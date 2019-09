പ്രമുഖരില്ലാതെ ലങ്കൻ ടീം പാക്കിസ്ഥാനിൽ; താരങ്ങൾക്ക് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ലെവൽ സുരക്ഷ

കറാച്ചി ∙ നീണ്ട കാലത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം പാക്കിസ്ഥാനിലെത്തിയ ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് കനത്ത സുരക്ഷാ വലയത്തിൽ ഉജ്വല സ്വീകരണമൊരുക്കി പാക്കിസ്ഥാൻ. ഭീകരാക്രമണ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് മുഖ്യധാരാ ടീമുകൾ ഇവിടേക്കു വരാൻ മടിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ വരവ്. പ്രമുഖ താരങ്ങളിൽ ചിലർ പാക്കിസ്ഥാനിൽ കളിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചെങ്കിലും തയാറുള്ള താരങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് അവർ ഇവിടെയെത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2009ൽ ശ്രീലങ്കൻ ടീമിനെതിരെ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തെ തുടർന്ന് മറ്റു ടീമുകൾ ഇവിടേക്കു വരാൻ മടിക്കുമ്പോഴാണ്, ശ്രീലങ്കൻ ടീമിന്റെ വരവ്.

അതേസമയം ട്വന്റി20 നായകൻ ലസിത് മലിംഗ, ഏകദിന ടീം നായകൻ ദിമുത് കരുണരത്‍നെ എന്നിവരുൾപ്പെടെ ലങ്കൻ ടീമിലെ 10 പ്രമുഖ താരങ്ങൾ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ പാക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെയെത്തിയ ലങ്കൻ താരങ്ങളെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ലെവൽ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ വരവേറ്റത്. കറാച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്നിറങ്ങിയ ശ്രീലങ്കൻ താരങ്ങളെ ഉടനടി അവിടെനിന്നു നീക്കി. കനത്ത മഴയ്ക്കിടെ ലങ്കൻ താരങ്ങളെ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കാറുകളിലാണ് ടീം താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിലെത്തിച്ചത്.

പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ മൂന്നുവീതം ഏകദിന, ട്വന്റി20 മൽസരങ്ങളാണ് ശ്രീലങ്ക കളിക്കുന്നത്. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ഏകദിനം സെപ്റ്റംബർ 27ന് കറാച്ചിയിൽ നടക്കും. 29, ഒക്ടോബർ മൂന്ന് തീയതികളിൽ കറാച്ചിയിൽത്തന്നെയാണ് മറ്റ് ഏകദിനങ്ങളും. പരമ്പരയിലെ മൂന്ന് ട്വന്റി20 മൽസരങ്ങൾ ലഹോറിൽ നടക്കും. പരമ്പരയുടെ ഭാഗമായ ടെസ്റ്റ് മൽസരങ്ങളും ഇവിടെ നടത്താൻ പാക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും ശ്രീലങ്കൻ ബോർഡ് അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതോടെ ടെസ്റ്റ് മൽസരങ്ങൾ യുഎഇയിൽ നടക്കും.

പോലീസ്, പാരാമിലിട്ടറി റേഞ്ചേഴ്സ് എന്നിവർക്ക് സംയുക്തമായാണ് ശ്രീലങ്കൻ ടീമിന്റെ സുരക്ഷാ ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മൽസരങ്ങൾ നടക്കുന്ന വേദികളും ഇവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ലഹോറിലെ ട്രെയിനിങ് ക്യാംപിനു ശേഷം പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമും കറാച്ചിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

2009ൽ മൽസരത്തിനായി വേദിയിലേക്കു പോകുന്നതിനിടെയാണ് ശ്രീലങ്കൻ ടീം സഞ്ചരിച്ച ബസിനുനേരെ ഭീകരാക്രമണമുണ്ടായത്. ഇതേത്തുടർന്ന് ലങ്കൻ ടീം പരമ്പര വെട്ടുച്ചുരുക്കി നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങി. പിന്നീട് ടെസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളൊന്നും പാക്കിസ്ഥാനിൽ ദൈർഘ്യമുള്ള പരമ്പര കളിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ശ്രീലങ്കൻ ടീം 2018ൽ ഒരേയൊരു ട്വന്റി20 മൽസരം കളിച്ചതാണ് അപവാദം. പ്രമുഖ താരങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ വിൻഡീസ് ടീമും കഴിഞ്ഞ വർഷം കറാച്ചിയിൽ മൂന്ന് ട്വന്റി20 മൽസരങ്ങൾ കളിച്ചു. 2017ലും 2018ലും ഐസിസിയുടെ ലോക ഇലവനും ഇവിടെ ട്വന്റി20 പരമ്പര കളിക്കാനെത്തി.

English Summary: Pakistan vs Sri Lanka: Visitors greeted by presidential level security in Karachi ahead of limited-overs series