അന്ന് കാലുപിടിച്ചിട്ടാണ് ഓപ്പണറാകാൻ അവസരം തന്നത്: സച്ചിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ

മുംബൈ∙ ആദ്യം സൗരവ് ഗാംഗുലി – സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ, പിന്നീട് വീരേന്ദർ സേവാഗ് – സച്ചിൻ തെന്‍ഡുൽക്കർ... ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വ്യക്തമായൊരു മേൽവിലാസം സമ്മാനിക്കുന്നതിൽ ഈ ഓപ്പണിങ് ജോഡികൾ വഹിച്ച പങ്ക് തീരെ ചെറുതല്ല. എതിരാളികൾ എത്ര കൊമ്പൻമാരായാലും ഈ വമ്പൻമാർക്കു മുന്നിൽ അവർ മുട്ടുമടക്കിയ എത്രയോ ആവേശച്ചിത്രങ്ങളുണ്ട്, ആരാധകരുടെ മനസ്സിൽ. ഏകദിനത്തിൽ ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് എന്നതുൾപ്പെടെ ഒരുപിടി റെക്കോർഡുകളും സച്ചിൻ ഉൾപ്പെട്ട ഈ കൂട്ടുകെട്ടുകളുടെ പേരിലാണ്.

എന്നാൽ, ഓപ്പണിങ് സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള തന്റെ വരവ് അത്ര അനായാസമായിരുന്നില്ലെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സച്ചിൻ. 1994ൽ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ ഓക്‌ലൻഡിൽ നടന്ന ഏകദിന മൽസരത്തിലാണ് സച്ചിൻ ആദ്യമായി ഓപ്പണറുടെ വേഷത്തിലെത്തിയത്. ടീം അധികൃതരുടെ കാലുപിടിച്ചാണ് താൻ അന്ന് ഓപ്പണറായതെന്ന് ഒരു വിഡിയോ പോസ്റ്റിലാണ് സച്ചിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. തോൽക്കുമെന്ന് ഭയന്ന് ‘റിസ്ക്’ എടുക്കാൻ മടിക്കരുതെന്ന് വിശദീകരിക്കാനാണ് തന്റെ അനുഭവം സച്ചിൻ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

‘1994ൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഞാൻ ആദ്യമായി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് വിക്കറ്റ് കളയാതിരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ടീമുകളുടെ പൊതുവായ തന്ത്രം. എന്നാൽ, ഇതിനു പകരം മറ്റൊരു തന്ത്രമായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ. ബാറ്റിങ് ഓർഡറിൽ മുൻപോട്ടു കയറിയാൽ എതിർ ടീമിന്റെ ബോളർമാരെ കടന്നാക്രമിക്കാമെന്ന് ഞാൻ കണക്കുകൂട്ടി. എന്നാൽ, ഓപ്പണിങ്ങിൽ അവസരം കിട്ടാൻ ടീം അധികൃതരുടെ കാലുപിടിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇക്കുറി പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വരില്ല എന്ന് വാക്കുകൊടുത്തിട്ടാണ് അന്ന് എനിക്ക് ഓപ്പണറാകാൻ പറ്റിയത്’ – സച്ചിൻ വെളിപ്പെടുത്തി.

‘ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ ഓക്‌ലൻഡിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി ഓപ്പൺ ചെയ്തത്. അന്ന് 49 പന്തിൽ 82 റൺസ് നേടി. പിന്നീട് ഓപ്പണറായി തുടരാൻ ആരുടെയും പിന്നാലെ പോകേണ്ടി വന്നില്ല. എന്നെ ഓപ്പണറാക്കാൻ അവർക്കു തന്നെ താൽപര്യമായി. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഒന്നു മാത്രം. തോൽവി ഭയന്ന് പിൻമാറരുത്’ – സച്ചിൻ പറഞ്ഞു.

∙ മധ്യനിരയിൽനിന്ന് ഓപ്പണിങ്ങിലേക്ക്...

1990കളുടെ ആരംഭത്തിൽ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെത്തിയ സച്ചിൻ, മധ്യനിരയിലാണ് ആദ്യം നിലയുറപ്പിച്ചത്. ഇക്കാലയളവിൽ മനോജ് പ്രഭാകർ, നവ്ജ്യോത് സിങ് സിദ്ധു, അജയ് ജഡേജ തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു ഏകദിനത്തിൽ ടീം ഇന്ത്യയുടെ ഓപ്പണർമാർ. 1994ൽ സച്ചിൻ ആദ്യമായി ഓപ്പണറുടെ വേഷത്തിലെത്തുമ്പോൾ കൂട്ടിനുണ്ടായിരുന്നത് മനോജ് പ്രഭാകറായിരുന്നു. 1994–96 കാലഘട്ടത്തിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് 19 ഏകദിനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഓപ്പൺ ചെയ്തു. 46.38 റൺസ് ശരാശരിയിൽ 835 റണ്‍സും നേടി. ഇതിൽ രണ്ട് സെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ടുകളും നാല് അർധസെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ടുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതേ കാലയളവിൽ അജയ് ജഡേജയ്ക്കൊപ്പവും ഇരുപതോളം മൽസരങ്ങളിൽ സച്ചിൻ ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു.

രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ സച്ചിന്റെ നല്ലകാലം ആരംഭിക്കുന്നത് ഓപ്പണറായതിനു ശേഷമാണെന്നതാണ് സത്യം. ഏകദിനത്തിൽ 49 സെഞ്ചുറികൾ നേടി റെക്കോർഡിട്ട സച്ചിന്റെ ആദ്യ രാജ്യാന്തര സെഞ്ചുറി പിറക്കുന്നത് അഞ്ചു വർഷത്തോളം നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനു ശേഷമാണ്. 1994ൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ പിറന്ന ഈ സെഞ്ചുറി, മധ്യനിരയിൽനിന്ന് സച്ചിൻ ഓപ്പണറുടെ വേഷത്തിലേക്കു മാറിയതിനു ശേഷമാണ് പിറന്നത്. ഓപ്പണറെന്ന നിലയിലുള്ള ആദ്യ അഞ്ച് ഇന്നിങ്സുകളിൽ 82, 63, 40, 63, 73 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു സച്ചിന്റെ സ്കോറുകൾ. രാജ്യാന്തര ഏകദിനത്തിൽ 463 മൽസരങ്ങളിൽനിന്ന് 18,426 റൺസ് നേടിയാണ് സച്ചിന്‍ വിരമിച്ചത്. ഇന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏകദിന റൺസുകളുടെ റെക്കോർഡ് സച്ചിന്റെ പേരിൽ തന്നെ!

English Summary: Sachin Tendulkar reveals he had to ‘beg and plead’ to open innings for India