുന്ന ശ്രദ്ധയും ബോളിങ്ങ് രാകിമിനുക്കി എന്നും പുതിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ ചെലുത്തുന്ന ശ്രദ്ധയും അഭിനന്ദനീയമാണ്. താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ മികച്ച ബോളറായി വളരാൻ ബുമ്രയ്ക്ക് സാധിച്ചതും അതുകൊണ്ടുതന്നെ’ – സഹീർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

2011ൽ ലോകകപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമംഗമായിരുന്ന സഹീർ, 2020ലെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഒരുക്കങ്ങളേക്കുറിച്ചും മനസ്സു തുറന്നു. കൈക്കുഴ സ്പിന്നർമാരായ കുൽദീപ് യാദവ്, യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹൽ എന്നിവരെ ഒഴിവാക്കിയതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ലെന്നും സഹീർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘ലോകകപ്പ് മുൻനിർത്തി ടീം സിലക്ഷന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള നിലപാടിനെക്കുറിച്ച് സുതാര്യമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ടീം പുലർത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം പരീക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ അവസാനിക്കുമെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നാം കാത്തിരുന്നേ മതിയാകൂ. അടുത്ത വർഷം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിന് ഇനിയും മാസങ്ങളുണ്ട്. അതിനു മുൻപ് വിവിധ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ കൃത്യമായ ടീം കോംബിനേഷൻ കണ്ടെത്താനാകൂ. ഇപ്പോൾ പുറത്തുള്ളവരെല്ലാം അകത്തുവരുമോ എന്ന കാര്യത്തിലും കാത്തിരുന്നേ മതിയാകൂ’ – സഹീർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

