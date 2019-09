4-ാം നമ്പർ പന്തിനു യോജിച്ച ഇടമല്ല, അവിടെ അയ്യരോ പാണ്ഡ്യയോ വരട്ടെ: ലക്ഷ്മൺ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഏകദിന, ട്വന്റി20 മൽസരങ്ങളിൽ ബാറ്റിങ് ഓർഡറിൽ നാലാം നമ്പർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇന്ത്യ കണ്ടെത്തിയ ഉത്തരമാണ് യുവതാരം ഋഷഭ് പന്തെങ്കിലും, അവിടെ വേണ്ടവിധം ശോഭിക്കാൻ താരത്തിന് കഴിയുന്നില്ലെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം വി.വി.എസ്. ലക്ഷ്മൺ. തന്റെ സ്വാഭാവിക പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ നാലാം നമ്പറിൽ പന്തിനു കഴിയുന്നില്ല. ഫോം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് താരത്തെ ബാറ്റിങ് ഓർഡറിൽ താഴേയ്ക്കു വലിക്കണമെന്നും ലക്ഷ്മൺ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിന് യോജിച്ചതല്ല ബാറ്റിങ് ശൈലിയെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷോട്ട് സിലക്ഷൻ തീരെ ശരിയല്ലെന്നും തുടർച്ചയായി വിമർശനമുയർന്നിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് പന്തിന്റെ ശൈലിക്കു യോജിച്ച ഇടമല്ല നാലാം നമ്പറെന്ന ലക്ഷ്മണിന്റെ പ്രസ്താവന. ബാറ്റിങ് ഓർഡറിൽ അൽപം കൂടി താഴേയ്ക്കു മാറ്റിയാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ നിലവിൽ പന്തിനുള്ളൂ എന്നും ലക്ഷ്മൺ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘പന്തിന്റെ ബാറ്റിങ് ശൈലിയുടെ പ്രധാന പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം ആക്രമണോത്സുകമായ ഷോട്ടുകൾ കളിക്കുന്നു എന്നതാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ, രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ നാലാം നമ്പർ സ്ഥാനത്ത് തിളങ്ങാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിയുന്നില്ല. പന്തിന്റെ ബാറ്റിങ് ഓർഡറിലെ സ്ഥാനം അൽപം താഴേയ്ക്കു മാറ്റി അഞ്ചാമതോ ആറാമതോ ആക്കിയാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേയുള്ളൂ. ഈ നമ്പറുകളിൽ പന്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ പ്രകടനത്തിന് സാധ്യത കൂടുതലാണ്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നാലാം നമ്പർ സ്ഥാനത്ത് റൺസ് കണ്ടെത്താനുള്ള വിദ്യ അദ്ദേഹത്തിനു വശമില്ല എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം’ – ലക്ഷ്മൺ പറഞ്ഞു.

എല്ലാ കളിക്കാർക്കും ഇത്തരം വിഷമ ഘട്ടങ്ങളുണ്ടാകും എന്നും ലക്ഷ്മൺ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പന്തിനെ അനാവശ്യ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കു വിട്ടുകൊടുക്കാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ലക്ഷ്മൺ പറഞ്ഞു.

‘ഇത്തരം വിഷമസന്ധികൾ എല്ലാവരുടെയും കരിയറിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഒഴുക്കോടെ കളിക്കുന്നതാണ് പന്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ശൈലി. എന്നാൽ പെട്ടെന്നു ശൈലി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചതോടെ അതേ ഫലം (ഐപിഎല്ലിൽ ഡൽഹിക്കായി നടത്തുന്ന ഉജ്വല പ്രകടനം) ഇവടെ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നേയുള്ളൂ. തന്റെ കളിയിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനും സ്ട്രൈക്ക് റൊട്ടേറ്റു ചെയ്തു കളിക്കാനും പന്ത് നടത്തുന്ന ശ്രമം കഴിഞ്ഞ മൽസരത്തിൽ കണ്ടതാണ്. എന്നാൽ, ഇന്നിങ്സിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷോട്ട് സിലക്ഷൻ ഒരിക്കൽക്കൂടി പരാജയമായി’ – ലക്ഷ്മൺ പറഞ്ഞു.

ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ശ്രേയസ് അയ്യർ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ എന്നിവരാണ് നാലാം നമ്പർ സ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ അനുയോജ്യർ എന്നും ലക്ഷ്മൺ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ‘ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നാലാം നമ്പറിൽ ബാറ്റു ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ശ്രേയസ് അയ്യരും ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും ടീമിലുണ്ട്. ഇരുവർക്കും ഈ സ്ഥാനത്ത് പന്തിനേക്കാൾ അനുഭവസമ്പത്തുമുണ്ട്’ – ലക്ഷ്മൺ പറഞ്ഞു.

മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ പിൻഗാമിയെന്ന നിലയിൽ ആ വലിയ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന്റെ സമ്മർദ്ദവും പന്തിന്റെ പ്രകടനത്തിൽ നിഴലിക്കുണ്ടെന്ന് ലക്ഷ്മൺ നിരീക്ഷിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനു വേണ്ടി ഒട്ടേറെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ധോണി. ആ സ്ഥാനത്താണ് പന്ത് കളിക്കുന്നത്. സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ഫോം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും പന്തിനെ അഞ്ചാം നമ്പറിലേക്കോ ആറാം നമ്പറിലേക്കോ മാറ്റുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം’ – ലക്ഷ്മൺ പറഞ്ഞു.

