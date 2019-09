ശാസ്ത്രിയും കോലിയും പന്തിനോടു സംസാരിക്കണം, വഴികാട്ടണം: യുവരാജ് സിങ്

മുംബൈ∙ തുടർച്ചയായ ബാറ്റിങ് പരാജയങ്ങളുടെ പേരിൽ വിമർശനങ്ങളുടെ മധ്യേ നട്ടംതിരിയുന്ന യുവതാരം ഋഷഭ് പന്തിനെ പിന്തുണച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം യുവരാജ് സിങ് രംഗത്ത്. പന്തിനെതിരായ അനന്തമായ വിമർശനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത യുവരാജ്, ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയും പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ താരത്തെ സഹായിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പറെന്ന നിലയിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉദിച്ചുയർന്ന താരമല്ല മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയെന്നും യുവി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹത്തിനു പകരക്കാരനെ കണ്ടെത്താനും കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കണം. ഇന്ത്യൻ ഏകദിന ടീമിൽ നാലാം നമ്പർ സ്ഥാനത്തേക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള താരമെന്ന് യുവരാജ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ആളാണ് പന്ത്.



ലോകകപ്പിനുശേഷം നടന്ന രണ്ട് ട്വന്റി20 പരമ്പരകളിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ പന്തിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. വിൻഡീസിൽ അവസാന ട്വന്റി20യിൽ നേടിയ അർധസെഞ്ചുറി മാത്രമാണ് ആകെ എടുത്തു പറയാനുള്ളത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ രണ്ടു മൽസരങ്ങളിലും പരാജയപ്പെട്ടു. തുടർച്ചയായി അവസരം ലഭിച്ചിട്ടും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പന്തിന് സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന വിമർശനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പിന്തുണയേകി യുവിയുടെ രംഗപ്രവേശം.

‘ഋഷഭ് പന്തിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ആവശ്യത്തിലധികം അദ്ദേഹം വിമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. പ്രതിഭയ്ക്കൊത്ത പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചുകൂടേ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽനോട്ട ചുമതല വഹിക്കുന്ന പരിശീലകനും (രവി ശാസ്ത്രി) ക്യാപ്റ്റനുമാണ് (വിരാട് കോലി) ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാർഗദർശികളാകേണ്ടത്’ – യുവരാജ് പറഞ്ഞു.

‘ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിലൂടെ യുവതാരങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പണം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ സ്വാധീനത്തിൽപ്പെടാതെ കരിയറിൽ എന്തിനാണ് അവർ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതെന്ന കാര്യത്തിൽ ആരെങ്കിലും അവരോടു സംസാരിക്കണം. ഇതിനകം വിദേശത്ത് രണ്ട് ടെസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി നേടിയ താരമാണ് പന്ത് എന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. വളരെയധികം പ്രതിഭാധനനായ താരമാണയാൾ. അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളും നൽകാനും എന്തിലാണ് ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനും ആരെങ്കിലും തയാറാകണം’ – യുവി പറഞ്ഞു.

ഇപ്പോഴുള്ള വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരിൽ ഏറ്റവും പ്രതിഭാധനൻ പന്താണെന്നു കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൽത്തന്നെ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും യുവി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പന്തിനു പ്രതിഭയുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നെങ്കിൽ കൂടുതൽ അവസരങ്ങളൊരുക്കുക. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലേക്കു മടങ്ങി കൂടുതൽ മൽസരപരിചയം നേടാൻ ആവശ്യപ്പെടുക. തുടർച്ചയായ വിമർശനം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടാകുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. പകരം അദ്ദേഹത്തോടു സംസാരിച്ച് ആത്മവിശ്വാസം പകരുക’ – യുവരാജ് പറഞ്ഞു.

‘ഒരാളിൽനിന്ന് അവരുടെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം എങ്ങനെയാണ് പുറത്തെടുക്കാനാകുക? അതിന് ആദ്യം അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനഃശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കണം. ശേഷം അതിനനുസരിച്ച് വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തണം. അടിച്ചമർത്താനും ഇടിച്ചിരുത്താനുമാണ് ശ്രമമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൽനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടില്ല’ – യുവി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഗാരി കിർസറ്റനും പാഡി അപ്ടനും വരുന്നതുവരെ ഫോം നഷ്ടമാകുന്ന താരങ്ങളെ മാനസികമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് യുവരാജ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഫോം നഷ്ടമാകുന്ന താരങ്ങളെ മാനസികമായിക്കൂടി ഉത്തേജിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തുടർച്ചയായ വിമർശനങ്ങൾ മോശം ഫലമേ നൽകൂ. അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ യുവതാരങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക, കൂടുതൽ നന്നായി കളിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക, അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക – യുവരാജ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Yuvraj Singh Wants End to Criticism of Rishabh Pant, Calls on Virat Kohli to Help