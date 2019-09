ആദ്യ മൂന്ന് ഓവർ മെയ്ഡൻ, മൂന്നു വിക്കറ്റും; ചരിത്രം കുറിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ദീപ്തി ശർമ

സൂറത്ത്∙ രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിൽ പുതുചരിത്രമെഴുതിയ ഇന്ത്യൻ വനിതാ താരം ദീപ്തി ശർമ. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ട്വന്റി20 മൽസരത്തിൽ മൂന്ന് മെയ്ഡൻ ഓവറുകൾ എറിഞ്ഞാണ് ദീപ്തി റെക്കോർഡ് ബുക്കിൽ ഇടംപിടിച്ചത്. ട്വന്റി20യിൽ ഒരു ബോളർക്ക് പരമാവധി എറിയാവുന്നത് നാല് ഓവർ ആണെന്നിരിക്കെയാണ് ദീപ്തി ശർമ അതിൽ മൂന്ന് ഓവറും മെയ്ഡനാക്കിയത്. ട്വന്റി20യിൽ മൂന്ന് മെയ്ഡൻ ഓവർ എറിയുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമാണ് ദീപ്തി. നാല് ഓവറിൽ എട്ടു റൺസ് വിട്ടുകൊടുത്ത് മൂന്നു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ദീപ്തി തന്നെയാണ് കളിയിലെ താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതും.

മൽസരത്തിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ എട്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 130 റൺസാണെടുത്തത്. 34 പന്തിൽ മൂന്നു ഫോറും രണ്ടു സിക്സും സഹിതം 43 റൺസെടുത്ത ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗറായിരുന്നു ടോപ് സ്കോറർ. താരതമ്യേന ചെറിയ വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റെടുത്ത ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ ഉജ്വല ബോളിങ്ങുമായി കളം നിറഞ്ഞ ദീപ്തി ശർമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ വരിഞ്ഞുമുറുക്കുകയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഒരു പന്തു ബാക്കിനിൽക്കെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 119 റണ്‍സിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. ഇന്ത്യൻ വിജയം 11 റൺസിന്.

മൽസരത്തിൽ എറിഞ്ഞ ആദ്യ മൂന്ന് ഓവറും മെയ്ഡൻ ആക്കിയ ദീപ്തിയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടത്. ഇതിൽ രണ്ട് ഓവറുകൾ വിക്കറ്റ് മെയ്ഡനായിരുന്നു. നാലാം ഓവറിന്റെ ആദ്യ പന്തിലാണ് ദീപ്തി മൽസരത്തിലെ ആദ്യ റൺ വഴങ്ങിയത്. 3-3-0-3 എന്ന നിലയിൽ ദീപ്തി ആദ്യ മൂന്ന് ഓവർ പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ 14 ഓവറിൽ ഏഴിന് 73 റൺസ് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക.

രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിൽ മൂന്ന് മെയ്ഡൻ ഓവർ ബോൾ ചെയ്യുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരവും ലോകത്തെ ഒൻപതാമത്തെ താരവുമാണ് ദീപ്തി. ഇവരെല്ലാം വനിതാ താരങ്ങളാണെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. പുരുഷ ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്നുവരെ ഒരു ബോളറും മൂന്ന് മെയ്ഡൻ ഓവർ എറിഞ്ഞിട്ടില്ല. മൽസരത്തിൽ ബോൾ ചെയ്ത 19–ാമത്തെ പന്തിൽ മാത്രമാണ് ദീപ്തി ആദ്യ റൺ വിട്ടുകൊടുത്തത്. രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിൽ റൺ വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ഇതിലുമധികം പന്തെറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൂന്നു താരങ്ങൾ മാത്രമാണ്. മാലിക്കെതിരെ റണ്‍സ് വഴങ്ങാതെ നാല് ഓവറും ബോൾ ചെയ്ത ടാൻസാനിയ താരം പെറിസ് മമൂന്യയ്ക്കാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം.

കഴിഞ്ഞ വർഷം തായ്‌ലൻഡിനെതിരെ യുഗാണ്ടൻ താരം കരോൾ നാമുഗെൻയി നാല് ഓവറിൽ ഒരു റൺ മാത്രം വഴങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. റൺ വഴങ്ങായെ 23 പന്തുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ കരോൾ, അവസാന പന്തിനു തൊട്ടുമുൻപ് ഒരു വൈഡ് എറിഞ്ഞതോടെയാണ് റെക്കോർഡ് കൈവിട്ടത്.

∙ 15 വയസ്സ്, ഇന്ത്യൻ താരം

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ട്വന്റി20 മൽസരത്തിലൂടെ രാജ്യാന്തര അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ഇന്ത്യൻ താരം ഷഫാലി വർമയും റെക്കോർഡ് ബുക്കിൽ ഇടംപിടിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയണിയുമ്പോൾ 15 വർഷവും 239 ദിവസവുമാണ് ഷഫാലിയുടെ പ്രായം. പുരുഷ, വനിതാ വിഭാഗങ്ങളിൽ രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിൽ അരങ്ങേറുന്ന പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമാണ് ഷഫാലി. ആദ്യ മൽസരത്തിൽ ഓപ്പണറായിറങ്ങിയ ഷഫാലി, അക്കൗണ്ട് തുറക്കാതെ പുറത്തായിരുന്നു.

എല്ലാ ഫോർമാറ്റും പരിഗണിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിൽ അരങ്ങേറുന്ന പ്രായം കുറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ താരം കൂടിയാണ് ഷഫാലി. 14 വർഷവും 165 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഏകദിന അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ഗാർഗി ബാനർജിയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒന്നാമത്. 1978ലായിരുന്നു ഗാർഗിയുടെ അരങ്ങേറ്റം.

