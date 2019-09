ധവാനു പിന്നാലെ ബാറ്റു ചെയ്യാൻ പന്തും അയ്യരും ഒരുമിച്ച്; കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കണമേ...

ഇന്ത്യ–ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മൂന്നാം ട്വന്റി20 മൽസരത്തിനിടെ ഋഷഭ് പന്തും ശ്രേയസ് അയ്യരും ബാറ്റു ചെയ്യാൻ ഒരുമിച്ച് ഡ്രസിങ് റൂമിൽനിന്നിറങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി. ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങേണ്ട ക്രമത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബാറ്റിങ് പരിശീലകൻ നൽകിയ നിർദ്ദേശം ഇരുവരിലും ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് പ്രശ്നമായതെന്ന് കോലി വിശദീകരിച്ചു. സംഭവത്തെ തമാശരൂപേണ വിശദീകരിച്ച കോലി, ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് ക്രീസിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒരേ സമയത്ത് പിച്ചിൽ മൂന്നു ബാറ്റ്സ്മാൻമാരായേനേ എന്നും പറഞ്ഞു.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ സ്പിന്നർ ടെബ്രായിസ് ഷംസി എറിഞ്ഞ എട്ടാം ഓവറിലാണ് സംഭവം. ഈ ഓവറിന്റെ രണ്ടാം പന്തിൽ ഓപ്പണർ ശിഖർ ധവാൻ പുറത്തായി. ധവാൻ തിരികെ പലവിയനിലേക്കു മടങ്ങിയതിനൊപ്പം ടെലിവിഷൻ ക്യാമറകൾ ഇന്ത്യൻ ഡ്രസിങ് റൂമിനു നേരെ തിരിഞ്ഞു. പതിവുപോലെ ബാറ്റിങ്ങിന് സുസജ്ജനായി വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഋഷഭ് പന്ത് പുറത്തേക്കു വന്നു. തൊട്ടുപിന്നാലെ എല്ലാവരെയും അദ്ഭുതപ്പെടുത്തി ശ്രേയസ് അയ്യരും ബാറ്റിങ്ങിന് തയാറായി പുറത്തെത്തി.

ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ നാലാം നമ്പർ ബാറ്റിങ് പൊസിഷനെച്ചൊല്ലി ടീം മാനേജ്മെന്റിന് ലോകകപ്പു മുതലുള്ള ‘കൺഫ്യൂഷൻ’ താരങ്ങളെയും ബാധിച്ചോ എന്ന അന്ധാളിപ്പിലായിരുന്നു ആരാധകർ. ധവാനു പകരക്കാരനെ കാത്ത് കളത്തിൽനിന്ന ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയും ഇരുവരും ഒരുമിച്ചിറങ്ങുന്നതു കണ്ട് വിസ്മയിച്ചു. ഇതിനിടെ ഒന്ന് അമാന്തിച്ച ശേഷം പന്ത് നേരെ കളത്തിലേക്കു തന്നെ നീങ്ങി. ഇതോടെ ശ്രേയസ് അയ്യർ തിരികെ ഡ്രസിങ് റൂമിലേക്കും പോയി.

മൽസരശേഷം ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ചെറിയൊരു ആശയക്കുഴപ്പം മാത്രമാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണമായതെന്ന് കോലി വിശദീകരിച്ചത്. ‘അവിടെ ചെറിയൊരു ആശയക്കുഴപ്പം ഉടലെടുത്തു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്’ എന്നായിരുന്നു കോലിയുടെ പ്രതികരണം.

‘ബാറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ് പരിശീലകൻ വിക്രം റാത്തോഡ് ഇരുവരുമായും സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ ആര് ഏത് പൊസിഷനിൽ ഇറങ്ങണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ചെറിയ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായി. ഇതോടെയാണ് ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് ബാറ്റിങ്ങിനായി ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങിയത്. രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് പിച്ചിലേക്കു വന്നാൽ നല്ല രസമായേനേ. ഒരേസമയം മൂന്നു ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ കളത്തിൽ’ – കോലി പറഞ്ഞു.

കളത്തിലെ സാഹചര്യമനുസരിച്ച് ആരിറങ്ങണമെന്നു തീരുമാനിക്കാമെന്നായിരുന്നു റാത്തോഡിന്റെ തീരുമാനമെന്നും കോലി വിശദീകരിച്ചു. ‘10 ഓവറിനു ശേഷമാണ് നാലാമൻ ക്രീസിലെത്തേണ്ടതെങ്കിൽ ഋഷഭ് പന്ത് ഇറങ്ങട്ടെ എന്നായിരുന്നു തീരുമാനം. അതിനു മുൻപ് രണ്ടാം വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായാൽ ശ്രേയസ് അയ്യർ വരട്ടെ എന്നും നിശ്ചയിച്ചു. ഈ തീരുമാനമാണ് ഇരുവർക്കും ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ചത്. മൽസരത്തിലെ ഏതു ഘട്ടത്തിൽ ആരു ക്രീസിൽ വരണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇരുവർക്കും ധാരണയില്ലാതെ പോയി’ – കോലി വിശദീകരിച്ചു.

അതേസമയം, നാലാനമായി ക്രീസിലെത്തിയ പന്തിനും അഞ്ചാമനായെത്തിയ ശ്രേയസ് അയ്യർക്കും മൽസരത്തിൽ കാര്യമായ ചലനം സൃഷ്ടിക്കാനുമായില്ല. പന്ത് 21 പന്തിൽ 19 റൺസെടുത്തും അയ്യർ എട്ടു പന്തിൽ അഞ്ച് റൺസെടുത്തും പുറത്തായി. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ഇടംകയ്യൻ സ്പിന്നർ ബ്യോൺ ഫോർച്യൂണാണ് ഇരുവരെയും മടക്കിയത്. മൽസരം ഒൻപതു വിക്കറ്റിനു തോറ്റ ഇന്ത്യ പരമ്പരയിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുമായി സമനിലയിൽ പിരിയുകയും ചെയ്തു.

English Summary: When both Rishabh Pant and Shreyas Iyer walked in to bat at No. Four