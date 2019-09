പന്തിനു പകരം സാഹയ്ക്ക് അവസരം നൽകണം: മുൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ദീപ് ദാസ്ഗുപ്ത

കൊൽക്കത്ത∙ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ ഋഷഭ് പന്തിനു പകരം വെറ്ററൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ വൃദ്ധിമാൻ സാഹയ്ക്ക് അവസരം നൽകണമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ദീപ് ദാസ്ഗുപ്ത. നിലവിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച വിക്കറ്റ് കീപ്പറാണ് സാഹയെന്നു പറ‍ഞ്ഞ ഗുപ്ത, ടെസ്റ്റിൽ ബാറ്റിങ്ങിനേക്കാള്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങിലെ മികവിനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പന്തിന്റെ ഫോമിനെച്ചൊല്ലിയും ശൈലിയെച്ചൊല്ലിയും കടുത്ത അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ ഉയരുന്നതിനിടെയാണ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ദീപ് ദാസ്ഗുപ്തയുടെ രംഗപ്രവേശം.

‘പരുക്കിൽനിന്ന് മുക്തനായി തിരിച്ചെത്തിയശേഷം, മികച്ച ഫോമിലാണ് വൃദ്ധി (വൃദ്ധിമാൻ സാഹ) കളിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ലോകത്തുള്ള വിക്കറ്റ് കീപ്പർമാരിൽ ഏറ്റവും മികച്ചയാളാണ് സാഹയെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇന്ത്യ അഞ്ചു ബോളർമാരെ കളിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ, ഒരു സ്പെഷലിസ്റ്റ് ബാറ്റ്സ്മാന്റെ കുറവു നികത്താൻ മാത്രം മികവ് സാഹയുടെ ബാറ്റിങ്ങിനുണ്ടോ എന്നതു മാത്രമാണ് ചോദ്യം’ – ഗുപ്ത പറഞ്ഞു.

ബാറ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഋഷഭ് പന്ത് സാഹയേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചമാണെന്നു സമ്മതിച്ച ഗുപ്ത, ടീമിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാനേജ്മെന്റ് അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ നിർണായകമാകുന്നത് ഈ ഘടകമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങിലെ മികവാണ് മാനദണ്ഡമെങ്കിൽ പന്തിനേക്കാൾ നല്ലത് സാഹ തന്നെയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘വൃദ്ധി പന്തിനേക്കാൾ മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാനോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും. അല്ലായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർണായകമായ ആ ചോദ്യം ഉയരും. മികച്ച വിക്കറ്റ് കീപ്പറെയാണോ ബാറ്റ്സ്മാനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം? വെസ്റ്റിൻഡീസ് പര്യടനത്തിൽ പന്തിന്റെ പ്രകടനം ശ്രദ്ധിച്ചതിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയട്ടെ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന പരമ്പരയിൽ സാഹയ്ക്കാണ് അവസരം നൽകേണ്ടതെന്ന പക്ഷക്കാരനാണ് ഞാൻ’ – ഗുപ്ത പറഞ്ഞു.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ മൂന്ന് മൽസരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് വിശാഖപട്ടണത്ത് തുടക്കമാകാനിരിക്കെയാണ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ദീപ് ദാസ്ഗുപ്തയുടെ രംഗപ്രവേശം. ടെസ്റ്റിൽ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ പിൻഗാമിയായി ആദ്യം ഉയർത്തിക്കാട്ടപ്പെട്ട 34കാരനായ സാഹയ്ക്ക്, ഇടയ്ക്ക് സംഭവിച്ച പരുക്കാണ് തിരിച്ചടിയായത്. ഇതുവരെ 32 ടെസ്റ്റുകളിൽ ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയണിഞ്ഞ സാഹ, 30.63 റൺസ് ശരാശരിയിൽ 1164 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ മൂന്നു സെഞ്ചുറികളും അഞ്ച് അർധസെഞ്ചുറികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിനു പുറമെ 75 ക്യാച്ചുകളും 10 സ്റ്റംപിങ്ങും സാഹയുടെ പേരിലുണ്ട്.

മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി ഇന്ത്യൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി അവതരിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഇന്ത്യ പരീക്ഷിച്ച ഒരുപിടി വിക്കറ്റ് കീപ്പർമാരിൽ ഒരാളാണ് ബംഗാളിൽനിന്നുള്ള ദീപ് ദാസ്ഗുപ്ത. ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിൽ എട്ട് ടെസ്റ്റുകളും അഞ്ച് ഏകദിനങ്ങളും കളിച്ചു. എട്ട് ടെസ്റ്റുകളിൽനിന്ന് 28.66 റൺസ് ശരാശരിയിൽ 344 റൺസ് നേടി. ഇതിൽ ഒരു സെഞ്ചുറിയും രണ്ട് അർധസെഞ്ചുറികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. അഞ്ച് ഏകദിനങ്ങളിൽനിന്ന് 17 റൺസ് ശരാശരിയിൽ 51 റൺസാണ് ആകെ സമ്പാദ്യം. പുറത്താകാതെ നേടിയ 24 റൺസാണ് ഉയർന്ന സ്കോർ.

