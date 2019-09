വിരമിക്കൽ ധോണിയുടെ മാത്രം തീരുമാനം; നാലാം നമ്പരിൽ ഞാൻ കളിക്കും: റെയ്ന

ന്യൂഡൽഹി∙ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരായ സെമി പോരാട്ടത്തിൽ എം.എസ്. ധോണിയെ ഏറെ വൈകി ബാറ്റിങ്ങിനയച്ചത് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്താകെ ചർച്ചയായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ തീരുമാനത്തെ ന്യായീകരിച്ചും എതിർത്തും നിരവധി ദേശീയ, രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളാണു രംഗത്തെത്തിയത്. 240 റൺസെന്ന ഭേദപ്പെട്ട വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യ 18 റൺസകലെ ന്യൂസീലൻഡിനു മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കുകയായിരുന്നു. ഏഴാമനായി ഇറങ്ങിയ ധോണി 49–ാം ഓവറിൽ അർധസെഞ്ചുറി നേടിയാണു പുറത്തായത്.



ധോണിയെപ്പോലെ മികച്ചൊരു ബാറ്റ്സ്മാനെ നേരത്തേ ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറക്കാത്തതിൽ നിരവധി ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരാണു വിമർശനവുമായെത്തിയത്. ലോകകപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഏറെ നാളുകൾ‌ക്കു ശേഷം വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം സുരേഷ് റെയ്ന. എം.എസ്. ധോണി നേരത്തേ ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയിരുന്നെങ്കില്‍ ഋഷഭ് പന്തിന് ആവശ്യമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകി, ഇന്ത്യയെ കളി ജയിക്കാൻ ധോണി സഹായിക്കുമായിരുന്നെന്ന് സുരേഷ് റെയ്ന പറഞ്ഞു.



ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ തുടങ്ങിയവർക്കൊപ്പവും ഏറെ നേരം കളിക്കാന്‍ ധോണിക്കു സാധിച്ചേനെ. എങ്കിലും അവസാനം വരെ പോരാടിയ ധോണി ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലെത്തിക്കുമായിരുന്നു. കിവീസ് താരം മാർടിൻ ഗപ്ടിലിന്റെ കിറുകൃത്യമായ ഷോട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ തെറ്റിച്ചതെന്നും സുരേഷ് റെയ്ന ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ സെമിയിൽ ഗപ്ടിലിന്റെ ഷോട്ടിലാണ് ധോണി റണ്ണൗട്ടായി പുറത്തായത്.



എപ്പോഴാണു ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നു വിരമിക്കേണ്ടതെന്ന കാര്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ധോണി മാത്രമാണെന്നും റെയ്ന പറഞ്ഞു. ലോകകപ്പിലെ സെമിക്കുശേഷം ഇന്ത്യൻ ടീമിൽനിന്നു താൽക്കാലിക അവധിയെടുത്ത ധോണി ഇതുവരെ ടീമിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തിയിട്ടില്ല. രണ്ടു മാസത്തെ സൈനിക സേവനത്തിനു ശേഷവും ധോണി ടീമിൽനിന്നു വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ്. ധോണിയുടെ വിരമിക്കലിനെക്കുറിച്ചും നിരവധി അഭ്യൂഹങ്ങളാണു പ്രചരിക്കുന്നത്.



ഇന്ത്യയ്ക്കുവേണ്ടി വീണ്ടും സജീവമാകാൻ സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും റെയ്ന ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചു. ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ടി നാലാം നമ്പറായി ഞാൻ കളിക്കും. നേരത്തേ നാലാമനായി ഇറങ്ങി മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ കളിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ– റെയ്ന വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയ്ക്കായി 226 ഏകദിന മൽസരങ്ങളും 78 ട്വന്റി20 മൽസരങ്ങളും റെയ്ന കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.



English Summary: Suresh Raina questions decision to send MS Dhoni down the order in world cup semi-final