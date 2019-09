‘റിസ്ക്’ എടുത്താലേ നേട്ടമുണ്ടാകൂ: ‘ടോസ് ദുരന്ത’ത്തിനു പിന്നാലെ കോലി

ബെംഗളൂരു∙ ‘റിസ്ക്’ എടുത്താൽ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാനാകൂ എന്ന വിശ്വാസക്കാരനാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം നായകൻ വിരാട് കോലി. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലെ അവസാന മൽസരത്തിൽ ചേസിങ്ങിനു പേരുകേട്ട മൈതാനത്ത് ടോസ് നേടിയിട്ടും ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്യാനെടുത്ത തീരുമാനത്തെ കോലി ന്യായീകരിക്കുന്നതും ഈ തത്വം കൊണ്ടുതന്നെ. മികച്ച കോംബിനേഷനുകൾ കണ്ടെത്താൻ ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളും ആവശ്യമാണെന്ന് മൽസരശേഷം കോലി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘നോക്കൂ, ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ചില റിസ്ക് എടുക്കേണ്ടിവരും. ക്രിക്കറ്റിന്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. കളത്തിലിറങ്ങി കളിക്കുന്നതുവരെ നമുക്ക് യാതൊന്നും ഉറപ്പില്ല. സുരക്ഷിതമായ ഇടങ്ങളിൽനിന്ന് ഇടയ്ക്കെങ്കിലും പുറത്തിറങ്ങാൻ നാം തയാറാകണം. ടോസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിർഭയ മനോഭാവം രൂപ്പെടുത്തിയേ തീരൂ. ടീമെന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ കളിയിൽ ടോസിന് പ്രാധാന്യമുണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് അടിസ്ഥാന തത്വം’ – കോലി വിശദീകരിച്ചു.

‘ഇത്തരം തകർച്ചയ്ക്കുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ മുന്നിൽ കണ്ടാണ് ബാറ്റിങ്ങിനു കൂടി കെൽപ്പുള്ള താരങ്ങളെ ഒൻപതാം നമ്പർ വരെ നാം പരീക്ഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്താലും ബോൾ ചെയ്താലും നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടാകും. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള തയാറെടുപ്പിനേക്കാൾ എപ്പോഴും നല്ലത്, ഏതു സാഹചര്യത്തിലും എന്തും ചെയ്യാനുള്ള മനക്കട്ടിയാണ്’ – കോലി പറഞ്ഞു.

‘അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഇത്തരം ‘റിസ്കുകൾ’ എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ടീമെന്ന നിലയിൽ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയും അടയും. ലോകകപ്പിനു മുന്നോടിയായി അത്തരം പോരായ്മകളെല്ലാം മറികടക്കുന്നു എന്നുറപ്പാക്കാനാണ് നിലവിൽ നമ്മുടെ ശ്രമം’ – കോലി വ്യക്തമാക്കി.

ബാറ്റിങ് ഓൾറൗണ്ടർമാരെ നിറച്ചെത്തിയ ഇന്ത്യ ബെംഗളൂരുവിൽ നടന്ന മൂന്നാം ട്വന്റി20 മൽസരത്തിൽ ഒൻപതു വിക്കറ്റിനാണ് തോറ്റത്. ഇതോടെ പരമ്പര 1–1 സമനിലയിലായി. ആദ്യ മൽസരം മഴമൂലം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. രണ്ടാമതു ബാറ്റു ചെയ്യുന്നവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ചരിത്രമുള്ള ബെംഗവൂരുവിലെ ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ടോസ് നേടിയിട്ടും ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്യാനുള്ള കോലിയുടെ തീരുമാനം ക്രിക്കറ്റ് വൃത്തങ്ങളിൽ അമ്പരപ്പ് ഉളവാക്കിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മൽസരത്തിനു പിന്നാലെ കോലി വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

ഇതുവരെ ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആറ് ട്വന്റി20 മൽസരങ്ങളിലും ടോസ് നേടിയ ടീം ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ചരിത്രമില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത് നേടുന്ന സ്കോർ പ്രതിരോധിക്കാൻ കൂടി ടീമിനെ സജ്ജമാക്കാനായിരുന്നു ശ്രമമെന്നും കോലി വിശദീകരിച്ചു. 134 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം അത്ര വലുതൊന്നുമായിരുന്നില്ലെന്ന് സമ്മതിച്ച കോലി, ഈ സ്കോർ പ്രതിരോധിക്കാനാകെ ടീം 9 വിക്കറ്റിനു തോറ്റതിന് ബോളർമാരെ കുറ്റപ്പെടുത്താനും തയാറായില്ല.

‘ബോളർമാർ അവരുടെ സുരക്ഷിത താവളത്തിൽനിന്ന് പുറത്തുവരിക എന്നു പറയുമ്പോൾ കുറഞ്ഞത് 160 റൺസെങ്കിലും അവർക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ അതു 130 ആകുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ചപോലെ പ്രതിരോധിക്കാനാകുന്നില്ല. അതിന്റെ പേരിൽ ബോളർമാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇത്രയും ചെറിയ സ്കോർ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, ഒന്നോ രണ്ടോ ഓവർകൊണ്ട് കളി മാറുമെന്ന സമ്മർദ്ദവും അവരെ അലട്ടും. എങ്കിലും ഈ പരമ്പര മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനം ആശാവഹമാണ് എന്നാണ് എന്റെ പക്ഷം. നിലവിൽ നാം പരീക്ഷിക്കുന്ന താരങ്ങളോട് കുറച്ചുകൂടി സഹിഷ്ണുത കാട്ടണം. ചെറിയ പിഴവുകൾ സമയമെടുത്ത് തിരുത്താവുന്നതേയുള്ളൂ’ – കോലി പറഞ്ഞു.

