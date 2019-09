ബുമ്രയ്ക്ക് കുരുക്കായത് അസാധാരണ ശൈലി? റൺഅപ് വേണമെന്ന് മുൻ താരം

മുംബൈ∙ പരുക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ഫാസ്റ്റ് ബോളർ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തായിരുന്നു. പുറംവേദനയെ തുടർന്നാണ് ബുമ്രയെ ടീമിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത്. ബുമ്രയുടെ ആരോഗ്യനിലയ്ക്കു കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്നാണു വിശദീകരണം. എന്നാൽ ബോളിങ്ങിന് അസാധാരണമായ ആക്ഷൻ‌ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബുമ്രയുടെ ശൈലിയാണു ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു കാരണമെന്നാണു വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം.



അസാധാരണ ബോളിങ് ആക്ഷനാണു രാജ്യാന്തര തലത്തിൽതന്നെ ബുമ്രയെ ശ്രദ്ധേയനാക്കിയത്. പതിഞ്ഞ താളത്തിൽ‌ തുടങ്ങിയ സകല ശക്തിയുമാർജിച്ച് പന്തു ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതി. ബോളിങ്ങിനു മുൻപുള്ള ഓട്ടം (റൺ അപ്) തീരെ കുറവ്. റൺ അപ്പുകളില്ലാതെ നിരന്തരം അതിവേഗം ബോൾ ചെയ്യുന്നത് ബുമ്രയ്ക്കു സമാനമായ പരുക്കുകൾ ഇനിയും വരുത്തി വയ്ക്കുമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത്.



2018 ജനുവരിയിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെയാണ് ബുമ്ര ആദ്യ ടെസ്റ്റ് കളിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ ബുമ്ര കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആറു വർഷത്തോളമായി. 38 ഫസ്റ്റ്ക്ലാസ് മൽസരങ്ങളാണ് ബുമ്ര ഇതുവരെ കളിച്ചത്. ട്വന്റി20യില്‍ 140 ഉം ഏകദിനത്തില്‍ 83 ഉം മൽസരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി. ബുമ്രയുടെ ശരീരഘടനയ്ക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ചതു ട്വന്റി20 പോലുള്ള ചെറു ഫോർമാറ്റുകളിലെ മല്‍സരങ്ങളാണ്. അതേസമയം ബുമ്രയുടെ ആരോഗ്യനില അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് ബിസിസിഐ കാണുന്നതെന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ചീഫ് സിലക്ടർ എം.എസ്.കെ. പ്രസാദ് പ്രതികരിച്ചു. അടുത്തിടെ നടന്ന വെസ്റ്റിൻഡീസ് പര്യടനത്തിൽ നിയന്ത്രിത ഓവർ മൽസരങ്ങളിൽ ബുമ്രയ്ക്കു വിശ്രമം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ലോകകപ്പിനു മുന്‍പ് ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസീലൻഡ് പര്യടനത്തിലും ബുമ്ര വിശ്രമത്തിലായിരുന്നു.



ബുമ്രയുടെ ആരോഗ്യം മികച്ച രീതിയില്‍ നിലനിർത്താൻ ചെയ്യാനാകുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്നും എം.എസ്.കെ. പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലല്ല. ബുമ്രയ്ക്കു വിശ്രമം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുവത്വം ഏറെയുള്ള ബുമ്ര ഉടൻ കരുത്താർജിക്കും. ബുമ്ര എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിലും കളിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ട്വന്റി20ക്കു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്രമം അനുവദിച്ചുവെന്നും പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. താരങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി നടത്തുന്ന പരിശോധനയിലാണ് ബുമ്രയുടെ പരുക്ക് കണ്ടെത്തിയത്. പരുക്കുകൾ വളരെ നേരത്തേ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി സ്ഥിരമായി കളിക്കാരിൽ റേഡിയോളജി ടെസ്റ്റുകൾ നടത്താറുണ്ട്. വളരെ ചെലവേറിയ പരിശോധനകളാണിത്. എന്നാൽ ഗുരുതരമാകും മുൻപേ പരുക്കുകൾ കണ്ടെത്താമെന്നതാണു പരിശോധനയുടെ മേന്മ. ഒരു മാസത്തിനു ശേഷം ബുമ്ര വീണ്ടും പന്തെറി‍ഞ്ഞു തുടങ്ങും– ഇന്ത്യൻ ടീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.



ദൈർഘ്യമേറിയ ഫോർമാറ്റുകളിൽ ബുമ്ര കളിക്കാത്തതാണു പ്രശ്നങ്ങൾക്കു കാരണമെന്നാണ് ബിസിസിഐയിലെ ചിലരുടെ നിലപാട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം അതുമായി ഒത്തുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. വളരെയധികം ഭാരം ഓരോ ടെസ്റ്റ് മൽസരവും ബുമ്രയ്ക്കു നൽകുന്നു. ഒരു മൽസരത്തില്‍ 20 മുതൽ‌ 40 വരെ ഓവറുകൾ ബുമ്രയ്ക്ക് എറിയേണ്ടിവരുന്നു. മറ്റു കളിക്കാരെ പോലെയല്ല ബുമ്ര, എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിലും അദ്ദേഹം മികച്ച രീതിയിൽ പന്തെറിയുന്നു– ബിസിസിഐ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞു.



ബുമ്ര പന്തെറിയുമ്പോഴുള്ള ആക്ഷൻ ബോളിങ് വേഗത്തിനുപയോഗിക്കാത്തതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്കു കാരണമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ പേസ് ബോളർ മനോജ് പ്രഭാകരൻ പറയുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ ബോളർ‌ മുഹമ്മദ് ഷമിക്കും പരുക്കുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ്. വളരെ കുറച്ചു മാത്രമാണ് ബുമ്ര റൺ അപ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഭാരം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറം ഭാഗത്തിലാണ്. ഒരു ബോളറെന്ന നിലയ്ക്ക് റൺ അപ് ആവശ്യമാണ്. മികച്ച ബോളര്‍മാരായ ഡെനിസ് ലില്ലി, കപിൽ ദേവ്, ഇമ്രാൻ ഖാൻ എന്നിവരെല്ലാം ഈ രീതിയാണു പിന്തുടര്‍ന്നതെന്നും മനോജ് പ്രഭാകരൻ പറഞ്ഞു.



