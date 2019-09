കോലി പെരുമാറ്റദൂഷ്യത്തിന് ‘പിടിയിൽ’; ഐസിസിയുടെ താക്കീത്, ഡീമെറിറ്റ് പോയിന്റ്

ബെംഗളൂരു∙ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക‌യ്ക്കെതിരായ അവസാന ട്വന്റി20 മൽസരത്തിൽ നേരിട്ട കനത്ത തോൽവിയുടെ നിരാശയ്ക്കിടെ, മോശം പെരുമാറ്റത്തിന് ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലിക്ക് ഐസിസിയുടെ താക്കീത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരം ബ്യൂറൻ ഹെൻഡ്രിക്സിനെ തോളുകൊണ്ട് ഇടിച്ചതിനാണ് ശിക്ഷ. താക്കീതിനു പുറമെ കോലിയുടെ പേരിൽ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് പോയിന്റും ചുമത്തി. കോലി ഐസിസി പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലെവൽ ഒന്നിന്റെ ലംഘനമാണ് നടത്തിയതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടി. രാജ്യാന്തര മൽസരത്തിനിടെ സഹതാരം, സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ്, അംപയർ, മാച്ച് റഫറി തുടങ്ങി ആരുടെയെങ്കിലും (കാണികൾ ഉൾപ്പെടെ) ദേഹത്ത് അപകടകരമായ രീതിയിൽ സ്പർശിക്കുന്നത് വിലക്കുന്നതാണ് ഈ നിയമം.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ മൽസരത്തിൽ ഇന്ത്യ ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സംഭവം. ഹെൻഡ്രിക്സ് എറിഞ്ഞ അഞ്ചാം ഓവറിനിനിടെ റണ്ണിനായി ഓടുമ്പോഴാണ് കോലി താരത്തെ മനഃപൂർവം തോളുകൊണ്ട് ഇടിച്ചത്. മൽസരത്തിലാകെ നാല് ഓവറിൽ 14 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി രണ്ടു വിക്കറ്റെടുത്ത ഹെൻഡ്രിക്സായിരുന്നു കളിയിലെ കേമൻ. ഈ മൽസരത്തിൽ ജയിച്ച ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പരമ്പരയിൽ 1–1ന് ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പമെത്തുകയും ചെയ്തു. ആദ്യ മൽസരം മഴമൂലം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു.

കോലി കുറ്റം സമ്മതിച്ചതിനാൽ ഔദ്യോഗികമായ ഹിയറിങ് കൂടാതെ തന്നെ മാച്ച് റഫറി റിച്ചി റിച്ചാർഡ്സൻ ഡീമെറിറ്റ് പോയിന്റ് ചുമത്തുകയായിരുന്നു. ഫീൽഡ് അംപയർമാരായ നിതിൻ മേനോൻ, സി.കെ. നന്ദൻ, തേഡ് അംപയർ അനിൽ ചൗധരി, ഫോർത്ത് ഒഫീഷ്യൽ സി.ഷംസുദ്ദീൻ എന്നിവരാണ് ഇന്ത്യൻ നായകനെതിരെ ലെവൽ വൺ കുറ്റം ചുമത്തിയത്.

2016 സെപ്റ്റംബറിൽ ഐസിസി പെരുമാറ്റച്ചട്ടം പുതുക്കിയ ശേഷം കോലിയുടെ പേരിൽ മൂന്ന് ഡീമെറിറ്റ് പോയിന്റുകളായി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കിടെയാണ് കോലിക്കെതിരെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് പോയിന്റ് ചുമത്തിയത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ മൽസരത്തിലും മോശമായ പെരുമാറ്റത്തിന് കോലിക്ക് ഒരു ഡീമെറിറ്റ് പോയിന്റ് ലഭിച്ചു. രണ്ടു വർഷത്തിനിടെ നാലു ഡീമെറിറ്റ് പോയിന്റ് ആയാൽ ഒരു ടെസ്റ്റിൽ നിന്നോ രണ്ട് ലിമിറ്റഡ് ഓവർ മൽസരങ്ങളിൽ നിന്നോ വിലക്ക് വരും.



∙ കോലിക്കു കൺട്രോൾ പോയി

2018ലെ ഇന്ത്യയുടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പര്യടനത്തിലെ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിലാണ് ആദ്യമായി കോലിക്ക് ഡീമെറിറ്റ് പോയിന്റ് ലഭിച്ചത്. മൽസരത്തിന്റെ മൂന്നാം ദിനം കളിക്കളത്തിൽ രോഷത്തോടെ പെരുമാറിയതിനായിരുന്നു ശിക്ഷ. അംപയറോടു മോശമായി പെരുമാറിയതിനും നിലത്തേക്കു പന്ത് അരിശത്തോടെ വലിച്ചെറിഞ്ഞതിനും മാച്ച് ഫീയുടെ 25% പിഴയാണ് ഐസിസി അച്ചടക്ക സമിതി വിധിച്ചത്.

ഇതിനു പുറമെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് പോയിന്റും നൽകി. മഴയിൽ കുതിർന്ന ഔട്ട് ഫീൽഡിനെക്കുറിച്ചു കോഹ്‌ലി അംപയർ മൈക്കൽ ഗൗവിനോടു പരാതിപ്പെട്ടിടത്താണു തുടക്കം. പരാതി ആവർത്തിച്ചിട്ടും ഇതു പരിഗണിക്കാതെ വന്നപ്പോഴാണു രോഷത്തോടെ പന്ത് നിലത്തേക്കു വലിച്ചെറിഞ്ഞത്.

∙ അമിതമായ അപ്പീൽ, കലിപ്പ്

ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ – അഫ്ഗാൻ മത്സരത്തിനിടെയാണ് കോലിക്ക് രണ്ടാമതും ഡീമെറിറ്റ് പോയിന്റ് ലഭിച്ച സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. മൽസരത്തിനിടെ അമിതമായി അപ്പീൽ നടത്തിയതിനാണ് ഇക്കുറി കോലി പിടിക്കപ്പെട്ടത്. അംപയർമാരായ അലിം ദാർ, റിച്ചാർഡ് ഇല്ലിങ്വർത്ത് എന്നിവർക്കു നേരെ കളിക്കിടെ പലവട്ടം കോലി അപ്പീൽ ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ നായകന് മാച്ച് ഫീയുടെ 25% പിഴ വിധിച്ചു ഐസിസി, ഒരു ഡീമെറിറ്റ് പോയിന്റും ചുമത്തി.

English Summary: Kohli receives demerit point, official warning for 'inappropriate' shoulder contact with Hendricks