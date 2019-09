അശ്വിനും ഇഷാന്തും അല്ല; ഹോം ടെസ്റ്റുകളിലെ ഇന്ത്യയുടെ തുറുപ്പുചീട്ട്

ഹൈദരാബാദ് ∙ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമില്‍ നിന്നു പേസർ ജസ്പ്രീത് ബുംറ പുറത്തുപോയത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വൻ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. പുറംവേദനയെ തുടർന്നാണ് ബുമ്രയെ ടീമിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത്. പകരം ഉമേഷ് യാദവിനെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ ബുംറയ്ക്കു പകരം ഉമേഷ് ഉൾപ്പെട്ടത് നന്നായി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് വിദഗ്ധരുടെയും നിരീക്ഷകരുടെയും അഭിപ്രായം.

ഹോം ടെസ്റ്റ് മാച്ചുകളിലെ ഉമേഷ് യാദവിന്റെ പ്രകടനം തന്നെയാണ് ഈ അഭിപ്രായത്തിനു കാരണം. ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ‌ കുറഞ്ഞത് അമ്പതോ അതില്‍ കൂടുതലോ വിക്കറ്റെടുത്ത ഏഴു പേസ് ബോളര്‍മാരില്‍ ഏറ്റവുമധികം സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റുള്ള (52.8) താരം ഉമേഷ് യാദവാണെന്നു കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2017നുശേഷം നാട്ടില്‍ നടന്ന ടെസ്റ്റുകളില്‍ 22.62 ആണ് ഉമേഷിന്റെ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്.

2017 നു മുൻപു നടന്ന മത്സരങ്ങളേക്കാൾ 66% മികച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി താരത്തിന്റെ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. കൂടാതെ, പത്തോ അതിലധികമോ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ബോളർമാരിൽ 2017നു ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ടാമത്തെ ബോളിങ് സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റും ഉമേഷിന്റെ പേരിലാണ്. ഇന്ത്യയില്‍ കളിച്ച 24 ടെസ്റ്റുകളിൽ നിന്നു 73 വിക്കറ്റുകളാണ് ഉമേഷിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള സമ്പാദ്യം. 2017നു ശേഷം ഇന്ത്യയില്‍ കളിച്ച 10 ടെസ്റ്റുകളില്‍ 40 വിക്കറ്റെടുത്ത ഉമേഷ് കുല്‍ദീപ് യാദവിനു ശേഷം ഏറ്റവും മികച്ച ബോളിങ് ശരാശരിക്കും ഉടമയാണ്.

ഉമേഷ് യാദവ്

കണക്കുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ടീമിൽ പകരക്കാരനായി എത്തിയ ഉമേഷ് യാദവിന് പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ സ്ഥാനം കിട്ടുമോയെന്നു കണ്ടുതന്നെ അറിയണം. മികച്ച ഫോമിലുള്ള ഇഷാന്ത് ശർമയും മുഹമ്മദ് ഷമിയും ടീമിലുള്ളപ്പോൾ മൂന്നാം പേസറായി ഉമേഷിനെ ക്യാപ്റ്റൻ കോലി പരിഗണിക്കുന്ന കാര്യം സംശയമാണ്. സ്പിൻ വിഭാഗത്തിൽ ആർ.അശ്വിനും രവീന്ദ്ര ജഡേജയും സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അങ്ങനെയെങ്കിൽ അഞ്ച് ബോളര്‍മാരുമായി ഇറങ്ങാന്‍ കോലി തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമെ ഉമേഷ് പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ കാണൂ. എങ്കിലും കണക്കുകളിലെ കരുത്തനെ കരുതി തന്നെയാകും ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക കളത്തിൽ ഇറങ്ങുക. ചൊവ്വാഴ്ച ഹൈദരാബാദിലാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് എതിരായ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത്.

English Summary: Not Ishant, not Ashwin - Numbers reveal India’s biggest weapon in home Tests